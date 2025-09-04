X
বৃহস্পতিবার, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২০ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

সাজাভোগ শেষে ভারত থেকে দেশে ফিরলেন তিন বাংলাদেশি

বেনাপোল প্রতিনিধি
০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৮:২৩আপডেট : ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৮:২৩
ফেরত আসা তিন বাংলাদেশি

অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশের দায়ে দেড় বছর সাজাভোগ শেষে ট্রাভেল পারমিটের মাধ্যমে তিন বাংলাদেশি নারী-পুরুষকে দেশে ফেরত পাঠিয়েছে ভারত।

বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় ভারতের পেট্রাপোল ইমিগ্রেশন পুলিশ তাদের বেনাপোল চেকপোস্ট ইমিগ্রেশন পুলিশের কাছে হস্তান্তর করে। দালালের মাধ্যমে তারা ২০২১ সালের ২১ মার্চ রাতে ভারতে প্রবেশ করেন। পরবর্তীতে ২০২৪ সালের ৩০ এপ্রিল ভারতের বাগদা থানা পুলিশ তাদের আটক করে আদালতে পাঠায়। আদালত অবৈধ অনুপ্রবেশ আইনে তাদের দেড় বছরের সাজা দেয়। সাজা শেষে তারা আজ দেশে ফিরেছেন।

ফেরত আসারা হলেন- মলি বেগম (৩৬), মো. ইউসুফ আলী (৪৩) এবং রোনা বেগম (৩২)। এরা চট্টগ্রাম ও লক্ষ্মীপুর জেলার বাসিন্দা।

বেনাপোল ইমিগ্রেশন পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইলিয়াস হোসেন মুন্সি জানান, অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশের পর দেড় বছর সাজাভোগ শেষে তিন বাংলাদেশিকে পেট্রাপোল ইমিগ্রেশন পুলিশ বেনাপোল চেকপোস্ট ইমিগ্রেশন পুলিশের কাছে হস্তান্তর করেছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে ইমিগ্রেশন পুলিশ তাদের বেনাপোল পোর্ট থানার কাছে হস্তান্তর করেছে। সেখান থেকে জাস্টিস অ্যান্ড কেয়ার নামের একটি বেসরকারি এনজিও সংস্থার মাধ্যমে তাদের নিজ পরিবারের কাছে ফেরত পাঠানোর কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

/কেএইচটি/
সম্পর্কিত
সর্বশেষ খবর
সাজাভোগ শেষে ভারত থেকে দেশে ফিরলেন তিন বাংলাদেশি
সাজাভোগ শেষে ভারত থেকে দেশে ফিরলেন তিন বাংলাদেশি
নিষেধাজ্ঞা শেষ হলেও চাল পাননি সুন্দরবনের জেলেরা
নিষেধাজ্ঞা শেষ হলেও চাল পাননি সুন্দরবনের জেলেরা
টিভিতে আজকের খেলা (৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫)
টিভিতে আজকের খেলা (৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫)
মালিবাগে ধুমপান নিয়ে তর্ক, সোহাগ পরিবহন কাউন্টারে হামলা-ভাঙচুর
মালিবাগে ধুমপান নিয়ে তর্ক, সোহাগ পরিবহন কাউন্টারে হামলা-ভাঙচুর
সর্বাধিক পঠিত
পদোন্নতি পাওয়া ডিসিদের তুলে আনা হবে: জনপ্রশাসন সচিব
পদোন্নতি পাওয়া ডিসিদের তুলে আনা হবে: জনপ্রশাসন সচিব
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান নিয়োগে ক্ষমতা পাচ্ছে এনটিআরসিএ
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান নিয়োগে ক্ষমতা পাচ্ছে এনটিআরসিএ
ভারতে আশ্রয়প্রার্থী ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জন্য শিথিল হলো আইন
ভারতে আশ্রয়প্রার্থী ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জন্য শিথিল হলো আইন
তিন দাবিতে আল্টিমেটাম প্রাথমিক শিক্ষকদের, কী ভাবছে সরকার
তিন দাবিতে আল্টিমেটাম প্রাথমিক শিক্ষকদের, কী ভাবছে সরকার
তামিম ইকবাল বিএনপির প্রার্থী, বুলবুল সরকারের: বিসিবির সাবেক সভাপতি
তামিম ইকবাল বিএনপির প্রার্থী, বুলবুল সরকারের: বিসিবির সাবেক সভাপতি
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media