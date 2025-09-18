X
বৃহস্পতিবার, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৩ আশ্বিন ১৪৩২
নারায়ণগঞ্জে যৌথবাহিনীর ব্লক রেইডে অভিযানে ৮০ জন আটক

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:৫৭আপডেট : ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:৫৭
যৌথ বাহিনীর অভিযানে আটকরা

নারায়ণগঞ্জ শহরের চাষাঢ়ায় ব্লক রেইড অভিযান চালিয়ে ৮০ মাদকসেবী ও সন্দেহভাজনকে আটক করেছে যৌথবাহিনী। বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) রাতে চাষাঢ়া রেলস্টেশনে পুলিশ, ম্যাজিস্ট্রেট ও সেনাবাহিনী যৌথভাবে অভিযান পরিচালনা করে তাদের আটক করে। 

তাৎক্ষণিকভাবে আটকদের নাম পরিচয় পাওয়া যায়নি। 

বিষয়টি নিশ্চিত করে নারায়ণগঞ্জ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার তারেক আল মেহেদী বলেন, চাষাঢ়ায় ব্লক রেইড দিয়ে ৮০ জন মাদকসেবী ও সন্দেহভাজনদের আটক করা হয়েছে। এদের বিষয়ে তথ্য যাচাই-বাছাই চলছে। যাচাই-বাছাই শেষে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

/এফআর/
অপরাধযৌথ বাহিনী
কাশিমপুর থানা আ.লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ঢাকায় গ্রেফতার
ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি ইস্যুতে যুক্তরাজ্যের সঙ্গে দ্বিমত ট্রাম্পের
ভারতীয় ব্যবসায়ী নির্বাহীদের ভিসা বাতিল করলো যুক্তরাষ্ট্র
সাবেক মন্ত্রী ও তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে ইন্টারপোলের ‘রেড নোটিশ’ জারি করাতে আদালতে আবেদন
১৯ পদের ১৮টিতে বিএনপি সমর্থিত ও একটিতে জামায়াত প্রার্থী জয়ী
মহানবী (সা.)-কে নিয়ে কটূক্তি, মাইকে ঘোষণা দিয়ে ৪ মাজারে হামলা-আগুন
সচিবালয়ে আবারও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিক্ষোভ
সরকারি পেনশন সুবিধায় আসছে ব্যাপক পরিবর্তন
 ‘৪ আগস্টই নতুন সরকার গঠনের প্রস্তুতিতে ড. ইউনূসের সঙ্গে কথা হয়’
