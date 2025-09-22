X
সোমবার, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৭ আশ্বিন ১৪৩২
গাজীপুর সিটির বস্তাভর্তি এনআইডি কার্ড কীভাবে গেলো নারায়ণগঞ্জে?

গাজীপুর প্রতিনিধি
২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:২৩আপডেট : ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:২৩
ফতুল্লা ক্রিকেট স্টেডিয়ামের সামনে থেকে গাজীপুর সিটি এলাকার প্রায় ১০ হাজার জাতীয় পরিচয়পত্র ও বিপুল পরিমাণ পোলিং অফিসারের কার্ড, সিল উদ্ধার করেছে পুলিশ

নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লা ক্রিকেট স্টেডিয়ামের সামনে থেকে গাজীপুর সিটি করপোরেশন এলাকার প্রায় ১০ হাজার জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) ও বিপুল পরিমাণ পোলিং অফিসারের কার্ড এবং সিল উদ্ধার করেছে পুলিশ। রবিবার (২১ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় স্টেডিয়ামের সামনে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ লিংক রোডের পাশ থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় এগুলো উদ্ধার করা হয়। নারায়ণগঞ্জের অতিরিক্ত নির্বাচন কর্মকর্তা রাকিবুজ্জামান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

ফতুল্লা থানা স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা নাজমুল হাসান বাবু বলেন, ‘স্টেডিয়াম এলাকায় আমি একটি স-মিল করছি। সেটির কাজ চলছিল। এখানে ময়লা না ফেলার জন্য বেশ কয়েকদিন ধরে প্রচারণা চালিয়ে আসছি। সন্ধ্যার দিকে কিছু লোক এখানে সাদা একটি গাড়িতে এসে কয়েকটি বস্তা ফেলে যায়। তারা ময়লা ফেলছে সন্দেহ হলে আমরা কয়েকজন গিয়ে বস্তাভর্তি এনআইডি কার্ড দেখতে পেয়েছি। পরে পুলিশে খবর দিই।’

নারায়ণগঞ্জের অতিরিক্ত নির্বাচন কর্মকর্তা রাকিবুজ্জামান বলেন, ‘উদ্ধার হওয়া জাতীয় পরিচয়পত্রগুলো গাজীপুর সদর এলাকার। এগুলো আমাদের এখানের নয়। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে এনআইডি কার্ডগুলো পুরোনো এবং পরিত্যক্ত; স্মার্টকার্ড নয়। তবে এগুলো ময়লা-আবর্জনার স্তূপে ফেলার কথা নয়। গাজীপুর থেকে কীভাবে নারায়ণগঞ্জে এলো, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। উদ্ধার হওয়া সব জাতীয় পরিচয়পত্র নারায়ণগঞ্জ জেলা নির্বাচন কমিশনের অফিসে রাখা হয়েছে।’

ফতুল্লা মডেল থানার ভারপ্রপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শরিফুল ইসলাম বলেন, ‘স্থানীয় লোকজনের কাছ থেকে সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে জেলা নির্বাচন অফিসারকে বিষয়টি জানাই। এরপর নির্বাচন অফিসের কর্মকর্তারা এসে গাজীপুর সিটি করপোরেশনের বাসিন্দাদের প্রায় ১০ হাজার এনআইডি ও নির্বাচনি কর্মকর্তাদের সিলসহ নানা গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রী উদ্ধার করেন। পরে থানায় জিডি করে উদ্ধারকৃত এনআইডিসহ সব সরঞ্জাম নির্বাচন অফিসে রাখা হয়েছে। কে বা কারা এগুলো ফেলে গেছে, তা শনাক্তের চেষ্টা চলছে।’

গাজীপুর সিটি করপোরেশন এলাকার এনআইডি কার্ড নারায়ণগঞ্জে যাওয়ার বিষয়ে জানতে চাইলে গাজীপুর জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা এ এইচ এম কামরুল হাসান বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘আমি এখন একটি জরুরি মিটিংয়ে আছি। বিষয়টি খতিয়ে দেখে বিস্তারিত পরে জানাবো।’

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
