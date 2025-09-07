X
রবিবার, ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৩ ভাদ্র ১৪৩২
সুন্দরবনের ডাকাতসহ আটক ৬, অস্ত্র-গুলি উদ্ধার

মোংলা প্রতিনিধি
০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৮:৫৩আপডেট : ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৮:৫৩
আটক ‘ছোট সুমন বাহিনীর’ চার সদস্য

সুন্দরবন থেকে অস্ত্র ও গুলিসহ বনদস্যু ‘ছোট সুমন বাহিনীর’ চার সদস্যকে আটক করেছে কোস্টগার্ড। এ ছাড়া কোস্টগার্ডের আরেকটি অভিযানে ইয়াবাসহ এক মাদক ব্যবসায়ী ও দেশীয় অস্ত্র এবং গাঁজাসহ কিশোর গ্যাংয়ের এক সদস্যকে আটক করা হয়। শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) সকালে তাদের আটক করা হয়েছে।

কোস্টগার্ড মিডিয়া কর্মকর্তা (ঢাকা) লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সিয়াম-উল-হক জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কোস্টগার্ড সদস্যরা সুন্দরবনসংলগ্ন মোংলার পশুর নদী ও ছোট পদ্মা খাল এলাকায় অভিযান চালায়। এ সময় কোস্টগার্ড সদস্যদের উপস্থিতি টের পেয়ে ডাকাতরা পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। পরবর্তীতে কোস্টগার্ড সদস্যরা ধাওয়া করে একটি একনালা বন্দুক, চার রাউন্ড তাজা গুলি ও চার রাউন্ড ফাঁকা গুলিসহ সুন্দরবনের কুখ্যাত ডাকাত ছোট সুমন বাহিনীর চার সদস্যকে আটক করেন।

আটক ডাকাতরা হলো- বিল্লাল হোসেন (২৫), রবিউল শেখ (৩২),  জিন্নাত হাওলাদার (৩৫) ও কালাম গাজী (২৪)। তাদের বাড়ি খুলনা ও বাগেরহাটে। তারা দীর্ঘদিন যাবৎ ছোট সুমন বাহিনীর সঙ্গে ডাকাতি ও ডাকাত দলকে অস্ত্র, গোলাবারুদ ও রসদ সরবরাহ করে আসছিল।

অপরদিকে, শুক্রবার রাত ২টায় কোস্টগার্ড সদস্যরা সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলার সরকারি মহসিন কলেজসংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে প্রায় ২৫ হাজার টাকা মূল্যের ৫০টি ইয়াবা ও নগদ ১৭ হাজার ৫৮০ টাকাসহ এক মাদক কারবারিকে আটক করেন।

এ ছাড়াও শনিবার ভোর ৫টায় কোস্টগার্ড সদস্য, নৌবাহিনী ও পুলিশের যৌথ বাহিনী খুলনার লবণচরা এলাকার স্লুইসগেটসংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৪টি দেশীয় অস্ত্র ও প্রায় ৬ হাজার ৪০০ টাকা মূল্যের ২০০ গ্রাম গাঁজাসহ এক কিশোর গ্যাংয়ের সদস্যকে আটক করেছে।

জব্দকৃত আলামত ও আটক ব্যক্তিদের পরবর্তী আইনিব্যবস্থা গ্রহণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সিয়াম-উল-হক আরও বলেন, ‘দেশের উপকূলীয় এলাকা এবং সুন্দরবনকে মাদক ও দস্যুমুক্ত রাখতে বাংলাদেশ কোস্টগার্ড ভবিষ্যতেও এ ধরনের অভিযান অব্যাহত রাখবে।’

বিষয়:
গুলিডাকাতআটকউদ্ধারঅস্ত্র
