পরিবেশ দূষণ করায় এসিআই সল্টকে ২ লাখ টাকা জরিমানা

রূপগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি
১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:৩৮আপডেট : ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:৫০
নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে শীতলক্ষ্যা নদীতে দূষিত বর্জ্য ফেলায় এসিআই সল্ট কারখানায় অভিযান চালিয়ে দুই লাখ টাকা জরিমানা করেছেন পরিবেশ অধিদফতরের ভ্রাম্যমাণ আদালত

বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) দুপুরে উপজেলার মঙ্গলখালী এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করেন রূপগঞ্জ উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তারিকুল আলম। পরিবেশ অধিদফতরের অভিযানে বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় অব্যবস্থাপনার অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় কারখানাটিকে এ জরিমানা করা হয়।

নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তারিকুল আলম বলেন, ‘কারখানাটির ইটিপি প্ল্যান্ট থাকলেও তা ব্যবহার না করে সরাসরি দূষিত বর্জ্য শীতলক্ষ্যা নদীতে ফেলছিল। এ ছাড়া কারখানার বর্জ্য রাস্তাঘাটের পাশেও ফেলা হচ্ছিল। যা নদী ও পরিবেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর এবং স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি করছে। পরিবেশ অধিদফতরের ছাড়পত্রসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র থাকলেও প্রায় ১১ বছর ধরে তা নবায়ন করা হয়নি। ফলে আইন অমান্য ও বর্জ্য অব্যবস্থাপনার দায়ে দুই লাখ টাকা জরিমানা করা হয়। যা কারখানা কর্তৃপক্ষ ঘটনাস্থলেই পরিশোধ করে। এ ছাড়া অন্যান্য অভিযোগ যাচাই শেষে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

অভিযানের সময় নারায়ণগঞ্জ জেলা পরিবেশ অধিদফতরের পরিদর্শক টিটু বড়ুয়া ও জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাসহ পুলিশ সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

/এএম/
বিষয়:
রূপগঞ্জপরিবেশ দূষণ
