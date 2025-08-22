খুলনায় নৌকা-ফেরি সংঘর্ষ: ৩ জন নিখোঁজ

খুলনার জেলখানা ফেরিঘাটে যাত্রীবাহী নৌকা ও ফেরির সংঘর্ষে তিন জন নিখোঁজ হয়েছেন। বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) দিনগত রাত ১০টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। নিখোঁজ যাত্রীদের উদ্ধারে শুক্রবারও দিনব্যাপী কোস্টগার্ডের উদ্ধার অভিযান চলে।
শুক্রবার (২২ আগস্ট) দুপুরে কোস্টগার্ড মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সিয়াম-উল-হক এ তথ্য জানান।
তিনি বলেন, গত ২১ আগস্ট বৃহস্পতিবার দিনগত রাত ১০টায় খুলনা জেলখানা ফেরিঘাট এলাকায় একটি যাত্রীবাহী বোট ও ফেরির মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। উক্ত দুর্ঘটনায় বোটে থাকা ৩০-৩৫ জন যাত্রীর মধ্যে ১ জন পুরুষ, ১ জন নারী ও ১ জন শিশুসহ মোট ৩ জন নিখোঁজ রয়েছে বলে কোস্ট গার্ড অবগত হয়। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড স্টেশন রূপসার ১৮ সদস্যের একটি বিশেষ উদ্ধারকারী দল রাতভর রূপসা নদীতে অভিযান চালায়। তবে রাতের অন্ধকার ও প্রবল স্রোতের কারণে নিখোঁজদের উদ্ধার সম্ভব হয়নি। পরে শুক্রবার সকাল ৭টায় কোস্টগার্ড উদ্ধারকারী দল পুনরায় উদ্ধার অভিযান শুরু করে। বাংলাদেশ কোস্টগার্ড নিখোঁজ যাত্রীদের উদ্ধারে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।