নুরাল পাগলার দরবার থেকে জেনারেটর নিয়ে যাওয়া সেই যুবক গ্রেফতার

রাজবাড়ীর গোয়ালন্দে নুরাল পাগলার ভক্ত রাসেল মোল্লা হত্যা মামলায় নুরাল পাগলার দরবার থেকে জেনারেটর চুরির দায়ে মো. মিজানুর রহমান (২৪) নামে এক যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
গ্রেফতার মিজানুর রহমান রাজবাড়ীর লক্ষ্মীকোল সোনাকান্দা এলাকার হারুনার রশিদের ছেলে।
বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) রাত সাড়ে ১০টার দিকে জেলা গোয়েন্দা ডিবি ও গোয়ালন্দ থানা পুলিশের যৌথ অভিযানে তাকে জেনারেটরসহ গ্রেফতার করা হয়।
বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ৯টার দিকে গ্রেফতারের বিষয়টি নিশ্চিত করেন জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস্) শরীফ আল রাজীব।
তিনি জানান, ভিডিও ফুটেজ দেখে ও পর্যালোচনা করে দেখা গেছে মিজানুর রহমান নুরাল পাগলার দরবার থেকে একটি জেনারেটর নিয়ে যাচ্ছে। ফুটেজের ওপর ভিত্তি করে তাকে শনাক্ত করা হয়। পরে তাকে নুরাল পাগলার দরবারের ভক্ত রাসেলের বাবা আজাদ মোল্লার দায়ের করা মামলায় গুরুতর জখম, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ, হত্যা, কবর থেকে লাশ উত্তোলন এবং পোড়ানো মামলায় গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতার মিজানুর রহমানকে বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।
তিনি আরও জানান, দুটি মামলায় এ পর্যন্ত মোট ২৫ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। নুরাল পাগলার ভক্ত রাসেল মোল্লা হত্যা মামলায় গ্রেফতার ৯ জন।