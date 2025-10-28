X
মঙ্গলবার, ২৮ অক্টোবর ২০২৫
১১ কার্তিক ১৪৩২
সাভারে হত্যা মামলায় দু’জন গ্রেফতার

সাভার প্রতিনিধি
২৮ অক্টোবর ২০২৫, ০৩:২৮আপডেট : ২৮ অক্টোবর ২০২৫, ০৩:২৮
দুইজনকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা জেলা উত্তর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)

ঢাকার সাভারে একটি হাউজিংয়ের জমি নিয়ে বিরোধের জের আবু সাঈদ নামে একজন নিহতের ঘটনায় দুইজনকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা জেলা উত্তর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

সোমবার ভোর রাতে রাজবাড়ী জেলার গোয়ালন্দ ঘাট থানার খালেদ মৃধাপাড়া এলাকার একটি বাড়ি থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন- সাভারের বেড়াইদ এলাকার কালাম (৩৫) ও সোলেমান (৪৫)। তারা দুজনই মামলার এজাহারভুক্ত আসামি।

সোমবার (২৭ অক্টোবর) রাতে এক বার্তায় এ তথ্য জানান ঢাকা জেলা ডিবি (উত্তর) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জালাল উদ্দিন।

গত ২২ অক্টোবর উপজেলার বনগাঁও ইউনিয়নের বেড়াইদ এলাকায় এ হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। সেদিনই জাকির হোসেন নামে এক ব্যক্তিকে প্রধান আসামিসহ ২৬ জনের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়।

ওসি মো. জালাল উদ্দীন বলেন, “গ্রেফতারকৃতরা প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে হত্যায় জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছে।”

মামলার অন্য আসামিদের গ্রেফতারে অভিযান চলছে বলে জানান তিনি।

গ্রেফতারহত্যাকাণ্ডমামলাসাভার
বেরোবি ছাত্র সংসদ নির্বাচনের নীতিমালায় রাষ্ট্রপতির অনুমোদন
দোকানে ঢুকে ছাত্রদলের সাবে নেতাকে কোপালো দুর্বৃত্তরা
গৃহবধূকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ, যুবদল নেতাসহ ৩ জনের বিরুদ্ধে মামলা
একসঙ্গে গণঅধিকার পরিষদের ৫৯ নেতার পদত্যাগ
মাইক ভাড়া করে গালাগালি করার পর রাব্বিকে ২ লাখ টাকা দিলো ব্যাংক
দেশের বাজারে আবারও কমলো স্বর্ণের দাম
ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়েছে সিটি ইউনিভার্সিটিতে, পরিস্থিতি এখনও থমথমে
নির্বাচিত সরকার আসা পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করবে উপদেষ্টা পরিষদ
ছাড়া হয়েছে ড্যাফোডিলের ১১ শিক্ষার্থীকে, মেরে ‘আধমরা’ করার অভিযোগ
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
