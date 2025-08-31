X
রবিবার, ৩১ আগস্ট ২০২৫
১৬ ভাদ্র ১৪৩২
খুলনায় সেতুর নিচ থেকে সাংবাদিকের লাশ উদ্ধার

খুলনা প্রতিনিধি
৩১ আগস্ট ২০২৫, ২৩:০৭আপডেট : ৩১ আগস্ট ২০২৫, ২৩:০৭
সাংবাদিক ওয়াহেদ-উজ-জামান বুলু

খুলনার রূপসা নদীর ওপর নির্মিত খান জাহান আলী সেতুর ২ নম্বর সেতুর পিলারের বেজমেন্ট থেকে সাংবাদিক ওয়াহেদ-উজ-জামান বুলুর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। রবিবার (৩১ আগস্ট) সন্ধ্যা ৭টার দিকে সেতুর ২ নম্বর পিলারের বেজমেন্ট থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।

ওয়াহেদ-উজ-জামান বুলু সংবাদ প্রতিদিনের সিনিয়র স্টাফ রিপোর্টার ছিলেন। রূপসা নৌ পুলিশ ফাঁড়ির এসআই বেল্লাল হোসেন লাশ উদ্ধারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, লাশটির পরনে প্যান্ট ও গায়ে ছিল টি-শার্ট। ডান হাত ও মুখমণ্ডলে আঘাতের চিহ্ন আছে। এ ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।’

রূপসা নৌ পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ আবুল খায়ের বলেন, ‘সাংবাদিক বুলুর লাশ রূপসা সেতুর নিচে পাওয়া গেছে। উদ্ধার লাশের পকেটে পাওয়া এনআইডি থেকে তার পরিচয় নিশ্চিত হওয়া গেছে।’ 

একজন বাদাম বিক্রেতাসহ দুজন প্রত্যক্ষদর্শী জানিয়েছেন, স্বেচ্ছায় সেতুর ওপর থেকে ঝাঁ দিয়েছেন ওই ব্যক্তি। তার পরনে ছিল ব্লু রঙের গ্যাবার্ডিন প্যান্ট ও আকাশি রঙের টি-শার্ট। 

আরেক প্রত্যক্ষদর্শী জানিয়েছেন, সেতুর ওপর থেকে ঝাঁপ দেওয়ার বিষয়টি রহস্যজনক। কারণ সানগ্লাস পরে কেউ আত্মহত্যা করবে নাকি? যেখানে ঝাঁপ দিয়েছেন, রূপসা নদীর ওখানে পানি ছিল না। ঝাঁপ দিলে পানিতে না পড়ে পিলারের বেজমেন্টে পড়লো কীভাবে? তার শরীরে বেশ কিছু আঘাতের চিহ্ন দেখা গেছে। 

এদিকে খবর পেয়ে পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। পিবিআই ও সিআইডির টিম তার মৃত্যুর কারণ উদঘাটনের করছে।

লবণচরা পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ আব্দুর রহিম বলেন, ‘সন্ধ্যা ৭টার দিকে স্থানীয় লোকজন বিষয়টি আমাদের জানালে ঘটনাস্থলে যাই। সেখানে রক্তাক্ত লাশটি দেখে নৌ পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। ধারণা করা হচ্ছে সেতুর ওপর থেকে পড়ে মৃত্যু হয়েছে। তবে তদন্তের পর এ বিষয়ে বিস্তারিত বলা যাবে।’

/এএম/
বিষয়:
মৃত্যুলাশ উদ্ধারসাংবাদিক
