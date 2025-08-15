X
শুক্রবার, ১৫ আগস্ট ২০২৫
৩১ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

নির্বাচন ফেব্রুয়ারিতেই হবে, বিলম্বিত করার মতো কোনও শক্তি নেই: প্রেস সচিব

মাগুরা প্রতিনিধি
১৫ আগস্ট ২০২৫, ১৭:১৪আপডেট : ১৫ আগস্ট ২০২৫, ১৭:১৪
শফিকুল আলম

প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেছেন, ‘জাতীয় নির্বাচন আগামী ফেব্রুয়ারিতেই (২০২৬ সালে) অনুষ্ঠিত হবে এবং এটি বিলম্বিত করার মতো কোনও শক্তি নেই। প্রধান উপদেষ্টার ঘোষণা অনুযায়ী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।’

শুক্রবার (১৫ আগস্ট) জুমার নামাজের পর মাগুরায় শহীদ রাব্বি ও শহীদ আল আমিনের কবর জিয়ারত শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ কথা জানান।

শফিকুল আলম বলেন, ‘নির্বাচনের জন্য পুরো জাতি প্রস্তুত। সংশ্লিষ্ট সব প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যেই প্রস্তুতিমূলক কাজ শুরু করেছে। বর্ষা শেষ হলেই পাড়া-মহল্লায় নির্বাচনি আমেজ ছড়িয়ে পড়বে। নির্বাচনের মহোৎসব সবাই দেখতে পাবেন।’

সংস্কার প্রসঙ্গে তিনি জানান, জুলাই চার্টার (সনদ) নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা করে সমঝোতার ভিত্তিতে কাজ এগোচ্ছে। সংস্কার কার্যক্রম দৃশ্যমান এবং তা দ্রুতগতিতে চলছে।

/এফআর/
বিষয়:
মাগুরাঅন্তর্বর্তীকালীন সরকারপ্রেস সচিবশফিকুল আলমত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন
সম্পর্কিত
বিচার ও সংস্কার ছাড়া নির্বাচন হলে পুরোনো সমস্যায় ফিরে যেতাম: ড. ইউনূস
মালয়েশিয়ার স্থানীয় শ্রমিকদের মতো সুবিধা পাবেন বাংলাদেশিরা: প্রেস সচিব
সরকার বেআইনি কোনও কাজ করছে না, আড়িপাতা প্রসঙ্গে প্রেস সচিব
সর্বশেষ খবর
আল নাসরের গ্রুপে ভারতীয় ক্লাব, রোনালদো কি ভারতে খেলবেন?
আল নাসরের গ্রুপে ভারতীয় ক্লাব, রোনালদো কি ভারতে খেলবেন?
খালেদা জিয়ার ৮১তম জন্মদিনে প্রধান উপদেষ্টার শুভেচ্ছা
খালেদা জিয়ার ৮১তম জন্মদিনে প্রধান উপদেষ্টার শুভেচ্ছা
উখিয়া সীমান্ত থেকে ৪ লাখ ৮০ হাজার  ইয়াবা উদ্ধার
উখিয়া সীমান্ত থেকে ৪ লাখ ৮০ হাজার  ইয়াবা উদ্ধার
ফরিদপুরে ৩ নদ-নদীর পানি বেড়েছে, ভাঙছে তীর
ফরিদপুরে ৩ নদ-নদীর পানি বেড়েছে, ভাঙছে তীর
সর্বাধিক পঠিত
উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করলো এনসিপি, শিগগিরই তালিকা
উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করলো এনসিপি, শিগগিরই তালিকা
শোকাবহ ১৫ আগস্ট আজ
শোকাবহ ১৫ আগস্ট আজ
এনসিপি ও জামায়াতকে সরকারে নেওয়ার চাপ আছে বিএনপির ওপর?
এনসিপি ও জামায়াতকে সরকারে নেওয়ার চাপ আছে বিএনপির ওপর?
১৫ আগস্ট উপলক্ষে মুন্সীগঞ্জে খাবার বিতরণ ও আলোচনা সভা, পুলিশ বলছে জানে না
১৫ আগস্ট উপলক্ষে মুন্সীগঞ্জে খাবার বিতরণ ও আলোচনা সভা, পুলিশ বলছে জানে না
সেনা অভিযান দেখে তিন তলা থেকে লাফ, মগ লিবারেশন পার্টির প্রধান নিহত
সেনা অভিযান দেখে তিন তলা থেকে লাফ, মগ লিবারেশন পার্টির প্রধান নিহত
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media