X
মঙ্গলবার, ২৮ অক্টোবর ২০২৫
১২ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

সিটি ইউনিভার্সিটি মিথ্যাচার করছে: ড্যাফোডিল উপাচার্য

সাভার প্রতিনিধি
২৮ অক্টোবর ২০২৫, ২০:৪৪আপডেট : ২৮ অক্টোবর ২০২৫, ২০:৪৪
ড্যাফোডিল বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্যের সংবাদ স্মমেলন

সাভারে দুই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষের ঘটনায় ড্যাফোডিল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জিম্মি করে জোরপূর্বক মিথ্যা জবানবন্দি নেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন প্রতিষ্ঠানটির উপাচার্য অধ্যাপক ড. এম আর কবির। সিটি ইউনিভার্সিটি মিথ্যাচার করছে বলেও দাবি করেছেন তিনি।

সংঘর্ষের ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়টির পক্ষ থেকে ৬ সদস্যর তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ কমিটি আগামী ৭ কার্যদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন দেবে উল্লেখ করে এ ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও জানিয়েছেন উপাচার্য।

মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) দুপুরে ড্যাফোডিল বিশ্ববিদ্যালয়ের কনফারেন্স রুমে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা জানান।

উপাচার্য বলেন, রবিবার (২৬ অক্টোবর) রাতে সংঘর্ষের ঘটনাকে ভিন্নভাবে উপস্থাপন করে সব দায় ড্যাফোডিলের ওপর চাপানোর চেষ্টা করছে সিটি বিশ্ববিদ্যালয়। সংঘর্ষে ড্যাফোডিলের শতাধিক শিক্ষার্থী আহত হয়েছে। অনেকেই গুরুতর আহত হয়ে হাসাপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন। সেদিন রাতে ড্যাফোডিলের ১১ শিক্ষার্থীকে জিম্মি করে জোরপূর্বক পরিকল্পিত হামলার জবানবন্দির ভিডিও ধারণ ও তা প্রচার করে ড্যাফোডিলের শিক্ষার্থীদের একতরফা দোষী করা হচ্ছে। তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনে প্রকৃত দোষীদের শনাক্ত করা যাবে। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনও (ইউজিসি) বিষয়টি দেখছেন।

ড‍্যাফোডিল শিক্ষার্থীদের হাতে সাংবাদিকদের হেনস্তার প্রসঙ্গে করা এক প্রশ্নে তিনি বলেন, উদ্ভূত পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারিনি। সাংবাদিকদের সঙ্গে বিরূপ আচরণ করায় তিনি দুঃখপ্রকাশ করেন।

উপাচার্য জানান, পরিস্থিতি বিবেচনায় আগামী ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত একাডেমিক কার্যক্রম বন্ধ রাখা হয়েছে। এ ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সিটি ইউনিভার্সিটির একাউন্টস থেকে দেড় কোটি টাকা চুরি, অস্ত্রসহ হামলার নির্দেশ লুটপাটের ঘটনায় জিম্মি শিক্ষার্থীদের নির্যাতন করে মিডিয়া ট্রায়াল করার লক্ষ্যে মিথ্যাচার করে সিটি কর্তৃপক্ষ প্রচার করেছে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন- বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপচার্য অধ্যাপক ড. মাসুম ইকবাল, ড্যাফোডিল ইউনিভার্সিটির এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্সের পরিচালক সৈয়দ মিজানুর রহমানসহ আরও অনেকে।

প্রসঙ্গত, রবিবার রাতে থুতু ফেলাকে কেন্দ্র করে শুরু হওয়া সংঘাতে রণক্ষেত্রে পরিণত হয় সাভারের খাগান এলাকা। ড্যাফোডিল ও সিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে সংঘর্ষ চলে রাতভর। আহত হন উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই শতাধিক শিক্ষার্থী। অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুর করা হয় সিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবনসহ বিভিন্ন স্থাপনা ও পরিবহন। পরে এ ঘটনায় বিচার ও ক্ষতিপূরণ দাবি করে সিটি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এ ছাড়া তদন্ত কমিটি গঠনসহ আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়ধীন বলে জানান সিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক আবু জায়েদ।

/এফআর/
বিষয়:
সংঘর্ষসাভার
সম্পর্কিত
দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সংঘাত: ক্ষতিপূরণ পাবে সিটি ইউনিভার্সিটি
সাভারে হত্যা মামলায় দু’জন গ্রেফতার
সংঘর্ষের ঘটনায় যা বললো ড্যাফোডিল ইউনিভার্সিটি
সর্বশেষ খবর
আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের নামে সংগ্রহশালা করছে বাংলা একাডেমি
আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের নামে সংগ্রহশালা করছে বাংলা একাডেমি
একলাফে সাড়ে ১০ হাজার টাকা কমলো স্বর্ণের দাম
একলাফে সাড়ে ১০ হাজার টাকা কমলো স্বর্ণের দাম
ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটিতে ‘গ্লোবাল মিডিয়া অ্যান্ড ইনফরমেশন লিটারেসি’ সপ্তাহ
ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটিতে ‘গ্লোবাল মিডিয়া অ্যান্ড ইনফরমেশন লিটারেসি’ সপ্তাহ
জেলার দাবিতে ট্রেনে পাথর নিক্ষেপের ঘটনায় মামলা, গ্রেফতার ৩
জেলার দাবিতে ট্রেনে পাথর নিক্ষেপের ঘটনায় মামলা, গ্রেফতার ৩
সর্বাধিক পঠিত
এক্সপ্রেসওয়েতে যানজট: হেঁটেই রওনা হন ডেপুটি ব্রিটিশ হাইকমিশনার
এক্সপ্রেসওয়েতে যানজট: হেঁটেই রওনা হন ডেপুটি ব্রিটিশ হাইকমিশনার
বিপুলসংখ্যক জামিন দেওয়ায় ব্যাখ্যা চাইলেন প্রধান বিচারপতি
বিপুলসংখ্যক জামিন দেওয়ায় ব্যাখ্যা চাইলেন প্রধান বিচারপতি
সালমান শাহ হত্যা মামলা: আসামিরা কে কোথায়?
সালমান শাহ হত্যা মামলা: আসামিরা কে কোথায়?
জুলাই শহীদ স্মৃতিস্তম্ভের সামনে দাঁড়িয়ে গালাগালি করা তরুণী গ্রেফতার
জুলাই শহীদ স্মৃতিস্তম্ভের সামনে দাঁড়িয়ে গালাগালি করা তরুণী গ্রেফতার
‘মোন্থা’ শক্তিশালী হয়ে প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত, দেশে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস
‘মোন্থা’ শক্তিশালী হয়ে প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত, দেশে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media