X
সোমবার, ০৬ অক্টোবর ২০২৫
২১ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

আশুলিয়ায় পোশাক কারখানার আগুন নিয়ন্ত্রণে

সাভার প্রতিনিধি
০৬ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:৫০আপডেট : ০৬ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:৫০
পলমল গ্রুপের তৈরি পোশাক কারখানা আয়েশা ক্লথিং-এ অগ্নিকাণ্ড ঘটে

আশুলিয়ার জামগড়া এলাকায় অবস্থিত পলমল গ্রুপের তৈরি পোশাক কারখানা আয়েশা ক্লথিং-এ অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের ৯টি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। 

সোমবার (৬ অক্টোবর) বেলা সোয়া ১২টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয়রা জানান, দুপুর সোয়া ১২টার দিকে কারখানার ভেতর থেকে ধোঁয়া বের হতে থাকে। মুহূর্তের মধ্যেই আগুন ছড়িয়ে পড়তে থাকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে জিরাবো ফায়ার সার্ভিসের ৪টি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে। পরে তাদের সঙ্গে আরও ৫টি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে। পৌনে দুই ঘণ্টা চেষ্টার পর দুপুর ২টা ৫ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা।

অগ্নিকাণ্ডের বিষয়টি নিশ্চিত করে ফায়ার সার্ভিস ৪ জোনের উপপরিচালক আলাউদ্দিন বলেন, ‘পলমল গ্রুপের একটি কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে দ্রুত সেখানে পৌঁছে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে ফায়ার সার্ভিস। ৯টি ইউনিটের পৌনে দুই ঘণ্টা চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হই। তবে হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি।’

এ ছাড়া তাৎক্ষণিকভাবে আগুনের সূত্রপাত ও ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে নিশ্চিত করে তিনি কিছুই জানাতে পারেননি তিনি।

/কেএইচটি/
বিষয়:
অগ্নিকাণ্ডসাভারফায়ার সার্ভিসআশুলিয়া
সম্পর্কিত
আশুলিয়ায় পোশাক কারখানায় আগুন, নিয়ন্ত্রণে ৬ ইউনিট
মাদ্রাসার চারতলার কার্নিশে আটকে ছিল ছাত্র, উদ্ধার করলো ফায়ার সার্ভিস
মাদ্রাসা থেকে পালাতে গিয়ে পাঁচতলার কার্নিশে আটকে পড়লো শিশু
সর্বশেষ খবর
নিরাপদ ও মানসম্মত বাসস্থান নিশ্চিতে সচেতনতা বাড়ানোই লক্ষ্য
বিশ্ব বসতি দিবস আজনিরাপদ ও মানসম্মত বাসস্থান নিশ্চিতে সচেতনতা বাড়ানোই লক্ষ্য
চলন্ত লঞ্চে অসুস্থ যাত্রী, ৯৯৯ নম্বর ফোনকলে উদ্ধার
চলন্ত লঞ্চে অসুস্থ যাত্রী, ৯৯৯ নম্বর ফোনকলে উদ্ধার
পাকিস্তানকে কাছে টানছেন ট্রাম্প, নজর রাখছে ভারত
পাকিস্তানকে কাছে টানছেন ট্রাম্প, নজর রাখছে ভারত
সাধারণ কর্মী নিয়োগে বাংলাদেশ-সৌদি আরব চুক্তি
সাধারণ কর্মী নিয়োগে বাংলাদেশ-সৌদি আরব চুক্তি
সর্বাধিক পঠিত
শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় ১১০ ধারা প্রয়োগ করা হবে: ঢাকা জেলা প্রশাসক
শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় ১১০ ধারা প্রয়োগ করা হবে: ঢাকা জেলা প্রশাসক
এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বাড়ি ভাড়া বাড়লো ৫০০, প্রত্যাখ্যান করে আন্দোলনের ডাক
এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বাড়ি ভাড়া বাড়লো ৫০০, প্রত্যাখ্যান করে আন্দোলনের ডাক
বেসরকারি শিক্ষকদের বাড়িভাড়া বাড়ানোর প্রস্তাব অর্থ বিভাগে
বেসরকারি শিক্ষকদের বাড়িভাড়া বাড়ানোর প্রস্তাব অর্থ বিভাগে
এক সপ্তাহের মধ্যে অনেকগুলো ঘটনা ঘটবে: চিফ প্রসিকিউটর
এক সপ্তাহের মধ্যে অনেকগুলো ঘটনা ঘটবে: চিফ প্রসিকিউটর
উপদেষ্টা আসছেন বলে চলছে অস্থায়ী সংস্কার, ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে তীব্র যানজট
উপদেষ্টা আসছেন বলে চলছে অস্থায়ী সংস্কার, ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে তীব্র যানজট
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media