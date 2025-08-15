রাতে শেখ মুজিবের প্রতিকৃতিতে ফুল দেওয়ায় দিনে ভেঙে দেওয়া হলো

১৫ আগস্ট উপলক্ষে সাতক্ষীরার কলারোয়া উপজেলা পরিষদ চত্বরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে কয়েকজন প্রতিকৃতিটি ভেঙে দিয়েছে। শুক্রবার (১৫ আগস্ট) রাত আনুমানিক সাড়ে ১২টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, পুষ্পমাল্যটি উপজেলা আওয়ামী লীগের নামে অর্পণ করা হয়। তবে দুপুরের দিকে বিক্ষুব্ধ কয়েকজন প্রতিকৃতিটি ভেঙে দেন।
সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া ফুটেজে দেখা যায়, দুই জন প্রতিকৃতির সামনে পুষ্পমাল্য রেখে যান। এ সময় রাসেল নামে একজনের পরিচয় শনাক্ত হলেও অন্যজনকে এখনও চেনা যায়নি।
কলারোয়া থানার ওসি সাইফুল ইসলাম বলেন, গভীর রাতে দুই জন ব্যক্তি এসেছিল। একজন ফুল দিয়েছে, আরেকজন মোবাইল ফোনে ভিডিও করছিল। তবে কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি।
অন্যদিকে, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন সাতক্ষীরা শাখার সাবেক আহ্বায়ক আরাফাত হোসাইন ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে অভিযোগ করেন, কলারোয়ায় মুজিব প্রতিকৃতি ভাঙতে ইউএনওর বাধা। বাহ, বাহ, ইউএনও বাহ! ডিসি মোস্তাক আহমেদ কি আওয়ামী পুষছে?
তিনি আরও লেখেন, ইউএনও কীভাবে মুজিব রেখে অফিস করতো? এই জুলাই বিপ্লবের পরেও তিনি কীভাবে বলেন- ভাঙার দরকার নেই, এখানে আমরা অন্য কিছু বানাবো।
এ বিষয়ে জানতে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জহুরুল ইসলামের মোবাইল ফোনে একাধিকবার কল দেওয়া হলেও তাকে পাওয়া যায়নি।