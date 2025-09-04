X
বৃহস্পতিবার, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২০ ভাদ্র ১৪৩২
স্বামীর দায়ের কোপে স্ত্রী নিহত

খুলনা প্রতিনিধি
০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:৪৪আপডেট : ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:৪৪
রূপসা থানা

খুলনায় পারিবারিক কলহের জেরে স্বামীর দায়ের কোপে স্ত্রী নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১টা ২০ মিনিটের দিকে গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে খুলনা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের সার্জারি ইউনিট-২ এর (ওয়ার্ড নং ১১+১২) এ ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ৩টা ২০ মিনিটের দিকে তিনি মারা যান।

নিহত গৃহবধূর নাম পারভিন বেগম (৩৮)। তিনি খুলনার রূপসা উপজেলার যুগীহাটি এলাকার বাসিন্দা পলাশ শেখের স্ত্রী।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার দুপুর পৌনে ১২টার দিকে পারিবারিক কলহের জেরে স্বামী পলাশ শেখ লোহার দা দিয়ে স্ত্রীকে কুপিয়ে গুরুতর জখম করেন। পরে পরিবারের সদস্যরা রক্তাক্ত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে খুলনা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন। তবে শেষ পর্যন্ত চিকিৎসকরা তাকে বাঁচাতে পারেননি।

রূপসা থানার ওসি মাসুদ রহমান বলেন, নিহতের লাশ খুলনা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল মর্গে রয়েছে। শুক্রবার ময়নাতদন্ত শেষে লাশ পরিবারের সদস্যদের কাছে হস্তান্তর করা হবে। আর হত্যায় জড়িত স্বামীকে গ্রেফতারে অভিযান চলছে।

/এফআর/
বিষয়:
হত্যাঅপরাধ
বাসের সঙ্গে সংঘর্ষে প্রাণ গেলো পিকআপ চালকের
৮ সেপ্টেম্বর রাত থেকে ৩৪ ঘণ্টা বন্ধ থাকবে ঢাবির প্রবেশ পথ
প্রশাসনের লোকেরাই শেখ হাসিনার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কাজ করছে: রিজভী
৩০০ সংসদীয় আসনের সীমানা চূড়ান্ত করেছে ইসি
স্বর্ণের দামে সব রেকর্ড ছাড়ালো
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান নিয়োগে ক্ষমতা পাচ্ছে এনটিআরসিএ
ইসলামী ব্যাংকের চেয়ারম্যানের সব শেয়ার বিক্রির ঘোষণা
গুলশানে পাসপোর্ট সেবা চালু
নুরুল হক নুর পুরোপুরি ট্রমাটাইজড: রাশেদ খান
