শিশু ধর্ষণ মামলায় পূজা মণ্ডপের সহ-সভাপতি গ্রেফতার

গাজীপুর প্রতিনিধি
০২ অক্টোবর ২০২৫, ১৩:২০আপডেট : ০২ অক্টোবর ২০২৫, ১৩:২০
গ্রেফতার অভিযুক্ত

গাজীপুরে পূজা মণ্ডপের পাশে এক শিশুকে (৮) ধর্ষণের অভিযোগে পূজা মণ্ডপের সহ-সভাপতি ভজেন্দ্র সরকারকে (৫৫) আটক করে পুলিশে দিয়েছেন স্থানীয়রা। মহানগরীর একটি স্থানের খেলারত শিশুকে ডেকে নিয়ে ধর্ষণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

বুধবার (১ অক্টোবর) বেলা সাড়ে ১১টায় তার নিজ ঘরে এ ঘটনা ঘটে। গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ (জিএমপির) কাশিমপুর থানার ওসি মনিরুজ্জামান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

গ্রেফতার ভজেন্দ্র সরকার সুরাবাড়ী এলাকার আশ্রয়ণ প্রকল্প এলাকার মেঘলাল সরকারের ছেলে এবং স্থানীয় পূজা মণ্ডপের সহ-সভাপতি। বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) তাকে গাজীপুর আদালতে পাঠিয়েছে পুলিশ।

স্থানীয়রা জানান, মণ্ডপে পূজা-অর্চনা চলছিল। পাশেই খেলারত শিশুটিকে ভজেন্দ্র সরকার ডেকে তার বাড়িতে নিয়ে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে। খবর পেয়ে অভিযুক্তের ঘর থেকে শিশুর স্বজনরা তাকে গামছা দিয়ে মুখ বাঁধা অবস্থায় উদ্ধার করে এবং অভিযুক্তকে হাতেনাতে আটক করে কাশিমপুর থানা পুলিশের কাছে সোপর্দ করে।

ওসি মনিরুজ্জামান জানান, প্রাথমিকভাবে শিশুকে ধর্ষণের আলামত পাওয়া গেছে। ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য শিশুকে গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দিন আহমদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ফরেনসিক বিভাগে পাঠানো হয়েছে। বুধবার সন্ধ্যায় শিশুটির মা বাদী থানায় ধর্ষণ মামলা করলে আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

