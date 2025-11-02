X
রবিবার, ০২ নভেম্বর ২০২৫
১৭ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

গাজীপুরে কারখানায় ভাঙচুরের অভিযোগে ৫০০ শ্রমিকের বিরুদ্ধে মামলা

গাজীপুর প্রতিনিধি
০২ নভেম্বর ২০২৫, ২০:২০আপডেট : ০২ নভেম্বর ২০২৫, ২০:২০
গাজীপুরের শ্রীপুরে এএ ইয়ার্ন মিলস লিমিটেড কারখানায় ভাঙচুরের অভিযোগে অজ্ঞাতনামা ৫০০ শ্রমিকের বিরুদ্ধে মামলা করেছে কারখানা কর্তৃপক্ষ

গাজীপুরের শ্রীপুরে এএ ইয়ার্ন মিলস লিমিটেড কারখানায় ভাঙচুরের অভিযোগে অজ্ঞাতনামা ৫০০ শ্রমিকের বিরুদ্ধে মামলা করেছে কারখানা কর্তৃপক্ষ। মামলায় কারখানার বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, মূল্যবান জিনিসপত্র ভাঙচুর এবং লুটপাটের অভিযোগ এনে ৯৮ কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। 

গত শুক্রবার রাতে কারখানার ব্যবস্থাপক (প্রশাসন) আবুল কালাম বাদী হয়ে শ্রীপুর থানায় মামলাটি করেন। রবিবার (২ নভেম্বর) বিকালে মামলার বিষয়টি জানিয়েছেন শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহম্মদ আব্দুল বারিক। 

মামলার এজাহারে উল্লেখ করা হয়, গত ২৩ অক্টোবর শ্রীপুর উপজেলার গাজীপুর ইউনিয়নের নগরহাওলা গ্রামে অবস্থিত এএ ইয়ার্ন মিলস লিমিটেড কারখানার শ্রমিকরা এক মাসের বকেয়া বেতনের দাবিতে বিক্ষোভ করেন। একপর্যায়ে তারা কারখানায় ধর্মঘট, দাঙ্গা-হাঙ্গামা করে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, মূল্যবান জিনিসপত্র ভাঙচুর এবং লুটপাট করেন। এ সময় তারা কারখানার যন্ত্রপাতি নষ্ট করে নগদ টাকাসহ প্রায় ৪০ লাখ টাকার মালামাল লুট করে নেন। এসব ঘটনায় শ্রমিকরা কারখানার প্রায় ৯৮ কোটি টাকা ক্ষয়ক্ষতি করেছেন। তাদের বিক্ষোভের পর অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্তৃপক্ষ কারখানা বন্ধ ঘোষণা করে প্রধান ফটকে নোটিশ টানিয়ে দেয় কর্তৃপক্ষ।

কারখানার মানবসম্পদ (এইচআর) বিভাগের কর্মকর্তা মনির হোসেন বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘শ্রমিকদের দাবি অনুযায়ী বকেয়া পাওনা পরিশোধ করার পরও তারা ধর্মঘট, দাঙ্গা-হাঙ্গামা করে কারখানার স্বাভাবিক কার্যক্রমে ব্যাঘাত সৃষ্টি করেছেন। তাদের এসব কার্যক্রমে উৎপাদনে ব্যাঘাত ঘটে এবং কারখানা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নতুন যন্ত্রপাতি স্থাপন না করা পর্যন্ত উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করাও যাচ্ছে না। এ ঘটনায় মামলা করেছি আমরা।’

ওসি মুহম্মদ আব্দুল বারিক বলেন, ‘কারখানার প্রশাসন বিভাগের এক কর্মকর্তা বাদী হয়ে অজ্ঞাতনামা ৫০০ শ্রমিককে আসামি করে মামলা করেছেন। তবে এখনও কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি।’

শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, প্রতি মাসের সপ্তম কর্মদিবসের মধ্যে তাদের বেতন পরিশোধের কথা থাকলেও কারখানা কর্তৃপক্ষ সেপ্টেম্বরের বেতন ২২ অক্টোবর পেরিয়ে গেলেও দিচ্ছিল না। বারবার তারিখ দিয়েও মালিক কর্তৃপক্ষ বেতন পরিশোধ করছিল না। সর্বশেষ ২৩ অক্টোবর বেতন পরিশোধের কথা ছিল। ওই দিন শ্রমিকরা কারখানায় এসে যখন জানতে পারেন বেতন হবে না, তখন কাজ বন্ধ করে বিক্ষোভ শুরু করেন। এতে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে যানজট সৃষ্টি হয়। পরে সেনাবাহিনী, শিল্প পুলিশ, হাইওয়ে পুলিশ এবং থানা পুলিশ শ্রমিকদের সড়ক থেকে সরে যেতে বললেও তারা সড়ক ছাড়েননি। প্রায় দুই ঘণ্টা পর পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ও ইটপাটেকলে নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে পুলিশ রাবার বুলেট ও টিয়ারশেল নিক্ষেপ করে শ্রমিকদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়।

/এএম/
বিষয়:
বিক্ষোভগার্মেন্টস শ্রমিকমামলা
সম্পর্কিত
চট্টগ্রামে এনসিপির কমিটিতে হত্যা মামলার প্রধান আসামি
রাউজানে যুবদল কর্মীকে গুলি করে হত্যায় তার সহযোগী গ্রেফতার
গুলশানে বারে ব্যবসায়ী খুন: দুইজনের স্বীকারোক্তি, কারাগারে ৫
সর্বশেষ খবর
বিএনপি সমঝোতার পথ বেছে নিয়েছে: তারেক রহমান
বিএনপি সমঝোতার পথ বেছে নিয়েছে: তারেক রহমান
‘শাপলা কলি’ পেয়ে ফেসবুকে এনসিপি নেতাকর্মীদের উচ্ছ্বাস
‘শাপলা কলি’ পেয়ে ফেসবুকে এনসিপি নেতাকর্মীদের উচ্ছ্বাস
হেলমেট পরে ঢাল নিয়ে দুই গ্রামবাসীর কয়েক ঘণ্টার সংঘর্ষ
হেলমেট পরে ঢাল নিয়ে দুই গ্রামবাসীর কয়েক ঘণ্টার সংঘর্ষ
ট্রাম্পের হুমকির কৌশলী জবাব নাইজেরিয়ার
ট্রাম্পের হুমকির কৌশলী জবাব নাইজেরিয়ার
সর্বাধিক পঠিত
কঠিন হয়ে উঠছে ইমিগ্রেশন পার হওয়া  
কঠিন হয়ে উঠছে ইমিগ্রেশন পার হওয়া  
পূর্ব সীমান্তে সামরিক মহড়া, ভারতীয় সেনার সতর্কতা জারি
পূর্ব সীমান্তে সামরিক মহড়া, ভারতীয় সেনার সতর্কতা জারি
সংসদ এলাকায় আপাতত হচ্ছে না প্রধানমন্ত্রীর নতুন বাসভবন
সংসদ এলাকায় আপাতত হচ্ছে না প্রধানমন্ত্রীর নতুন বাসভবন
রাজশাহীর পদ্মাপাড়ে মিথেন গ্যাসের সন্ধান পেয়েছে বাপেক্স
রাজশাহীর পদ্মাপাড়ে মিথেন গ্যাসের সন্ধান পেয়েছে বাপেক্স
সরকারের শর্ত মেনে সেন্টমার্টিন যেতে অনীহা পর্যটকদের, আজও ছাড়েনি জাহাজ
সরকারের শর্ত মেনে সেন্টমার্টিন যেতে অনীহা পর্যটকদের, আজও ছাড়েনি জাহাজ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media