X
শনিবার, ২৫ অক্টোবর ২০২৫
৯ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের প্রশাসক হলেন প্রেস সচিবের ভাই

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
২৫ অক্টোবর ২০২৫, ২০:২৭আপডেট : ২৫ অক্টোবর ২০২৫, ২০:৫৭
প্রেস সচিব শফিকুল আলম ও তার ভাই নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের প্রশাসক আবু নছর মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ

নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের (নাসিক) প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন ড. আবু নছর মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ। তিনি স্থানীয় সরকার বিভাগের পরিকল্পনা অধিশাখা–১ এর যুগ্ম সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। এই সিটি করপোরেশনের প্রশাসকের দায়িত্ব তিনি অতিরিক্ত পালন করবেন।

এ ছাড়াও তিনি  অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলমের ছোট ভাই। ফলে তার এই নিয়োগকে ঘিরে নানান আলোচনা চলছে।

জানা গেছে, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (এলজিআরডি) থেকে গত ১ সেপ্টেম্বর জারি করা এক অফিস আদেশে তার নিয়োগ দেওয়া হয়। 
সেপ্টেম্বরের শুরুতে তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ড. আব্দুল্লাহর আগে নাসিক প্রশাসক ছিলেন এ এইচ এম কামরুজ্জামান। তিনি সম্প্রতি পদোন্নতি পেয়ে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব হিসেবে যোগ দেন।

একাধিক সূত্র জানায়, সম্প্রতি আইন মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে নিয়োগ পাওয়া লিয়াকত আলী মোল্লাও প্রেস সচিবের ঘনিষ্ঠজন। তাদের দুই জনই মাগুরার একই গ্রামের বাসিন্দা। নিয়োগের আগে মাগুরা সমিতির বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ড. আব্দুল্লাহ ও লিয়াকত আলীকে একসঙ্গে উপস্থিত থাকতে দেখা গেছে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেন, নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের প্রশাসক হিসেবে আমার ভাইকে নিয়োগ দেওয়ার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কাছে কোনও ধরনের লবিং করিনি। এই পদে তার নিয়োগ নিয়ে আমি এলজিআরডি (স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়) উপদেষ্টা (যিনি নিয়োগ কর্তৃপক্ষ), এলজিআরডি সচিব কিংবা সরকারের অন্য কোনও উপদেষ্টা বা সচিবকে একবারও ফোন করিনি।

নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের প্রশাসকের দায়িত্ব নিয়েছেন আবু নছর মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ

ড. আব্দুল্লাহকে প্রশাসক নিয়োগের ক্ষেত্রে কোনও প্রভাব খাটাননি বলে দাবি করেন প্রেস সচিব। তিনি বলেন, আমার ভাই সরকারের একজন যুগ্ম সচিব এবং বর্তমানে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে দায়িত্ব পালন করছেন। তার মূল দায়িত্বের পাশাপাশি তাকে অস্থায়ীভাবে নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের প্রশাসকের অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এই বিষয়ে আমি সরকারের ওপর কোনও প্রভাব খাটিয়েছি—এমন প্রশ্নই আসে না।

শফিকুল আলম বলেন, আমার ভাই জার্মানি থেকে মাস্টার্স, অস্ট্রেলিয়া থেকে পিএইচডি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট ডিগ্রি অর্জন করেছেন। তিনি একজন দক্ষ ও যোগ্য কর্মকর্তা, তার জন্য আমাকে কোনও ধরনের তদবির করতে হয় না। আমি স্বজনপ্রীতিতে বিশ্বাস করি না। গত ১৫ মাসে আমি সরকারি চাকরিতে কারও নিয়োগ বা পদোন্নতিতে প্রভাব বিস্তার করার কোনও চেষ্টা করিনি।

