জাকসুতে এক হলে দুই প্রার্থীর ভোট সমান, জয়ী কে?

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় হল সংসদ নির্বাচনে জাহানারা ইমাম হলে এজিএস পদে সমান সংখ্যক ভোট পেয়েছেন লামিয়া জান্নাত ও সাদিয়া খাতুন। উভয়ে ১১৩টি করে ভোট পেয়েছেন।
শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) বিকাল ৫টায় সিনেট ভবনে জাকসুর ফলাফল ঘোষণা করেন রিটার্নিং কর্মকর্তারা।
লামিয়া জান্নাত পরিসংখ্যান ও উপাত্ত বিজ্ঞান বিভাগের ৪৯তম ব্যাচের ও সাদিয়া খাতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ৫১তম ব্যাচের শিক্ষার্থী
তবে ভোট সমান হওয়ায় দুই জনকেই জয়ী ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। তবে দুই জন একসঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না। সিনিয়র হিসেবে লামিয়া জান্নাত প্রথম ৬ মাস ও মেয়াদের বাকি অংশ সাদিয়া খাতুন দায়িত্ব পালন করবেন।