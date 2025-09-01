X
সোমবার, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৭ ভাদ্র ১৪৩২
মেহেরপুরে মাদক মামলায় ৫ জনের যাবজ্জীবন

মেহেরপুর প্রতিনিধি
০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:১১আপডেট : ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:১১
দণ্ডপ্রাপ্ত তিন আসামি, বাকি দুজন পলাতক

মেহেরপুরে একটি মাদক মামলায় ৫ আসামিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও প্রত্যেকেকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও এক বছর কারাদণ্ডাদেশ দিয়েছেন আদালত।

আজ সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১টার দিকে মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক এ এস এম নাসিম রেজা এ দণ্ডাদেশ দেন।

যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্তরা হলেন- টিপু সুলতান, স্বপন আলী, আবেদ আলী, জুয়েল রানা—এরা সকলে গাংনী উপজেলার করমদী গ্রামের বাসিন্দা। এ ছাড়া দণ্ডপ্রাপ্ত রাজিব সর্দারের বাড়ি রাজশাহী জেলার বাঘা উপজেলায়। এদের মধ্যে রাজিব সর্দার ও জুয়েল রানা পলাতক রয়েছেন।

মামলার বিবরণে জানা গেছে, ২০১৯ সালের ৬ সেপ্টেম্বর ভোররাতের দিকে গাংনী উপাজেলার আকুবপুর নামক স্থানে চেকপোস্ট বসিয়ে একটি ট্রাকে তল্লাশি চালায় পুলিশ। এ সময় ট্রাক থেকে ৪৬০ বোতল ভারতীয় অবৈধ ফেনসিডিলসহ ৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়। ঘটনাস্থল থেকে জুয়েল রানা পালিয়ে যায়। পরে গাংনী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আলী রেজা বাদী হয়ে ৫ জনকে আসামি করে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা দায়ের করেন। দীর্ঘ তদন্ত শেষে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করেন আদালতে। আদালত সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডাদেশ ও ৫০ হাজার টাকা করে আর্থিক জরিমানা অনাদায়ে আরও এক বছর কারাদণ্ড প্রদান করেন।

আসামিপক্ষের কৌঁসুলি হিসেবে আদালতে উপস্থিত ছিলেন অ্যাডভোকেট আজম খোকন ও রাষ্ট্রপক্ষের কৌঁসুলি ছিলেন মেহেরপুর জজ কোর্টের পাবলিক প্রসিকিউটর এ এস এম সাইদুর রাজ্জাক সাদ্দাম।

