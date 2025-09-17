কাপাসিয়ায় চকলেট খেয়ে ১৬ শিক্ষার্থী অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে

‘আখি মিল্ক ক্যান্ডি’ নামের চকলেট খেয়ে গাজীপুরের কাপাসিয়ার কাশেরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১৬ শিক্ষার্থী অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তাদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) দুপুরে এ ঘটনা ঘটে।
কাশেরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ঝরনা আক্তার বলেন, ‘আমাদের বিদ্যালয়ের আশপাশে কোনও দোকান নেই। তবে পাশের একটি বাড়িতে শিশুদের খাবার সামগ্রী বিক্রি করা হয়। বেলা সাড়ে ১১টার দিকে শিক্ষার্থীরা ওই বাড়ি থেকে চকলেট কিনে এনে খায়। দুপুরের দিকে বিদ্যালয়ের ১৬ জন শিক্ষার্থী বমি করতে থাকে। পরে উপজেলা শিক্ষা অফিসারের সঙ্গে পরামর্শ করে তাদের হাসপাতালে পাঠিয়েছি।’
ঝরনা আক্তার বলেন, ‘চকলেটগুলোর মোড়কে আখি মিল্ক ক্যান্ডি লেখা ছিল। তবে মোড়কে এগুলো তৈরি এবং মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ উল্লেখ ছিল না। চকলেটগুলো একেবারে নরম এবং গলা অবস্থায় ছিল।’
স্থানীয় অভিভাবকরা অভিযোগ করে বলেন, বিদ্যালয়ের পাশে দোকান থাকার কারণে এসব খাদ্য কিনে খায় শিক্ষার্থীরা। অথচ সরকারি নিয়ম অনুযায়ী প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকায় দোকান থাকার কথা নয়। কিন্তু কাপাসিয়ার বেশিরভাগ স্কুলের পাশে দোকান আছে। এ বিষয়ে কোনও কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা হাবিবুর রহমান বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘আমাদের হাসপাতালে পাঁচ শিক্ষার্থী চিকিৎসাধীন আছে। বাকিদের চিকিৎসা দিয়ে বাড়িতে পাঠানো হয়েছে। তাদের বমি হচ্ছিল, গলা ফুলে গেছে। পাঁচ জনের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। বিস্তারিত পরে জানাবো।’
জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মাসুদ ভূইঁয়া বলেন, ‘বিদ্যালয়ের আশপাশে কোন দোকান থাকতে পারবে না। এ বিষয়ে উপজেলা প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করবো, যাতে ভবিষ্যতে আর এ ধরনের দুর্ঘটনা না ঘটে।’
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) তামান্না তাসনীম বলেন, ‘বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হচ্ছে।’