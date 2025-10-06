আশুলিয়ায় পোশাক কারখানার আগুন নিয়ন্ত্রণে

আশুলিয়ার জামগড়া এলাকায় অবস্থিত পলমল গ্রুপের তৈরি পোশাক কারখানা আয়েশা ক্লথিং-এ অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের ৯টি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।
সোমবার (৬ অক্টোবর) বেলা সোয়া ১২টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।
ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয়রা জানান, দুপুর সোয়া ১২টার দিকে কারখানার ভেতর থেকে ধোঁয়া বের হতে থাকে। মুহূর্তের মধ্যেই আগুন ছড়িয়ে পড়তে থাকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে জিরাবো ফায়ার সার্ভিসের ৪টি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে। পরে তাদের সঙ্গে আরও ৫টি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে। পৌনে দুই ঘণ্টা চেষ্টার পর দুপুর ২টা ৫ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা।
অগ্নিকাণ্ডের বিষয়টি নিশ্চিত করে ফায়ার সার্ভিস ৪ জোনের উপপরিচালক আলাউদ্দিন বলেন, ‘পলমল গ্রুপের একটি কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে দ্রুত সেখানে পৌঁছে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে ফায়ার সার্ভিস। ৯টি ইউনিটের পৌনে দুই ঘণ্টা চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হই। তবে হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি।’
এ ছাড়া তাৎক্ষণিকভাবে আগুনের সূত্রপাত ও ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে নিশ্চিত করে তিনি কিছুই জানাতে পারেননি তিনি।