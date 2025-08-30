যশোরে আওয়ামী লীগ নেতাকে ছুরিকাঘাতে হত্যা

যশোরের মণিরামপুরে দুর্বৃত্তদের ছুরিকাঘাতে আশরাফুল ইসলাম (৪০) নামে একজন আওয়ামী লীগ নেতা নিহত হয়েছেন। শনিবার (৩০ আগস্ট) রাত ৯টার দিকে উপজেলার রাজগঞ্জ বাজারের হবির চিড়া মিলের সামনের চায়ের দোকানে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত আশরাফুল ইসলাম মণিরামপুর উপজেলার চালুয়াহাটি ইউনিয়নের মোবারকপুর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। সীমান্ত পরিবহন নামে একটি বাসের কাউন্টার মাস্টার হিসেবে কাজ করতেন। তিনি ওই গ্রামের আজাহার আলী মাস্টারের ছেলে।
প্রত্যক্ষদর্শী দুজন জানিয়েছেন, আশরাফুল ইসলাম রাত ৯টার দিকে আতাউর রহমানের চায়ের দোকানে বসেছিলেন। এ সময় কয়েকজন দুর্বৃত্ত এসে তাকে উপর্যুপরি ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যায়। ছুরির কয়েকটি আঘাত তার বুকেও লাগে। এতে ঘটনাস্থলেই মারা যান। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যেয়ে লাশ উদ্ধার করে।
এ ঘটনার পরপরই এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। দ্রুত বাজারের দোকানপাট বন্ধ করে চলে যান ব্যবসায়ীরা।
মণিরামপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বাবলুর রহমান খান বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘কে বা কারা এ হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে, তা এই মুহূর্তে বলা যাচ্ছে না। আমরা কারণ উদঘাটনের চেষ্টা করছি। লাশ থানায় আনা হয়েছে। রবিবার সকালে ময়নাতদন্তের জন্য যশোর জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হবে।’