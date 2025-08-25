গাঁজা নিয়ে কারাগারে প্রবেশকালে কর্মচারী আটক

যশোর কেন্দ্রীয় কারাগারে গাঁজা নিয়ে প্রবেশের সময় আব্দুস শুকুর (৩৫) নামে এক কর্মচারী আটক হয়েছেন। তিনি মানিকগঞ্জের সাটুরিয়া উপজেলার খুনিরটেক গ্রামের সহিম উদ্দিনের ছেলে এবং যশোর কেন্দ্রীয় কারাগারে সিভিল স্টাফ হিসেবে কর্মরত।
সোমবার (২৫ আগস্ট) সকাল ৮টা ২০ মিনিটের দিকে কারাগারে প্রবেশের সময় তাকে আটক করে কর্তৃপক্ষ। পরে শুকুরকে পুলিশে সোপর্দ করা হয়। এ ঘটনায় কোতোয়ালি থানার এসআই ইলিয়াস হোসেন বাদী হয়ে মামলা করেছেন।
কারাগার সূত্রে জানা গেছে, শুকুর মূলত কারাগারের ভেতরে কামারের কাজ করেন। নিয়মিত দায়িত্ব পালনের জন্য তিনি সেদিনও ভেতরে যাচ্ছিলেন। প্রবেশের আগে সহকারী প্রধান কারারক্ষী আবুল হাশেম তার দেহে তল্লাশি চালান। এ সময় তার শার্টের ভেতরে বুকের পাশে লুকানো অবস্থায় একটি পলিথিনে মোড়ানো ১০০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়।
কোতোয়ালি থানার এসআই ও মামলার তদন্ত কর্মকর্তা আনিছুর রহমান খান জানিয়েছেন, আটক শুকুর প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার বিষয়টি স্বীকার করেছেন। তাকে আদালতে সোপর্দ করলে বিচারক কারাগারে প্রেরণের আদেশ দেন।
যশোর কেন্দ্রীয় কারাগারের জেলার শরিফুল আলম বলেন, ঘটনার পরপরই প্রাথমিক তদন্ত করা হয়েছে। কারাগার অভ্যন্তরে সে গাঁজা নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল। পাশাপাশি বিষয়টি কারা অধিদফতরকে জানানো হয়েছে। পরে অধিদফতর এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেবে।