রবিবার, ১৯ অক্টোবর ২০২৫
৩ কার্তিক ১৪৩২
গাড়িবহরে হামলার শিকার এ কে আজাদ বললেন ‘আ.লীগ প্রার্থীও এমন করেনি’

ফরিদপুর প্রতিনিধি
১৯ অক্টোবর ২০২৫, ২১:৩৫আপডেট : ১৯ অক্টোবর ২০২৫, ২১:৩৫
এ কে আজাদের গাড়িবহর ঘিরে ঘরেন বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা

ফরিদপুর-৩ (সদর) আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও এফবিসিসিআইয়ের সাবেক সভাপতি এ কে আজাদ গণসংযোগকালে স্থানীয় বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা বিক্ষোভ করেছেন ও গাড়ি বহরে হামলা চালিয়েছেন। এ হামলায় কমপক্ষে ১৫ গাড়ির বহরের দুটির কাচ ভাঙচুরের করা হয়েছে।

তবে পুলিশের হস্তক্ষেপের কারণে বড় কোনও ঘটনা ছাড়াই এ কে আজাদ তার বহর নিয়ে ওই এলাকা ত্যাগ করেন।

রবিবার (১৯ অক্টোবর) বিকাল পৌনে ৫টার দিকে ফরিদপুর সদরের কৃষ্ণনগর ইউনিয়নের পমানন্দপুর বাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

এদিকে, সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে জেলা ছাত্রদলের উদ্যোগে একটি মশাল মিছিল বের করেন বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা। তারা এই সময় শিল্পপতি এ কে আজাদকে আওয়ামী লীগের দোসর হিসেবে উল্লেখ করেন বিভিন্ন স্লোগান দেন। মিছিলটি সরকারি রাজেন্দ্র কলেজ থেকে শুরু করে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে জনতা ব্যাংকের মোড়ে গিয়ে শেষ হয়।

জানা গেছে, গণসংযোগের উদ্দেশে রবিবার বিকাল ৪টার দিকে এ কে আজাদ পরমানন্দপুর বাজারে যান। প্রথমে তিনি পরমানন্দপুর বাজার সংলগ্ন জামে মসজিদে আসরের নামাজ আদায় করেন। নামাজ শেষে বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে তিনি বাজার এলাকায় এসে গণসংযোগের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, এ সময় সদর উপজেলা যুবদলের সাবেক যুগ্ম সম্পাদক  লুৎফর রহমান ও কৃষ্ণনগর ইউনিয়নের যুবদলের সভাপতি নান্নু মোল্লার নেতৃত্বে একটি মিছিল ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়।

মিছিলকারীরা এ কে আজাদকে ‘আওয়ামী লীগের দোসর’ আখ্যা দিয়ে স্লোগান দিলে উভয়পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়। মিছিলকারীরা ‘অ্যাকশন অ্যাকশন ডাইরেক্ট অ্যাকশন’ স্লোগান দিয়ে এ কে আজাদকে ঘিরে ফেলার চেষ্টা করেন। এসময় মিছিলকারীদের নায়াব ইউসুফের (বিএনপি নেতা কামাল ইউসুফ) পক্ষে স্লোগান দিতে দেখা যায়। ওই সময় এ কে আজাদের নিজস্ব নিরাপত্তা বাহিনী এ কে আজাদকে ঘিরে রাখেন। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে যুবদলের নেতাকর্মীদের সেখান থেকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে।

এ সময় মিছিলকারীদের সঙ্গে পুলিশের বাগবিতণ্ডা হয়। পরে পুলিশের কথায় এ কে আজাদ ঘটনাস্থল ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, বিকাল সোয়া ৫টার দিকে পরমানন্দপুর মাঠে অবস্থান নেওয়া এ কে আজাদের গাড়ি বহর পুলিশ পাহারায় ঘটনাস্থল ত্যাগ করে। তবে শেষের দুটি গাড়িতে আখ দিয়ে আঘাত করে কাচ ভাঙচুর করেন যুবদলের নেতাকর্মীরা।

জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর হোসেন বলেন, ফরিদপুর সদর উপজেলার ইউনিয়নে যুবদলের কোনও কমিটি নেই। পরমানন্দপুরে আমার কোনও লোক এ ঘটনা ঘটায়নি।

ফরিদপুর-৩ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য এ কে আজাদ বলেন, রাজনীতির এ সহিংসতার ঘটনা আগে কখনও ঘটেনি। এ ঘটনার নিন্দা জানানোর ভাষা নেই। গত নির্বাচনের সময় আওয়ামী লীগ প্রার্থী শামীম হকও এ জাতীয় আচরণ করেননি। নায়াব ইউসুফের কাছ থেকে এ জাতীয় আচরণ এলাকাবাসী প্রত্যাশা করেনি। এ সব ঘটনা রাজনৈতিক সংকটকে ঘনীভূত করবে।

তিনি এ ঘটনার জন্য মামলার প্রস্তুতি নিচ্ছেন বলেও জানান।

ফরিদপুর-৩ (সদর) আসনে বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাশী কেন্দ্রীয় মহিলা দলের যুগ্ম সম্পাদক নায়াব ইউসুফ গণমাধ্যম কর্মীদের বলেন, আমি এই সবের মধ্যে নাই। আমি আমার নেতাকর্মীদের দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছি, এ জাতীয় কোন কাজ না করতে। ফরিদপুর কোতোয়ালি থানার ওসি ও পুলিশ সুপারকেও বলেছি এ বিষয়ে নজর রাখতে।

তার দাবি, এ কে আজাদ অনেক দিন ধরেই মাঠে আছেন, কখনও তো কোন সমস্যা হয়নি। উনি যদি জনপ্রতিনিধি হবেন তাহলে গণসংযোগ করতে উনি ভয় পাবেন কেন? কেন তাকে পুলিশ নিয়ে যেতে হবে? আমি তো সব জায়গায় চষে বেড়াচ্ছি, আমার তো পুলিশ প্রটেকশনের দরকার হয় না।

নায়াব ইউসুফ বলেন, এ কে আজাদ আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করছেন, তার কোনও ভিত্তি নেই। তিনি উদ্দেশ্যমূলকভাবে এসব কথা বলছেন, যাতে আমার ক্ষতি হয়। তার বহরের সাথে আওয়ামী লীগ পদধারী নেতারা থাকেন। এদের দেখে জনগণের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়ে থাকতে পারে।

ফরিদপুর কোতোয়ালি থানার ওসি আসাদউজ্জামান বলেন, পরমানন্দপুরে আজ ছিল হাটের দিন। সেখানে এ কে আজাদ গণসংযোগ করতে গিয়েছিলেন। অপরদিকে যুবদলের লোকজনও গণসংযোগ করছিল। এক সময় দুই পক্ষ মুখোমুখি অবস্থায় চলে এলে এক সংঘাতময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

ওসি বলেন, এ সময় পুলিশ অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে পরিস্থিতি মোকাবিলা করে এ কে আজাদের গাড়ি বহর নির্বিঘ্নে পার করে দেয়।

ছাত্রদলের মশাল মিছিল

এদিকে রবিবার সন্ধ্যা সোয়া ৭টার দিকে শহরের সরকারি রাজেন্দ্র কলেজ ক্যাম্পাস থেকে একটি মশাল মিছিল বের করে ছাত্রদল। জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আদনান হোসেনের নেতৃত্বে এ মিছিলটি বের হয়ে ব্রহ্ম সমাজ সড়ক দিয়ে জেনারেল হাসপাতালের  মোড় হয়ে মুজিব সড়ক দিয়ে ফরিদপুর প্রেসক্লাব চত্বরে গিয়ে শেষ হয়।

মিছিলকারীরা, ‘আওয়ামী লীগের দালালরা হুঁশিয়ার সাবধান’, ‘ফ্যাস্টিদের বিরুদ্ধে লড়াই হবে একসঙ্গে’, ‘শহীদ জিয়ার সৈনিকেরা এক হও লড়াই করো’- এসব স্লোগান দেন।

