X
বুধবার, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

কাপাসিয়ায় চকলেট খেয়ে ১৬ শিক্ষার্থী অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে

গাজীপুর প্রতিনিধি
১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:৪৯আপডেট : ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:৪৯
অসুস্থ শিক্ষার্থীদের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে

‘আখি মিল্ক ক্যান্ডি’ নামের চকলেট খেয়ে গাজীপুরের কাপাসিয়ার কাশেরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১৬ শিক্ষার্থী অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তাদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) দুপুরে এ ঘটনা ঘটে।

কাশেরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ঝরনা আক্তার বলেন, ‘আমাদের বিদ্যালয়ের আশপাশে কোনও দোকান নেই। তবে পাশের একটি বাড়িতে শিশুদের খাবার সামগ্রী বিক্রি করা হয়। বেলা সাড়ে ১১টার দিকে শিক্ষার্থীরা ওই বাড়ি থেকে চকলেট কিনে এনে খায়। দুপুরের দিকে বিদ্যালয়ের ১৬ জন শিক্ষার্থী বমি করতে থাকে। পরে উপজেলা শিক্ষা অফিসারের সঙ্গে পরামর্শ করে তাদের হাসপাতালে পাঠিয়েছি।’ 

ঝরনা আক্তার বলেন, ‘চকলেটগুলোর মোড়কে আখি মিল্ক ক্যান্ডি লেখা ছিল। তবে মোড়কে এগুলো তৈরি এবং মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ উল্লেখ ছিল না। চকলেটগুলো একেবারে নরম এবং গলা অবস্থায় ছিল।’ 

স্থানীয় অভিভাবকরা অভিযোগ করে বলেন, বিদ্যালয়ের পাশে দোকান থাকার কারণে এসব খাদ্য কিনে খায় শিক্ষার্থীরা। অথচ সরকারি নিয়ম অনুযায়ী প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকায় দোকান থাকার কথা নয়। কিন্তু কাপাসিয়ার বেশিরভাগ স্কুলের পাশে দোকান আছে। এ বিষয়ে কোনও কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা হাবিবুর রহমান বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘আমাদের হাসপাতালে পাঁচ শিক্ষার্থী চিকিৎসাধীন আছে। বাকিদের চিকিৎসা দিয়ে বাড়িতে পাঠানো হয়েছে। তাদের বমি হচ্ছিল, গলা ফুলে গেছে। পাঁচ জনের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। বিস্তারিত পরে জানাবো।’

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মাসুদ ভূইঁয়া বলেন, ‘বিদ্যালয়ের আশপাশে কোন দোকান থাকতে পারবে না। এ বিষয়ে উপজেলা প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করবো, যাতে ভবিষ্যতে আর এ ধরনের দুর্ঘটনা না ঘটে।’

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) তামান্না তাসনীম বলেন, ‘বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হচ্ছে।’

/এএম/
বিষয়:
প্রাথমিক শিক্ষা
সম্পর্কিত
মাধ্যমিকের পাঠ্যবই ছাপা নিয়ে জটিলতা এখনও কাটেনি
দেশের উন্নয়নে কর্মমুখী শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিতে হবে: গণশিক্ষা উপদেষ্টা
১৫০ উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিগগিরই মিড-ডে মিল চালু হবে
সর্বশেষ খবর
‘জুলাই সনদ বাস্তবায়নে ঐকমত্য না হলে গণভোট ছাড়া উপায় নেই’
‘জুলাই সনদ বাস্তবায়নে ঐকমত্য না হলে গণভোট ছাড়া উপায় নেই’
বিক্ষোভ ঠেকানোর উপায় কারও নেই: পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
বিক্ষোভ ঠেকানোর উপায় কারও নেই: পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
গোপালগঞ্জে স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা বহিষ্কার 
গোপালগঞ্জে স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা বহিষ্কার 
এবারের দুর্গাপূজা উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হবে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা
এবারের দুর্গাপূজা উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হবে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা
সর্বাধিক পঠিত
এনবিআরের ৫৫৫ কর্মকর্তাকে বদলি
এনবিআরের ৫৫৫ কর্মকর্তাকে বদলি
পাঁচ ইসলামী ব্যাংক একীভূত: কেন্দ্রীয় ব্যাংকের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত
পাঁচ ইসলামী ব্যাংক একীভূত: কেন্দ্রীয় ব্যাংকের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত
কাজ না করেই এক হাজার ৭৯ কোটি টাকা আত্মসাৎ
কাজ না করেই এক হাজার ৭৯ কোটি টাকা আত্মসাৎ
প্রধান উপদেষ্টার সফরসঙ্গী হচ্ছেন চার রাজনীতিবিদ
জাতিসংঘ অধিবেশনপ্রধান উপদেষ্টার সফরসঙ্গী হচ্ছেন চার রাজনীতিবিদ
প্রিয় খাবার খাওয়ার অনুমতি পাননি আমির হোসেন আমু
প্রিয় খাবার খাওয়ার অনুমতি পাননি আমির হোসেন আমু
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media