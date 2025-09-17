X
বুধবার, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২ আশ্বিন ১৪৩২
চাঁদাবাজির অভিযোগে ১২ হিজড়াকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ

রূপগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি
১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:৩৬আপডেট : ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:৩৬
নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে প্রবাসীদের মারধর ও চাঁদাবাজির অভিযোগে ১২ হিজড়াকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে প্রবাসীদের মারধর ও চাঁদাবাজির অভিযোগে ১২ হিজড়াকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) দুপুরে উপজেলার রূপগঞ্জ সদর ইউনিয়নের ফজুর বাড়ির মোড় ও কাঞ্চন পৌরসভার হাবিব নগর এলাকা থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

বিষয়টি নিশ্চিত করে রূপগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তরিকুল ইসলাম বলেন, ‌‘দীর্ঘদিন ধরে রূপগঞ্জের মুড়াপাড়া ইউনিয়নের শহিদ ফারহান ফাইয়াজ সেতু, কাঞ্চন সেতু ও ফজুর বাড়ি মোড় এলাকায় সাধারণ মানুষকে হয়রানি করে আসছিলেন এসব হিজড়া। তারা বিশেষ করে এই পথে যাতায়াতকারী প্রবাসীদের গাড়ি আটকে চাঁদা দাবি করতেন। এসবের পরও আমরা মানবিক দিক বিবেচনা করে এতদিন পর্যন্ত কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করিনি। কিন্তু গত ১৫ সেপ্টেম্বর হিজড়ারা চাঁদা না দেওয়ায় প্রবাসীদের গাড়ি আটকে তাদের মারধর করেন। এতে প্রবাসীদের ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। এ নিয়ে থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দেন। অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির মামলা হয়েছে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ শেষে বৃহস্পতিবার আদালতের মাধ্যমে জেলা কারাগারে পাঠানো হবে।’

স্থানীয় দুজন বাসিন্দা জানান, দীর্ঘদিন ধরে প্রবাসী ও সাধারণ মানুষের কাছ থেকে চাঁদা আদায় করে আসছিলেন এসব হিজড়া। অনেকে চাপে পড়ে টাকা দিতে বাধ্য হলেও সম্প্রতি প্রবাসীদের ওপর হামলার ঘটনায় এলাকাজুড়ে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। এ ঘটনায় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পুলিশকে অনুরোধ জানায় স্থানীয়রা। 

/এএম/
বিষয়:
গ্রেফতারমামলামারধররূপগঞ্জহিজড়া
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