অতিরিক্ত দায়িত্ব পালনের বিষয়ে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া বলেন, প্রেস সচিবের ভাই হিসেবে নয়, বরং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে পর্যাপ্ত কর্মকর্তা না পাওয়া এবং নিরাপত্তা ছাড় পেতে দেরি হওয়ার কারণে আমাদের মন্ত্রণালয়ের অনেক কর্মকর্তাকেই অতিরিক্ত দায়িত্ব দিতে হচ্ছে। নছর সাহেবকে তেমনি দেওয়া হয়েছে।

এ বিষয়ে নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ জাকির হোসেন বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, তিনি গত ৩১ আগস্ট নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের প্রশাসক হিসেবে যোগদান করেছেন। তবে তিনি প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিবের ভাই কি না তা জানা ছিল না। পরে অবশ্য নানা মহল থেকে বিষয়টি জানতে পেরেছি।

এ বিষয়ে জানতে নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের (নাসিক) প্রশাসক ড. আবু নছর মোহাম্মদ আব্দুল্লাহর মোবাইল নম্বরে একাধিকবার কল করা হলেও তাকে পাওয়া যায়নি।

/এফআর/
বিষয়:
অন্তর্বর্তীকালীন সরকারপ্রেস সচিবশফিকুল আলম
সম্পর্কিত
ভাইয়ের নিয়োগ নিয়ে প্রেস সচিব বললেন ‘প্রভাব খাটাইনি, কাউকে ফোন করিনি’
শহীদ মিনারে বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সমাবেশ‘সমুদ্র বন্দর বিদেশি কোম্পানির কাছে তুলে দেওয়া অন্তর্বর্তী সরকারের কাজ নয়’
আওয়ামী লীগের নির্বাচনে অংশ নেওয়ার কোনও সুযোগ নেই: শফিকুল আলম
সর্বশেষ খবর
আবারও প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে লড়ার ইঙ্গিত কমলা হ্যারিসের
বিবিসিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারআবারও প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে লড়ার ইঙ্গিত কমলা হ্যারিসের
দেশের শিক্ষাকে এগিয়ে নিতে বিশেষজ্ঞ টিম করা হয়েছে: তারেক রহমান
দেশের শিক্ষাকে এগিয়ে নিতে বিশেষজ্ঞ টিম করা হয়েছে: তারেক রহমান
৫ গোলের ম্যাচে লড়াই করে ওমানের দলের কাছে হার রাকিবদের
৫ গোলের ম্যাচে লড়াই করে ওমানের দলের কাছে হার রাকিবদের
প্রকৌশলীদের দ্বন্দ্ব আলোচনার মাধ্যমে সমাধান হবে
প্রকৌশলীদের দ্বন্দ্ব আলোচনার মাধ্যমে সমাধান হবে
সর্বাধিক পঠিত
গ্রেফতার বাবাকে ধরে কাঁদতে থাকা শিশুকে চড়, খতিয়ে দেখার কথা বলছে পুলিশ
গ্রেফতার বাবাকে ধরে কাঁদতে থাকা শিশুকে চড়, খতিয়ে দেখার কথা বলছে পুলিশ
ছাত্রকে ধর্ষণের অভিযোগে মাদ্রাসাশিক্ষক গ্রেফতার
ছাত্রকে ধর্ষণের অভিযোগে মাদ্রাসাশিক্ষক গ্রেফতার
মায়ের দাফন নিয়ে দুই গ্রুপে বিভক্ত ভাইদের সংঘর্ষ, একজন নিহত
মায়ের দাফন নিয়ে দুই গ্রুপে বিভক্ত ভাইদের সংঘর্ষ, একজন নিহত
ঢাকা-বরিশাল নৌরুটে পুনরায় চালু হচ্ছে প্যাডেল স্টিমার
ঢাকা-বরিশাল নৌরুটে পুনরায় চালু হচ্ছে প্যাডেল স্টিমার
নির্বাচনি বোঝাপড়ায় বিএনপি, আগে সনদের সমাধান চায় এনসিপি
নির্বাচনি বোঝাপড়ায় বিএনপি, আগে সনদের সমাধান চায় এনসিপি
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media