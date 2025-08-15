X
শুক্রবার, ১৫ আগস্ট ২০২৫
৩১ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

সীমান্ত দিয়ে ৫১ হাজার ডলার ভারতে পাচারের সময় একজন আটক

মেহেরপুর প্রতিনিধি
১৫ আগস্ট ২০২৫, ১৯:৫৭আপডেট : ১৫ আগস্ট ২০২৫, ১৯:৫৭
ডলারসহ আটক কারবারি

মেহেরপুরের মুজিবনগর সীমান্ত দিয়ে ভারতে পাচারের সময় মার্কিন ডলারসহ এক পাচারকারীকে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) সদস্যরা। মুজিবনগর উপজেলার সীমান্তবর্তী আনন্দবাস এলাকায় অভিযান চালিয়ে আনন্দবাস গ্রামের মৃত আফসার শেখের ছেলে জাহাঙ্গীর শেখ আটক করা হয়। এ সময় তার কাছ থেকে ৫১ হাজার মার্কিন ডলার উদ্ধার করে।

উদ্ধার ডলারের বাজারমূল্য ৬২ লাখ টাকার বেশি। শুক্রবার (১৫ আগস্ট) দুপুরে চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবি) এই অভিযান চালায় বলে বিজিবির পক্ষ থেকে প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।

চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন ৬ বিজিবির অধিনায়ক লে. কর্নেল নাজমুল হাসান গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারেন, আনন্দবাস সীমান্ত দিয়ে মার্কিন ডলার পাচারের চেষ্টা হবে। পরে সহকারী পরিচালক হায়দার আলীর নেতৃত্বে ফাইসাতলা এলাকায় আভিযানিক দল অবস্থান নেয়। দুপুর ১২টার দিকে শূন্যরেখা থেকে বাইসাইকেলে ঘাসভর্তি বস্তা নিয়ে আসতে দেখে জাহাঙ্গীরকে আটক করা হয়। তল্লাশিতে কালো স্কচটেপে মোড়ানো পাঁচটি প্যাকেট থেকে ৫১ হাজার মার্কিন ডলার উদ্ধার হয়। এ সময় একটি বাইসাইকেল ও বাটন মোবাইলও জব্দ করা হয়।

বিজিবির হিসাব অনুযায়ী, উদ্ধার ডলার ও মালামালের মোট মূল্য ৬২ লাখ এক হাজার ৫৪০ টাকা। আটক জাহাঙ্গীরকে মুজিবনগর থানায় হস্তান্তর করে নায়েব সুবেদার হারুন অর রশিদ বাদী হয়ে মামলা দায়ের করেছেন।

মুজিবনগর থানার ওসি মিজানুর রহমান বলেন, আসামিকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হবে। ডলারগুলো ট্রেজারিতে জমা দেওয়ার কার্যক্রম চলছে।  এ ঘটনায় নায়েব সুবেদার মো. হারুন অর রশিদ বাদী হয়ে মুজিবনগর থানায় একটি মামলা করেছেন। আটক আসামি ও মার্কিন ডলার মুজিবনগর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

/এফআর/
বিষয়:
সীমান্তঅপরাধ
সম্পর্কিত
বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে ‘শহীদের’ পালক বাবা-মায়ের হামলায় ৩ পুলিশ আহত
উখিয়া সীমান্ত থেকে ৪ লাখ ৮০ হাজার  ইয়াবা উদ্ধার
পাথর লুটের ঘটনায় চেয়ারম্যান আটক
সর্বশেষ খবর
অন্তর্বর্তী সরকার সম্প্রীতির বন্ধনকে অটুট রাখতে বদ্ধপরিকর: প্রধান উপদেষ্টা
অন্তর্বর্তী সরকার সম্প্রীতির বন্ধনকে অটুট রাখতে বদ্ধপরিকর: প্রধান উপদেষ্টা
আমরা যুক্তরাষ্ট্রের ওপর ভরসা করছি: ট্রাম্প-পুতিন বৈঠকের আগে জেলেনস্কি
আমরা যুক্তরাষ্ট্রের ওপর ভরসা করছি: ট্রাম্প-পুতিন বৈঠকের আগে জেলেনস্কি
রাজধানীতে আ.লীগের আরও ৬ নেতাকর্মী গ্রেফতার
রাজধানীতে আ.লীগের আরও ৬ নেতাকর্মী গ্রেফতার
জয়পুরহাট কলেজে ছাত্রদলের কাউন্সিল ঘিরে সংঘর্ষে আহত ৭
জয়পুরহাট কলেজে ছাত্রদলের কাউন্সিল ঘিরে সংঘর্ষে আহত ৭
সর্বাধিক পঠিত
উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করলো এনসিপি, শিগগিরই তালিকা
উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করলো এনসিপি, শিগগিরই তালিকা
শোকাবহ ১৫ আগস্ট আজ
শোকাবহ ১৫ আগস্ট আজ
১৫ আগস্ট উপলক্ষে মুন্সীগঞ্জে খাবার বিতরণ ও আলোচনা সভা, পুলিশ বলছে জানে না
১৫ আগস্ট উপলক্ষে মুন্সীগঞ্জে খাবার বিতরণ ও আলোচনা সভা, পুলিশ বলছে জানে না
এনসিপি ও জামায়াতকে সরকারে নেওয়ার চাপ আছে বিএনপির ওপর?
এনসিপি ও জামায়াতকে সরকারে নেওয়ার চাপ আছে বিএনপির ওপর?
চাকরি হারানোর আতঙ্কে শেরেবাংলা গার্লসের ২৫ শিক্ষক
চাকরি হারানোর আতঙ্কে শেরেবাংলা গার্লসের ২৫ শিক্ষক
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media