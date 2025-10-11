উচ্চকক্ষে পিআর ছাড়া অন্য কিছু বাস্তবায়ন হতে দেওয়া হবে না: মামুনুল হক

খেলাফত মজলিসের কেন্দ্রীয় আমির মাওলানা মামুনুল হক বলেছেন, ‘আগামী সংসদ নির্বাচন জুলাই সনদের ভিত্তিতে কার্যকর হবে। উচ্চকক্ষে পিআর পদ্ধতি ছাড়া অন্য কিছু বাস্তবায়ন হতে দেওয়া হবে না। আগামীর বাংলাদেশে কোনও বৈষম্য থাকবে না।’
শুক্রবার (১০ অক্টোবর) সন্ধ্যায় নারায়ণগঞ্জ শহরের ডিআইটি চত্বরে এক গণসমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।
রাজপথে যুদ্ধের হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে মামুনুল হক বলেন, ‘একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে যেভাবে বাহাত্তরের বাকশালী সংবিধানের মাধ্যমে ছিনতাই এবং হাইজ্যাক করা হয়েছিল। ২০২৪-এর জুলাই গণঅভ্যুত্থানকে হাইজ্যাক করার চেষ্টা চলছে। চব্বিশের জুলাই বিপ্লবের চেতনাকে কেউ যদি বাইপাস করে আগামীর বাংলাদেশের রাজনীতিকে রচনা করতে চায়, তাহলে রাজপথে যুদ্ধ হবে।’
আগামীর বাংলাদেশ চব্বিশের আদর্শে চলবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘আগামীর বাংলাদেশ বাহাত্তুরের আদর্শে পরিচালিত হতে পারে না। আগামীর বাংলাদেশ বাহাত্তরের সংবিধান চলতে পারে না। আগামীর বাংলাদেশ চলবে চব্বিশের আদর্শের নেতৃত্বে।’
জুলাই সনদ ঘোষণার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, ‘প্রায় দুই হাজার শহীদের রক্তের বিনিময়ে আপনি প্রধান উপদেষ্টা হয়েছেন, তাই সেই জুলাইয়ের চেতনাকে বাস্তবায়ন করতে হলে জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি দেওয়া প্রয়োজন। নির্বাচনের যথেষ্ট সময় পূর্বে, গণভোটের মাধ্যমে জুলাই সনদকে আইনি ভিত্তি দিয়ে দ্রুত সনদ ঘোষণা করতে হবে।’
এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন- খেলাফত মজলিসের মহাসচিব মাওলানা জালালুদ্দীন আহমদ, কেন্দ্রীয় নির্বাহী সদস্য ও মহানগর সভাপতি মাওলানা মামুনুর রশীদ, মাওলানা আজিজুর রহমান হেলাল, মাওলানা তোফাজ্জল হোসেন মিয়াজী প্রমুখ।