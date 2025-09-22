X
সোমবার, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৭ আশ্বিন ১৪৩২
‘বকশিশ না পেয়ে’ অক্সিজেন খুলে নেওয়ায় রোগীর মৃত্যু

খুলনা প্রতিনিধি
২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:৪১আপডেট : ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:৪১
খুলনা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল

বকশিশ না পেয়ে রোগীর অক্সিজেন খুলে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে হাসপাতালের এক ক্লিনারের বিরুদ্ধে। এতে ওই রোগীর মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ রোগীর পরিবারের সদস্যদের।

রবিবার (২১ সেপ্টেম্বর) খুলনা মেডিক্যাল কলেজ (খুমেক) হাসপাতালে এ চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটেছে। মৃতের নাম সাইফুল ইসলাম (৩৮)। তার বাড়ি খুলনার খানজাহান আলী থানার যোগীপোল এলাকায়।

শুক্রবার (২০ সেপ্টেম্বর) কিডনিজনিত সমস্যা নিয়ে তাকে খুমেক হাসপাতালের মেডিসিন ইউনিট-১-এর ৫ ও ৬ নম্বর ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়েছিল।

রোগীর পরিবারের অভিযোগ, একজন পরিচ্ছন্ন কর্মী বকশিশ না পেয়ে অক্সিজেন খুলে নিয়ে যায়। এ ঘটনার ১৫-২০ মিনিটের মধ্যেই সাইফুলের মৃত্যু হয়।

সাইফুলের বড় ভাই আশরাফুল ইসলাম জানান, ভর্তির পর তার শ্বাসকষ্ট বেড়ে যায়। অনেক চেষ্টা করেও অক্সিজেন মিলছিল না। পরে এক পরিচিত ব্যক্তির মাধ্যমে রাতে অক্সিজেন জোগাড় করা হয়। তিনি বলেন, রবিবার সকালে ওয়ার্ড ক্লিনার (আউটসোর্সিং) জব্বার তাদের কাছে বকশিশ চেয়েছিলেন। বকশিশ না দেওয়ায় তিনি সাইফুলের অক্সিজেন খুলে পাশের অন্য এক রোগীকে দেন। এ সময় তারা বাধা দিলে ক্লিনার তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন।

ক্লিনার জব্বার বলেন, একজন মুমূর্ষু রোগীর জন্য তিনি সিলিন্ডারটি নিয়েছিলেন। কোনও বকশিস চাননি বা বকশিশের জন্য তিনি এ কাজ করেননি।

খুমেক হাসপাতালের উপ-পরিচালক ডা. সুজাত আহমেদ জানান, একজন রোগীকে কখন অক্সিজেন দিতে হবে বা তা খুলে নিতে হবে, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত কেবল ওয়ার্ডের চিকিৎসকের। ক্লিনার যদি ডাক্তারের অনুমতি ছাড়া অক্সিজেন খুলে নিয়ে থাকেন, তবে তা অপরাধ।

তিনি আরও বলেন, লিখিত অভিযোগ পেলে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:
চিকিৎসাহাসপাতালঅপরাধ
রংপুরে সাংবাদিক বাদলকে মারধর, পুলিশ কার্যালয় ঘেরাওয়ের ঘোষণা, থানায় মামলা
ইন্সপেক্টর থেকে এএসপি হলেন ৩৯ কর্মকর্তা
পরিবেশ অধিদফতরের অভিযানে ২৫৪৪ কেজি নিষিদ্ধ পলিথিন জব্দ
৬০ বছর পর জাতিসংঘ অধিবেশনে প্রথমবারের মতো সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট
বিদেশি পণ্য বর্জনের আহ্বান মোদির
ঝটিকা মিছিল নিয়ে ব্যবস্থা: ক্ষোভ পুলিশে
যেসব কারণে কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতে বাড়ছে পর্যটকদের মৃত্যু
রিজার্ভ চুরির পুরো অর্থ ফেরত আসার সম্ভাবনা কতটুকু
৩ দেশের স্বীকৃতিতে খুশি ফিলিস্তিন, নাখোশ ইসরায়েল
