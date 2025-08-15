নির্বাচন ফেব্রুয়ারিতেই হবে, বিলম্বিত করার মতো কোনও শক্তি নেই: প্রেস সচিব

প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেছেন, ‘জাতীয় নির্বাচন আগামী ফেব্রুয়ারিতেই (২০২৬ সালে) অনুষ্ঠিত হবে এবং এটি বিলম্বিত করার মতো কোনও শক্তি নেই। প্রধান উপদেষ্টার ঘোষণা অনুযায়ী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।’
শুক্রবার (১৫ আগস্ট) জুমার নামাজের পর মাগুরায় শহীদ রাব্বি ও শহীদ আল আমিনের কবর জিয়ারত শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ কথা জানান।
শফিকুল আলম বলেন, ‘নির্বাচনের জন্য পুরো জাতি প্রস্তুত। সংশ্লিষ্ট সব প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যেই প্রস্তুতিমূলক কাজ শুরু করেছে। বর্ষা শেষ হলেই পাড়া-মহল্লায় নির্বাচনি আমেজ ছড়িয়ে পড়বে। নির্বাচনের মহোৎসব সবাই দেখতে পাবেন।’
সংস্কার প্রসঙ্গে তিনি জানান, জুলাই চার্টার (সনদ) নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা করে সমঝোতার ভিত্তিতে কাজ এগোচ্ছে। সংস্কার কার্যক্রম দৃশ্যমান এবং তা দ্রুতগতিতে চলছে।