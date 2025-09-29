X
সোমবার, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৪ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:
টাঙ্গাইলে ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা

বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতি হলে সব ধরনের ভারতীয় ভিসা দেওয়া হবে

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি
২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২৩:২২আপডেট : ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২৩:২২
মির্জাপুরে দানবীর রণদা প্রসাদ সাহার পূজামণ্ডপ পরিদর্শন করতে এসে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা

বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা বলেছেন, ‌‘বাংলাদেশের জন্য চিকিৎসা ভিসাসহ বিভিন্ন ধরনের ভিসা চালু আছে। তবে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতি হলে সব ধরনেরর ভারতীয় ভিসা দেওয়া শুরু হবে। তখন ভিসা জটিলতা কেটে যাবে।’

সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে দানবীর রণদা প্রসাদ সাহার পূজামণ্ডপ পরিদর্শন করতে এসে স্থানীয় সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন তিনি। সবাইকে শারদীয় দুর্গাপূজার শুভেচ্ছা জানিয়ে ভারতীয় হাইকমিশনার বলেন, ‘আজ এখানে সপ্তমী পূজা উদযাপন করতে এসেছি। দুর্গাপূজা একটি মহোৎসব। বাংলাদেশ ও ভারতে দুর্গাপূজার উৎসব একইভাবে পালন করে থাকে। আশা করছি, দুর্গাপূজা আমাদের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে। সবাইকে দুর্গাপূজার শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।’ 

প্রণয় কুমার আরও বলেন, ‘বাংলাদেশ-ভারতের বন্ধুত্ব ঐতিহাসিক। ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিনিময় দুই দেশের সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ করবে।’

এর আগে প্রণয় ভার্মা কুমুদিনী চত্বরে পৌঁছালে কুমুদিনী কল্যাণ সংস্থার পরিচালক মহাবীর পতি ও ভারতেশ্বরী হোমসের অধ্যক্ষ মন্দিরা চৌধুরী তাকে স্বাগত জানান। তিনি কুমুদিনী লাইব্রেরিতে চা চক্র শেষে বজরা নৌকায় লৌহজং নদ পার হয়ে রণদার বাড়ির পূজামণ্ডপ পরিদর্শনে যান। সেখানে ভারতেশ্বরী হোমসের শিক্ষার্থীদের পরিবেশনায় আরতি উপভোগ করেন।

এ সময় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কুমুদিনী কল্যাণ সংস্থার ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাজীব প্রসাদ সাহা, টাঙ্গাইলের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) সঞ্জয় কুমার মহন্ত, কুমুদিনী মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ আবদুল হালিম, মির্জাপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এ বি এম আরিফুল ইসলাম ও কুমুদিনী হাসপাতালের উপপরিচালক অনিমেষ ভৌমিক প্রমুখ। 

 

/এএম/
বিষয়:
ভারতভিসা
সম্পর্কিত
ভারতীয় হাইকমিশনের আয়োজনে ঢাকায় ‘স্টার্টআপ কানেক্ট’
১০ লাখ মামলার জটের চাপে ভারতের আদালত
আইফোন কিনতে ভারতের ইনফ্লুয়েন্সারের ক্রাউড ফান্ডিং
সর্বশেষ খবর
ওসমানী মেডিক্যালের পানির ট্যাংকের পলেস্তারা পড়ে কর্মচারী নিহত
ওসমানী মেডিক্যালের পানির ট্যাংকের পলেস্তারা পড়ে কর্মচারী নিহত
‘দুর্গাপূজার নিরাপত্তায় আনসার-ভিডিপি সর্বোচ্চ সতর্কতায় কাজ করছে’
‘দুর্গাপূজার নিরাপত্তায় আনসার-ভিডিপি সর্বোচ্চ সতর্কতায় কাজ করছে’
টেকনাফে অপহরণের শিকার তিন রোহিঙ্গা উদ্ধার, আটক ৩
টেকনাফে অপহরণের শিকার তিন রোহিঙ্গা উদ্ধার, আটক ৩
পিটুনিতে আহত যুবকের পুলিশ হেফাজতে মৃত্যু, ফাঁড়ির ইনচার্জ গ্রেফতার
পিটুনিতে আহত যুবকের পুলিশ হেফাজতে মৃত্যু, ফাঁড়ির ইনচার্জ গ্রেফতার
সর্বাধিক পঠিত
যুক্তরাজ্যে প্রথমবা‌র উৎপন্ন হলো ধান
যুক্তরাজ্যে প্রথমবা‌র উৎপন্ন হলো ধান
অজ্ঞাত স্থান থেকে নিখোঁজ দুই বোনের ভিডিওবার্তা, দিলেন ‘ধর্মান্তরিতের’ খবর
অজ্ঞাত স্থান থেকে নিখোঁজ দুই বোনের ভিডিওবার্তা, দিলেন ‘ধর্মান্তরিতের’ খবর
এবার পার্বত্য তিন জেলাতেই অবরোধের ঘোষণা, নতুন ৮ দাবি
এবার পার্বত্য তিন জেলাতেই অবরোধের ঘোষণা, নতুন ৮ দাবি
হাসপাতালে লাইফ সাপোর্টে তোফায়েল আহমেদ
হাসপাতালে লাইফ সাপোর্টে তোফায়েল আহমেদ
ইসলামী ব্যাংকে ২ শতাধিক কর্মী ছাঁটাই, ৪৯৭১ ওএসডি
ইসলামী ব্যাংকে ২ শতাধিক কর্মী ছাঁটাই, ৪৯৭১ ওএসডি
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media