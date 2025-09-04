স্বামীর দায়ের কোপে স্ত্রী নিহত

খুলনায় পারিবারিক কলহের জেরে স্বামীর দায়ের কোপে স্ত্রী নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১টা ২০ মিনিটের দিকে গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে খুলনা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের সার্জারি ইউনিট-২ এর (ওয়ার্ড নং ১১+১২) এ ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ৩টা ২০ মিনিটের দিকে তিনি মারা যান।
নিহত গৃহবধূর নাম পারভিন বেগম (৩৮)। তিনি খুলনার রূপসা উপজেলার যুগীহাটি এলাকার বাসিন্দা পলাশ শেখের স্ত্রী।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার দুপুর পৌনে ১২টার দিকে পারিবারিক কলহের জেরে স্বামী পলাশ শেখ লোহার দা দিয়ে স্ত্রীকে কুপিয়ে গুরুতর জখম করেন। পরে পরিবারের সদস্যরা রক্তাক্ত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে খুলনা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন। তবে শেষ পর্যন্ত চিকিৎসকরা তাকে বাঁচাতে পারেননি।
রূপসা থানার ওসি মাসুদ রহমান বলেন, নিহতের লাশ খুলনা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল মর্গে রয়েছে। শুক্রবার ময়নাতদন্ত শেষে লাশ পরিবারের সদস্যদের কাছে হস্তান্তর করা হবে। আর হত্যায় জড়িত স্বামীকে গ্রেফতারে অভিযান চলছে।