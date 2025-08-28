রোগীর সঙ্গে নার্সের টিকটক, অপারেশন থিয়েটার সিলগালা

নড়াইলের লোহাগড়ায় প্রত্যাশা ক্লিনিকের অপারেশন থিয়েটারে রোগীর সঙ্গে টিকটক ভিডিও করেন ওই ক্লিনিকের নার্স প্রিয়া। বিষয়টি জানাজানি হলে ওই ক্লিনিকের অপারেশন থিয়েটার সিলগালা করে স্বাস্থ্য বিভাগ।
বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) বেলা ১১টার দিকে লোহাগড়া উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আবুল হাসনাত ক্লিনিকের অপারেশন থিয়েটার সিলগালা করার নির্দেশ দেন।
এ সময় চিকিৎসক কৃষ্ণপদ বিশ্বাস, প্রশাসনিক কর্মকর্তা গোলাম কিবরিয়া, লোহাগড়া উপজেলা ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি কাজী মুরাদ হোসেন, সাধারণ সম্পাদক রাজু আহমেদ বাপ্পি উপস্থিত ছিলেন।
জানা গেছে, লোহাগড়া পৌরসভার জয়পুর মোড়ে অবস্থিত প্রত্যাশা ক্লিনিকে কর্মরত নার্স প্রিয়া অপারেশন থিয়েটারের মধ্যে দাঁড়িয়ে অচেতন ও মুমূর্ষু রোগীদের নিয়ে ভিডিও করে করে টিকটকে আপলোড করে আসছিলেন। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বিধিবহির্ভূত এ ঘটনাটি বুধবার (২৭ আগস্ট) রাতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশ পেলে বিষয়টি নিয়ে নানা আলোচনা-সমালোচনা শুরু হয়।
এসব অভিযোগের বিষয়ে জানতে নার্স প্রিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি ভুল স্বীকার করেন এবং বিষয়টি নিয়ে ক্ষমা চান। প্রত্যাশা ক্লিনিকের মালিক সেলিমও ভুল স্বীকার করেন। বিষয়টি সামাজিক যোগযোগমাধ্যমে ভাইরাল হলে নড়েচড়ে বসে স্বাস্থ্য বিভাগ। বৃহস্পতিবার বেলা ১১টার দিকে ক্লিনিকের অপারেশন থিয়েটার সিলগালা করে উপজেলা স্বাস্থ্য বিভাগ।
লোহাগড়া উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আবুল হাসনাত বলেন, ‘অপারেশন থিয়েটারের কোনও কর্মকাণ্ড প্রকাশ করা আইনত অপরাধ। রোগীকে অপারেশন থিয়েটারের বেডে রেখে টিকটক করা গুরুতর অপরাধ। অপারেশন থিয়েটারের টিকটক ভিডিও প্রকাশের পর এটি স্বাস্থ্য বিভাগের নজরে আসে। পরে নড়াইল জেলা সিভিল সার্জনের নির্দেশে প্রত্যাশা ক্লিনিকের অপারেশন থিয়েটার সিলগালা করা হয়েছে। পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এটি বন্ধ থাকবে।’