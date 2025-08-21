X
বৃহস্পতিবার, ২১ আগস্ট ২০২৫
৫ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

বিদেশি বলে দেশে তৈরি ভেজাল ওষুধ বিক্রি, লাজ ফার্মাকে ৫ লাখ টাকা জরিমানা

খুলনা প্রতিনিধি
২১ আগস্ট ২০২৫, ০২:০৯আপডেট : ২১ আগস্ট ২০২৫, ০২:০৯
খুলনার সোনাডাঙ্গায় লাজ ফার্মাকে ৫ লাখ টাকা জরিমানা

বিদেশি বলে দেশে তৈরি ভেজাল ওষুধ বিক্রি করায় খুলনার সোনাডাঙ্গায় লাজ ফার্মাকে ৫ লাখ টাকা জরিমানা করেছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতর। সেই জরিমানার ২৫ শতাংশ টাকা অভিযোগকারীর হাতে তুলে দেওয়া হয়।

বুধবার (২০ আগস্ট) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে খুলনা বিভাগীয় কমিশনার মো. ফিরোজ সরকার অভিযোগকারী মো. সাইফুল্লাহ আল রাব্বির হাতে এক লাখ ২৫ হাজার টাকা তুলে দেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ভোক্তা অধিকার খুলনা বিভাগীয় কার্যালয়ের উপপরিচালক মোহাম্মদ সেলিম।

উপপরিচালক মোহাম্মদ সেলিম বলেন, গত মে মাসে সাইফুল্লাহ আল বাব্বি তার মায়ের জন্য চুলকানি নিরাময়ের একটি লোশন ক্রয় করেন। যেটি ফিলিপাইনের তৈরি বলে চালিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আসলে পণ্যটি ঝিনাইদহের একটি ভুয়া প্রতিষ্ঠানের তৈরি। সন্দেহ হলে তিনি বিষয়টি ওই মাসের ৩১ তারিখে ভোক্তা অধিকারে লিখিত অভিযোগ দেন। অভিযোগের ভিত্তিতে কার্যালয়ে ৩টি শুনানি হয়েছে। শুনানি শেষে ১৮ আগস্ট খুলনা রয়্যাল মোড়ে লাজ ফার্মায় অভিযান চালায় ভোক্তা অধিকার। ওষুধসহ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান এডোরাবেলা হেলথকেয়ারের প্রতিনিধি মো. তানভীর আহমেদ পলাশকে নকল ও ভোজাল ওষুধসহ ভোক্তা অধিকারের কর্মকর্তারা ধরে ফেলেন। পরবর্তীতে লাজ ফার্মাকে ৫ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়।

তিনি আরও বলেন, উভয় প্রতিষ্ঠান বিষয়টি স্বীকার করলে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর ধারা ৪১, ৪৪ ও ৫০ অনুযায়ী ৫ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়। বুধবার ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনের ৭৬(৪) ধারা অনুযায়ী ২৫ শতাংশ হিসেবে অভিযোগকারীর হাতে ১ লাখ ২৫ হাজার টাকা এবং বাকি টাকা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দেওয়া হয়।

/এএম/এস/
বিষয়:
ওষুধভোক্তা অধিকার
সম্পর্কিত
মিষ্টির দোকানকে এক লাখ টাকা জরিমানা
বনানী থেকে নিবন্ধনহীন ৩৬ ধরনের ওষুধ জব্দ
ফিলিপাইনের নকল ওষুধ বিক্রি করায় লাজ ফার্মাকে ৫ লাখ টাকা জরিমানা
সর্বশেষ খবর
'ঘুষের টাকা' নিয়ে পৌরসভার ভেতরে দুই কর্মকর্তার মারামারি
'ঘুষের টাকা' নিয়ে পৌরসভার ভেতরে দুই কর্মকর্তার মারামারি
মধ্যবিত্তের সঙ্গে টিসিবির লাইনে মেসের শিক্ষার্থীরাও
মধ্যবিত্তের সঙ্গে টিসিবির লাইনে মেসের শিক্ষার্থীরাও
বিসিবি নির্বাচনে অংশ নেবেন না মাহবুব আনাম
বিসিবি নির্বাচনে অংশ নেবেন না মাহবুব আনাম
বিশ্বব্যাংক অর্থায়িত হিট প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্র্যাকনেটের চুক্তি সই
সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় ডিজিটাল নেটওয়ার্ক স্থাপন বিশ্বব্যাংক অর্থায়িত হিট প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্র্যাকনেটের চুক্তি সই
সর্বাধিক পঠিত
এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের জন্য সুখবর
এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের জন্য সুখবর
মহানবীকে নিয়ে কটূক্তির অভিযোগে প্রবাসীর বসতঘর ভাঙচুর-আগুন
মহানবীকে নিয়ে কটূক্তির অভিযোগে প্রবাসীর বসতঘর ভাঙচুর-আগুন
ইএফটিতে শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন সংক্রান্ত নতুন নির্দেশনা
ইএফটিতে শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন সংক্রান্ত নতুন নির্দেশনা
১৩২ কর্মকর্তাকে পদোন্নতির সুপারিশ করেনি কমিটি
১৩২ কর্মকর্তাকে পদোন্নতির সুপারিশ করেনি কমিটি
উপস্থিত থাকবেন তারেক রহমান, সেই সম্মেলন বাতিলের দাবিতে হরতালের ডাক
উপস্থিত থাকবেন তারেক রহমান, সেই সম্মেলন বাতিলের দাবিতে হরতালের ডাক
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media