নারায়ণগঞ্জে যৌথবাহিনীর ব্লক রেইডে অভিযানে ৮০ জন আটক

নারায়ণগঞ্জ শহরের চাষাঢ়ায় ব্লক রেইড অভিযান চালিয়ে ৮০ মাদকসেবী ও সন্দেহভাজনকে আটক করেছে যৌথবাহিনী। বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) রাতে চাষাঢ়া রেলস্টেশনে পুলিশ, ম্যাজিস্ট্রেট ও সেনাবাহিনী যৌথভাবে অভিযান পরিচালনা করে তাদের আটক করে।
তাৎক্ষণিকভাবে আটকদের নাম পরিচয় পাওয়া যায়নি।
বিষয়টি নিশ্চিত করে নারায়ণগঞ্জ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার তারেক আল মেহেদী বলেন, চাষাঢ়ায় ব্লক রেইড দিয়ে ৮০ জন মাদকসেবী ও সন্দেহভাজনদের আটক করা হয়েছে। এদের বিষয়ে তথ্য যাচাই-বাছাই চলছে। যাচাই-বাছাই শেষে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।