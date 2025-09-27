আবারও ভূমিকম্প, এবার উৎপত্তিস্থল যশোর

সাত দিনের মাথায় আবারও দেশে ভূমিকম্প অনুভূত হলো। শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) বেলা ২টা ২৭ মিনিটে যশোরের মণিরামপুর উপজেলায় এ ভূমিকম্প হয়। রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৩ দশমিক ৫। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদফতরের ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণ ও গবেষণাকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. রুবাইয়াত কবীর।
আবহাওয়া অধিদফতরের ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র সূত্রে জানা গেছে, এর উৎপত্তিস্থল ছিল মণিরামপুরেই। এ নিয়ে চলতি মাসে তৃতীয়বারের মধ্যে ভূমিকম্প হলো। ১৪ সেপ্টেম্বর ভারতের আসামে ৫ দশমিক ৮ মাত্রার ভূমিকম্প অনুভূত হয়। সাত দিনের মাথায় ২১ সেপ্টেম্বর আবার হয় সিলেট অঞ্চলে। সিলেট বিভাগের জেলা সুনামগঞ্জের ছাতক এর উৎপত্তিস্থল ছিল। রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৪।
রুবাইয়াত কবীর বলেন, ‘আজ ৩ দশমিক ৫ মাত্রার ভূমিকম্প হয়েছে। এটি নিম্ন মাত্রার। মণিরামপুর ছিল এর উৎপত্তিস্থল।’