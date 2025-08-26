X
মঙ্গলবার, ২৬ আগস্ট ২০২৫
১১ ভাদ্র ১৪৩২
কাভার্ডভ্যানের চালক ও হেলপারের কাছে মিললো যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি অস্ত্র

যশোর প্রতিনিধি
২৬ আগস্ট ২০২৫, ১৮:৪১আপডেট : ২৬ আগস্ট ২০২৫, ১৮:৪১
আটক দুই জন

যশোরে পুলিশের গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) অভিযান চালিয়ে অস্ত্র, ম্যাগাজিন, গুলিসহ কাভার্ডভ্যানের চালক ও তার হেলপারকে আটক করেছে।

সোমবার (২৫ আগস্ট) রাতে যশোরের চাঁচড়া-পালবাড়ী হাইওয়ে রাস্তার একটি কাভার্ডভ্যানে (নম্বর-ট-১১-২১৭৭) তল্লাশি চালিয়ে চালক ফরহাদ হোসেন (৩২) ও তার হেলপার সাকিব হোসেনকে (১৯) আটক করা হয়। এরপর জিজ্ঞাসাবাদের একপর্যায়ে কাভার্ডভ্যানের চালক ফরহাদ হোসেনের সিটের নিচ থেকে স্কচটেপ দিয়ে মোড়ানো একটি ৭.৬৫ বিদেশি পিস্তল (MADE IN USA, N03 এবং অপর পাশের 7.65 TROUND লেখা), দুটি পিস্তলের ম্যাগাজিন ও দুটি পিস্তলের গুলি উদ্ধার করা হয়।

তারা পুলিশকে জানান, তারা দীর্ঘদিন ধরে বেনাপোল এলাকা থেকে অস্ত্র বহন করে দেশের বিভিন্ন স্থানে পৌঁছে দেন বলে স্বীকার করেন।

জেলা ডিবি পুলিশের ওসি মঞ্জুরুল হক ভুঞা মঙ্গলবার দুপুরে জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সোমবার রাত পৌনে ১০টার দিকে তিনিসহ এসআই শেখ আবু হাসান, এএসআই নাজমুল হোসেনসহ পুলিশের একটি টিম অভিযান পরিচালনা করে। এ ঘটনায় এসআই শেখ আবু হাসান কোতোয়ালি থানায় একটি এজাহার দিয়েছেন। আসামিদের মঙ্গলবার আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

