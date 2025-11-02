গাজীপুরে কারখানায় ভাঙচুরের অভিযোগে ৫০০ শ্রমিকের বিরুদ্ধে মামলা

গাজীপুরের শ্রীপুরে এএ ইয়ার্ন মিলস লিমিটেড কারখানায় ভাঙচুরের অভিযোগে অজ্ঞাতনামা ৫০০ শ্রমিকের বিরুদ্ধে মামলা করেছে কারখানা কর্তৃপক্ষ। মামলায় কারখানার বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, মূল্যবান জিনিসপত্র ভাঙচুর এবং লুটপাটের অভিযোগ এনে ৯৮ কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।
গত শুক্রবার রাতে কারখানার ব্যবস্থাপক (প্রশাসন) আবুল কালাম বাদী হয়ে শ্রীপুর থানায় মামলাটি করেন। রবিবার (২ নভেম্বর) বিকালে মামলার বিষয়টি জানিয়েছেন শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহম্মদ আব্দুল বারিক।
মামলার এজাহারে উল্লেখ করা হয়, গত ২৩ অক্টোবর শ্রীপুর উপজেলার গাজীপুর ইউনিয়নের নগরহাওলা গ্রামে অবস্থিত এএ ইয়ার্ন মিলস লিমিটেড কারখানার শ্রমিকরা এক মাসের বকেয়া বেতনের দাবিতে বিক্ষোভ করেন। একপর্যায়ে তারা কারখানায় ধর্মঘট, দাঙ্গা-হাঙ্গামা করে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, মূল্যবান জিনিসপত্র ভাঙচুর এবং লুটপাট করেন। এ সময় তারা কারখানার যন্ত্রপাতি নষ্ট করে নগদ টাকাসহ প্রায় ৪০ লাখ টাকার মালামাল লুট করে নেন। এসব ঘটনায় শ্রমিকরা কারখানার প্রায় ৯৮ কোটি টাকা ক্ষয়ক্ষতি করেছেন। তাদের বিক্ষোভের পর অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্তৃপক্ষ কারখানা বন্ধ ঘোষণা করে প্রধান ফটকে নোটিশ টানিয়ে দেয় কর্তৃপক্ষ।
কারখানার মানবসম্পদ (এইচআর) বিভাগের কর্মকর্তা মনির হোসেন বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘শ্রমিকদের দাবি অনুযায়ী বকেয়া পাওনা পরিশোধ করার পরও তারা ধর্মঘট, দাঙ্গা-হাঙ্গামা করে কারখানার স্বাভাবিক কার্যক্রমে ব্যাঘাত সৃষ্টি করেছেন। তাদের এসব কার্যক্রমে উৎপাদনে ব্যাঘাত ঘটে এবং কারখানা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নতুন যন্ত্রপাতি স্থাপন না করা পর্যন্ত উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করাও যাচ্ছে না। এ ঘটনায় মামলা করেছি আমরা।’
ওসি মুহম্মদ আব্দুল বারিক বলেন, ‘কারখানার প্রশাসন বিভাগের এক কর্মকর্তা বাদী হয়ে অজ্ঞাতনামা ৫০০ শ্রমিককে আসামি করে মামলা করেছেন। তবে এখনও কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি।’
শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, প্রতি মাসের সপ্তম কর্মদিবসের মধ্যে তাদের বেতন পরিশোধের কথা থাকলেও কারখানা কর্তৃপক্ষ সেপ্টেম্বরের বেতন ২২ অক্টোবর পেরিয়ে গেলেও দিচ্ছিল না। বারবার তারিখ দিয়েও মালিক কর্তৃপক্ষ বেতন পরিশোধ করছিল না। সর্বশেষ ২৩ অক্টোবর বেতন পরিশোধের কথা ছিল। ওই দিন শ্রমিকরা কারখানায় এসে যখন জানতে পারেন বেতন হবে না, তখন কাজ বন্ধ করে বিক্ষোভ শুরু করেন। এতে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে যানজট সৃষ্টি হয়। পরে সেনাবাহিনী, শিল্প পুলিশ, হাইওয়ে পুলিশ এবং থানা পুলিশ শ্রমিকদের সড়ক থেকে সরে যেতে বললেও তারা সড়ক ছাড়েননি। প্রায় দুই ঘণ্টা পর পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ও ইটপাটেকলে নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে পুলিশ রাবার বুলেট ও টিয়ারশেল নিক্ষেপ করে শ্রমিকদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়।