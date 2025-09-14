X
রবিবার, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৩০ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

সুন্দরবনে ঘুরতে এসে পর্যটক নিখোঁজ

মোংলা প্রতিনিধি
১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৮:২৯আপডেট : ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৮:২৯
বাবা-মায়ের সঙ্গে গোসলে নেমে সমুদ্রে তলিয়ে যায় মাহিত আব্দুল্লাহ

সুন্দরবনের ডিমেরচরে সমুদ্রে ডুবে নিখোঁজ হয়েছে মাহিত আব্দুল্লাহ (১৬) নামে একজন পর্যটক। শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। নিখোঁজ পর্যটকের বাড়ি রাজধানী ঢাকার মোহাম্মদপুরের শেখেরটেকে। বনরক্ষীরা নিখোঁজ পর্যটককে উদ্ধারে সমুদ্রে তল্লাশি চালাচ্ছেন।

পূর্ব সুন্দরবনের শরণখোলা রেঞ্জের কচিখালী অভয়ারণ্যকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ফরেস্টার মো. মিজানুর রহমান এ ঘটনা নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, ‘ঢাকা থেকে ৭৫ জন পর্যটক নিয়ে পর্যটকবাহী জাহাজ “এমভি দি এক্সপ্লোরার” শনিবার সকালে কচিখালীতে নোঙর করে। পর্যটকরা নৌকায় করে ডিমেরচর সৈকতে ঘুরতে যায়। ঘোরাঘুরির একপর্যায়ে পর্যটক মাহিত আব্দুল্লাহ তার বাবা শেখ সুলতান মাহমুদ আসাদ ও মায়ের সঙ্গে সমুদ্রে গোসল করার সময় আকস্মিকভাবে সমুদ্রে তলিয়ে যায়। জাহাজ স্টাফ ও বনরক্ষীরা তাৎক্ষণিক মাহিতকে উদ্ধারে সমুদ্রে নেমে তার খোঁজ পায়নি।

ট্যুর অপারেটর অব সুন্দরবন অ্যাসোসিয়েশনের (টোয়াস) সেক্রেটারি নাজমুল আযম ডেভিট বলেন, ‘পর্যটক নিয়ে জাহাজ “এমভি দি এক্সপ্লোরার” শুক্রবার সন্ধ্যায় ঢাকা থেকে ছেড়ে আসে। জাহাজটি সুন্দরবন ঘুরে রবিবার রাতে খুলনায় পর্যটকদের নামিয়ে দেওয়ার কথা ছিল। নিখোঁজ পর্যটককে উদ্ধারের জন্য মোংলার নৌবাহিনীর সহায়তা চাওয়া হয়েছে এবং ইতোমধ্যে নৌবাহিনী ডিমেরচরে রওনা হয়েছে।’

পূর্ব সুন্দরবন বন বিভাগ বাগেরহাটের বিভাগীয় বন কর্মকর্তা (ডিএফও) মো. রেজাউল করীম চৌধুরী বলেন, ‘ডিমেরচরে সমুদ্রে নিখোঁজ পর্যটককে উদ্ধারে স্পিডবোট নিয়ে বনরক্ষীরা তল্লাশি চালাচ্ছেন এবং এ বিষয়ে নৌবাহিনীর সহায়তা চাওয়া হয়েছে।’

/কেএইচটি/
বিষয়:
সুন্দরবননিখোঁজপর্যটক
সম্পর্কিত
নেত্রকোনায় স্পিডবোট উল্টে নিখোঁজ ৪
সুন্দরবনের ২ ডাকাত অস্ত্রসহ আটক, ৯ জেলে উদ্ধার
জঙ্গলে পাতায় ঢাকা মায়ের লাশ, তিন ছেলে-পুত্রবধূসহ আটক ৫
সর্বশেষ খবর
আশা ছাড়ার কোনও প্রশ্নই আসে না: জাকের আলী
আশা ছাড়ার কোনও প্রশ্নই আসে না: জাকের আলী
টাঙ্গাইলে ট্রেনের ছাদ থেকে পড়ে কিশোরীর মৃত্যু
টাঙ্গাইলে ট্রেনের ছাদ থেকে পড়ে কিশোরীর মৃত্যু
শাহ আমানত বিমানবন্দরে রেকর্ড রাজস্ব আদায়
শাহ আমানত বিমানবন্দরে রেকর্ড রাজস্ব আদায়
টিভিতে আজকের খেলা (১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫)
টিভিতে আজকের খেলা (১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫)
সর্বাধিক পঠিত
দুর্গাপূজায় সরকারি চাকরিজীবীরা ছুটি পাবেন ৪ দিন, তবে....
দুর্গাপূজায় সরকারি চাকরিজীবীরা ছুটি পাবেন ৪ দিন, তবে....
ভোট বর্জন করা ছাত্রদল জাকসুর ভিপি-জিএস পদে কত ভোট পেলো
ভোট বর্জন করা ছাত্রদল জাকসুর ভিপি-জিএস পদে কত ভোট পেলো
উপদেষ্টা পরিষদের ভেতরেও মাহফুজকে হত্যার মৌন সম্মতি তৈরি করা হয়েছে: নাহিদ
উপদেষ্টা পরিষদের ভেতরেও মাহফুজকে হত্যার মৌন সম্মতি তৈরি করা হয়েছে: নাহিদ
পদত্যাগপত্রে যা জানিয়েছেন রেজওয়ানা করিম স্নিগ্ধা
পদত্যাগপত্রে যা জানিয়েছেন রেজওয়ানা করিম স্নিগ্ধা
জাকসুর ফল ঘোষণা, হল সংসদে শীর্ষ পদে জিতলেন যারা
জাকসুর ফল ঘোষণা, হল সংসদে শীর্ষ পদে জিতলেন যারা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media