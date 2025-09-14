X
রবিবার, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৩০ ভাদ্র ১৪৩২
টাঙ্গাইলে ট্রেনের ছাদ থেকে পড়ে কিশোরীর মৃত্যু

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি
১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৮:৪৮আপডেট : ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৮:৪৮
ট্রেন (ফাইল ছবি)

টাঙ্গাইলের বাসাইলে ট্রেনের ছাদ থেকে পড়ে অজ্ঞাত এক কিশোরীর মৃত্যু হয়েছে। শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) বিকালে উপজেলার হাবলা ইউনিয়নের সোনালিয়া পূর্বপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা বনলতা এক্সপ্রেস ট্রেনটি রাজশাহীতে যাচ্ছিল। ট্রেনটির ছাদে ওই কিশোরী ভ্রমণ করছিল। পথিমধ্যে ট্রেনটি ঘটনাস্থলে পৌঁছালে ওই কিশোরী ট্রেনের ছাদ থেকে পড়ে মারা যায়। স্থানীয়রা মরদেহটি দেখতে পেয়ে রেলওয়ে পুলিশকে খবর দেয়। পরে পুলিশ গিয়ে তার মরদেহ উদ্ধার করে।

হাবলা ইউনিয়ন পরিষদের ১নং ওয়ার্ডের সদস্য (মেম্বার) ফজলুল হক বলেন, ‘মরদেহটি দেখে মনে হচ্ছে সে একজন ছিন্নমূল শিশু। তার সঙ্গে থাকা ব্যাগে ২০ টাকা রয়েছে।’

টাঙ্গাইল রেলওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ হারুন-উর-রশিদ বলেন, ‘মরদেহটি উদ্ধার করে টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। এখনও তার পরিচয় পাওয়া যায়নি। মেয়েটির বয়স আনুমানিক ১০ থেকে ১১ বছর।’

/কেএইচটি/
বিষয়:
মৃত্যুলাশ উদ্ধারট্রেন চলাচল
