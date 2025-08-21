বিদেশি বলে দেশে তৈরি ভেজাল ওষুধ বিক্রি, লাজ ফার্মাকে ৫ লাখ টাকা জরিমানা

বিদেশি বলে দেশে তৈরি ভেজাল ওষুধ বিক্রি করায় খুলনার সোনাডাঙ্গায় লাজ ফার্মাকে ৫ লাখ টাকা জরিমানা করেছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতর। সেই জরিমানার ২৫ শতাংশ টাকা অভিযোগকারীর হাতে তুলে দেওয়া হয়।
বুধবার (২০ আগস্ট) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে খুলনা বিভাগীয় কমিশনার মো. ফিরোজ সরকার অভিযোগকারী মো. সাইফুল্লাহ আল রাব্বির হাতে এক লাখ ২৫ হাজার টাকা তুলে দেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ভোক্তা অধিকার খুলনা বিভাগীয় কার্যালয়ের উপপরিচালক মোহাম্মদ সেলিম।
উপপরিচালক মোহাম্মদ সেলিম বলেন, গত মে মাসে সাইফুল্লাহ আল বাব্বি তার মায়ের জন্য চুলকানি নিরাময়ের একটি লোশন ক্রয় করেন। যেটি ফিলিপাইনের তৈরি বলে চালিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আসলে পণ্যটি ঝিনাইদহের একটি ভুয়া প্রতিষ্ঠানের তৈরি। সন্দেহ হলে তিনি বিষয়টি ওই মাসের ৩১ তারিখে ভোক্তা অধিকারে লিখিত অভিযোগ দেন। অভিযোগের ভিত্তিতে কার্যালয়ে ৩টি শুনানি হয়েছে। শুনানি শেষে ১৮ আগস্ট খুলনা রয়্যাল মোড়ে লাজ ফার্মায় অভিযান চালায় ভোক্তা অধিকার। ওষুধসহ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান এডোরাবেলা হেলথকেয়ারের প্রতিনিধি মো. তানভীর আহমেদ পলাশকে নকল ও ভোজাল ওষুধসহ ভোক্তা অধিকারের কর্মকর্তারা ধরে ফেলেন। পরবর্তীতে লাজ ফার্মাকে ৫ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়।
তিনি আরও বলেন, উভয় প্রতিষ্ঠান বিষয়টি স্বীকার করলে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর ধারা ৪১, ৪৪ ও ৫০ অনুযায়ী ৫ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়। বুধবার ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনের ৭৬(৪) ধারা অনুযায়ী ২৫ শতাংশ হিসেবে অভিযোগকারীর হাতে ১ লাখ ২৫ হাজার টাকা এবং বাকি টাকা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দেওয়া হয়।