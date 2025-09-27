X
শনিবার, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১২ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

আবারও ভূমিকম্প, এবার উৎপত্তিস্থল যশোর

যশোর প্রতিনিধি
২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:০৯আপডেট : ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:০৯
ভূমিকম্পের প্রতীকী ছবি

সাত দিনের মাথায় আবারও দেশে ভূমিকম্প অনুভূত হলো। শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) বেলা ২টা ২৭ মিনিটে যশোরের মণিরামপুর উপজেলায় এ ভূমিকম্প হয়। রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৩ দশমিক ৫। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদফতরের ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণ ও গবেষণাকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. রুবাইয়াত কবীর।

আবহাওয়া অধিদফতরের ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র সূত্রে জানা গেছে, এর উৎপত্তিস্থল ছিল মণিরামপুরেই। এ নিয়ে চলতি মাসে তৃতীয়বারের মধ্যে ভূমিকম্প হলো। ১৪ সেপ্টেম্বর ভারতের আসামে ৫ দশমিক ৮ মাত্রার ভূমিকম্প অনুভূত হয়। ‌সাত দিনের মাথায় ২১ সেপ্টেম্বর আবার হয় সিলেট অঞ্চলে। সিলেট বিভাগের জেলা সুনামগঞ্জের ছাতক এর উৎপত্তিস্থল ছিল। রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৪।

রুবাইয়াত কবীর বলেন, ‘আজ ৩ দশমিক ৫ মাত্রার ভূমিকম্প হয়েছে।‌ এটি নিম্ন মাত্রার। মণিরামপুর ছিল এর উৎপত্তিস্থল।’

/এএম/
বিষয়:
ভূমিকম্প
সম্পর্কিত
সিলেটে মৃদু ভূমিকম্প অনুভূত, উৎপত্তিস্থল সুনামগঞ্জের ছাতক
রাশিয়ার কামচাটকা উপদ্বীপে ৭.৮ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্প
রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে মৃদু ভূমিকম্প
সর্বশেষ খবর
বিএনপি-যুবদল নেতার বিরুদ্ধে জুমার খুতবায় বাধা দেওয়ার অভিযোগ, ভিডিও ভাইরাল
বিএনপি-যুবদল নেতার বিরুদ্ধে জুমার খুতবায় বাধা দেওয়ার অভিযোগ, ভিডিও ভাইরাল
জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ নির্দেশনা
জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ নির্দেশনা
উর্দুভাষীদের স্থায়ী পুনর্বাসনের প্রতিশ্রুতি আমিনুলের
উর্দুভাষীদের স্থায়ী পুনর্বাসনের প্রতিশ্রুতি আমিনুলের
উচ্চশিক্ষা সমৃদ্ধ জাতি গঠনের প্রধান হাতিয়ার: ধর্ম উপদেষ্টা
উচ্চশিক্ষা সমৃদ্ধ জাতি গঠনের প্রধান হাতিয়ার: ধর্ম উপদেষ্টা
সর্বাধিক পঠিত
যুক্তরাষ্ট্র যেতে কেন বাধা, যা জানালেন সোহেল তাজ
যুক্তরাষ্ট্র যেতে কেন বাধা, যা জানালেন সোহেল তাজ
ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা: বিমানবন্দর থেকে ফেরত পাঠানো হয়েছে সোহেল তাজকে
ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা: বিমানবন্দর থেকে ফেরত পাঠানো হয়েছে সোহেল তাজকে
মেয়েকে পাশে নিয়ে ট্রাম্পকে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানালেন ড. ইউনূস
মেয়েকে পাশে নিয়ে ট্রাম্পকে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানালেন ড. ইউনূস
‘নিখোঁজ’ বৈষম্যবিরোধী নেতা মামুন কোথায় ছিলেন!
‘নিখোঁজ’ বৈষম্যবিরোধী নেতা মামুন কোথায় ছিলেন!
কেমন হবে ঢাকা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়
কেমন হবে ঢাকা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media