X
সোমবার, ১৮ আগস্ট ২০২৫
৩ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

প্যান্টের পকেটে থাকা সোয়া কোটি টাকার সোনাসহ ২ জন আটক

যশোর প্রতিনিধি
১৮ আগস্ট ২০২৫, ১৮:০৮আপডেট : ১৮ আগস্ট ২০২৫, ১৮:০৮
আটক দুই জন

প্যান্টের পকেটে বিশেষ কায়দায় লুকিয়ে রাখা পাঁচটি সোনার বারসহ দুই ব্যক্তিকে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) সদস্যরা। সোমবার (১৮ আগস্ট) সকাল ৯টার দিকে যশোর সদর উপজেলার হামিদপুর বাসস্ট্যান্ড এলাকা থেকে সোনার বারগুলো জব্দ করা হয়।

বিজিবি জানিয়েছে, জব্দ সোনার ওজন ৮৩১ গ্রাম এবং তার বাজারমূল্য এক কোটি ২২ লাখ ২৫ হাজার টাকা।

আটকরা হলেন- রাজবাড়ীর সজ্জনকান্দা গ্রামের আব্দুল গনি সরদারের ছেলে আব্দুল হালিম (২৭) ও শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলার শুভগ্রামের নান্নু মাতবরের ছেলে শহিদুল ইসলাম (২৯)।

ওই সময় তাদের কাছ থেকে নগদ ১৫ হাজার ৭৩০ টাকা এবং দুটি মোবাইল ফোন সেটও জব্দ করা হয়।

বিজিবি জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে যশোর ব্যাটালিয়নের একটি টহলদল এ অভিযান চালায়।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তারা জানিয়েছেন, ঢাকার যাত্রাবাড়ী ও তেঘরিয়া কেরানীগঞ্জ এলাকার চোরাকারবারীদের কাছ থেকে স্বর্ণ সংগ্রহ করে নিয়ে আসছিলেন। এগুলো যশোর হয়ে ভারতে পাচারের উদ্দেশ্য ছিল তাদের।

বিজিবি যশোর ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল সাইফুল্লাহ্ সিদ্দিকী জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরে অস্ত্র, স্বর্ণ, রূপা, মাদক, ডলার, রুপি, হুন্ডি ও চোরাচালানের মালামাল আটকে সীমান্ত এলাকায় বিজিবির বিশেষ পরিকল্পনা অনুযায়ী গোয়েন্দা তৎপরতা ও আভিযানিক কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

/এফআর/
বিষয়:
অপরাধ
সম্পর্কিত
ঠিকাদারের ওপর হামলা, যুবলীগ নেতাসহ গ্রেফতার ৩
শিক্ষককে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে স্কুল থেকে বের করলেন স্থানীয়রা
রোহিঙ্গা যুবকের গলাকাটা লাশ উদ্ধার
সর্বশেষ খবর
জাতীয় নারী হ্যান্ডবলের সেমিফাইনালে আনসার ও পুলিশ 
জাতীয় নারী হ্যান্ডবলের সেমিফাইনালে আনসার ও পুলিশ 
এনবিআরের আরও চার কর্মকর্তা বরখাস্ত
এনবিআরের আরও চার কর্মকর্তা বরখাস্ত
নুডলসের নাম ম্যাগি কীভাবে হলো জানা আছে?
নুডলসের নাম ম্যাগি কীভাবে হলো জানা আছে?
ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি আরও ৩৮০
ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি আরও ৩৮০
সর্বাধিক পঠিত
‘জামায়াত নেতা আমাকে বলেন ২৫ লাখ না, আপনি ১২ লাখ টাকা দিলেই হবে’
বিধবা নারীর সংবাদ সম্মেলন‘জামায়াত নেতা আমাকে বলেন ২৫ লাখ না, আপনি ১২ লাখ টাকা দিলেই হবে’
শিক্ষককে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে স্কুল থেকে বের করলেন স্থানীয়রা
শিক্ষককে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে স্কুল থেকে বের করলেন স্থানীয়রা
রাষ্ট্রপতির ছবি নামিয়ে ফেলার মৌখিক নির্দেশ কেন দরকার পড়লো
রাষ্ট্রপতির ছবি নামিয়ে ফেলার মৌখিক নির্দেশ কেন দরকার পড়লো
কত এলো রেমিট্যান্স, রিজার্ভ গিয়ে দাঁড়ালো কোথায়
কত এলো রেমিট্যান্স, রিজার্ভ গিয়ে দাঁড়ালো কোথায়
কর কমিশনার তৌহিদুল মুনিরকে অবসরে পাঠালো সরকার 
কর কমিশনার তৌহিদুল মুনিরকে অবসরে পাঠালো সরকার 
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media