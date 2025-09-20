এআইয়ের বিষয়ে সচেতন হওয়া জরুরি: ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

প্রধান উপদেষ্টার ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তিবিষয়ক বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব বলেছেন, ‘এআই আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলছে। আগামী নির্বাচনে ভুয়া তথ্য বা বিভ্রান্তি ছড়ানোর ক্ষেত্রে এআই ব্যবহার হতে পারে। আগামী নির্বাচনে এআইয়ের বিষয়ে সচেতন হওয়া জরুরি এবং জনগণকে সচেতন করতে হবে।’
শনিবার (২০ সেপ্টোম্ব) সকাল সাড়ে ১০টায় গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার মৌচাকে অনুষ্ঠিত তৃতীয় জাতীয় আইসিটি জাম্বুরি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠান পরিদর্শন এসে তিনি এসব কথা বলেন।
ফয়েজ আহমদ বলেন, ‘এআইভিত্তিক বিভিন্ন ভিডিও হবে। বিভিন্ন প্রার্থী অপর প্রার্থীর চরিত্র হনন করবে, বিভিন্ন কনটেন্ট তৈরি করবে, একদল আরেক দলকে আক্রমণের চেষ্টা করবে। এসব বিষয় অপ্রত্যাশিত না, এগুলো ঘটেই থাকবে। কারণ অনলাইন কনটেন্ট আমাদের কনটেন্ট ক্রিয়েটরদের আয়ের একটা উৎস হয়ে গেছে। সেজন্য তারা এই কাজগুলো করবে।’
তিনি বলেন, ‘সবচেয়ে বেশি যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে সচেতনতা তৈরি। আমরা আজকে স্কাউটদের মাঝে বাংলাদেশ স্কাউটসের মাধ্যমে আমাদের যারা রোভাররা আছেন তাদের সচেতন করেছি। তারা নিশ্চয়ই আঞ্চলিকভাবে এ ধরনের সচেতনতা প্রোগ্রাম তৈরি করবেন। জাতীয় নির্বাচনে স্কাউটদের কীভাবে ব্যবহার করা যায়, এখানে যারা ব্যবস্থাপক আছেন তাদের সঙ্গে আলোচনা করবো। তথ্যপ্রযুক্তির বাইরে যারা আমাদের স্কাউটরা রয়েছেন, যারা মেধাবী মুখ তাদের তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারে তাদের আশপাশে যারা সহপাঠী রয়েছেন, তাদের ওই বিষয়ে সচেতন করতে বলা হয়েছে।’
এ সময় অন্যদের মধ্যে বাংলাদেশ স্কাউটস ও ক্যাম্প চিফের সদস্যসচিব মীর মাহবুবুর রহমান সিগ্ধ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব আবু সালেহ মহিউদ্দিন খাঁ, গাজীপুরের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) সোহেল রানা ও কালিয়াকৈর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) কাউছার আহাম্মেদ প্রমুখ।