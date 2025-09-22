দুই মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে প্রাণ গেলো বাইসাইকেল আরোহীর

যশোরের শার্শা উপজেলা স্টেডিয়ামের সামনে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় আহসান উল্লাহ (৫২) নামে এক বাইসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। নিহত আহসান উল্লাহ শার্শা উপজেলার জিরেনগাছা গ্রামের ইউসুফ মোল্লার ছেলে। এ সময় মোটরসাইকেলে থাকা দুজন আহত হয়েছেন।
রবিবার (২১ সেপ্টেম্বর) রাত ১১টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
স্থানীয়রা জানান, রাত ১১টার দিকে বেনাপোল থেকে একটি এবং নাভারন থেকে অপর একটি মোটরসাইকেল ছেড়ে শার্শা উপজেলা স্টেডিয়ামের সামনে আসলে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এ সময় একটি মোটরসাইকেল পাশ দিয়ে যাওয়া একটি বাইসাইকেলে ধাক্কা মারে। এ ঘটনায় বাইসাইকেল আরোহী ঘটনাস্থলে মারা যায়।
নাভারন হাইওয়ে পুলিশের ইনচার্জ রোকনুজ্জামান রোকন জানান, সড়ক দুর্ঘটনায় নিহতের লাশ উদ্ধার করে যশোর সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে এবং আহতদের উদ্ধার করে শার্শা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ভর্তি করা হয়েছে।