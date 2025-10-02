X
বৃহস্পতিবার, ০২ অক্টোবর ২০২৫
১৭ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ব্যাংক কর্মকর্তা ও সাংবাদিকের বাড়ি থেকে ‘দেড় কোটি টাকার’ মালামাল চুরি

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি
০২ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:১২আপডেট : ০২ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:১২
সাতক্ষীরায় এক সাংবাদিক ও ব্যাংক কর্মকর্তার বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটেছে

সাতক্ষীরায় এক সাংবাদিক ও ব্যাংক কর্মকর্তার বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটেছে। দুটি বাড়ি থেকে নগদ টাকা ও স্বর্ণালঙ্কারসহ প্রায় দেড় কোটি টাকার মালামাল লুট করে নিয়ে গেছে চোরেরা।

বুধবার (০১ অক্টোবর) রাতে শহরের পুলিশ লাইনসের সামনে মেহেদীবাগ এলাকায় সাংবাদিক রামকৃষ্ণ চক্রবর্তী ও পুরাতন সাতক্ষীরা ঘোষপাড়ায় অগ্রণী ব্যাংকের কর্মকর্তা গোবিন্দ ঘোষের বাড়িতে এ চুরির ঘটনা ঘটে।

আরটিভির সাতক্ষীরা জেলা প্রতিনিধি রামকৃষ্ণ চক্রবর্তী জানান, দুর্গাপূজা উপলক্ষে বুধবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে তিনি শহরের বিভিন্ন পূজামণ্ডপ পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। রাত সাড়ে ১২টার দিকে বাড়ি ফিরে দেখেন প্রধান গেটসহ ঘরের দরজার তালা ভাঙা। আলমারি ও ওয়ার্ডরোব ভেঙে সব জিনিসপত্র ঘরের মধ্যে তছনছ করে ফেলে রাখা। ঘরের আলমারিতে রাখা নগদ ৯ লাখ টাকা এবং ৪০ ভরি ওজনের স্বর্ণালঙ্কারসহ প্রায় এক কোটি টাকারও বেশি মূল্যের মালামাল চুরি করে নিয়ে গেছে চোরেরা।

ব্যাংক কর্মকর্তা গোবিন্দ ঘোষ জানান, বুধবার রাত সাড়ে ৮টার পর থেকে যেকোনো সময় তার ঘরের জানলার গ্রিল কেটে ভেতরে ঢোকে চোরেরা। তারা ঘরের আলমারি ভেঙে নগদ টাকা ও স্বর্ণালঙ্কারসহ প্রায় ৫০ লক্ষাধিক টাকার মালামাল নিয়ে যায়। রাত সাড়ে ১০টার দিকে চুরির বিষয়টি জানতে পারেন।

দুই বাড়িতে চুরির খবর শুনে সাতক্ষীরার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মো. শাহিনুর চৌধুরী, সাতক্ষীরা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শামিমুল হক ও সদর থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) মো. শফিকুল ইসলাম রাতেই ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শামিমুল হক বলেন, ‘ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে আশপাশের এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করেছি। ফুটেজ দেখে শনাক্ত করে চোরদের আটকের চেষ্টা চলছে।’

এর আগে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় শহরের কাটিয়া কর্মকারপাড়া এলাকায় সর্বজনীন পূজা মন্দিরের পাশে জুয়েলারি  ব্যবসায়ী গৌতম চন্দ্রের বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটে। চোরেরা নগদ এক লাখ ৫০ হাজার টাকা ও ৬৫ ভরি ওজনের স্বর্ণালঙ্কারসহ প্রায় এক কোটি ২০ লাখ টাকার মালামাল নিয়ে যায়।

/এএম/
বিষয়:
সাতক্ষীরাচুরিসাংবাদিক
সম্পর্কিত
সাংবাদিক লাঞ্ছনা: দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস এনসিপির
বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের লাঞ্ছিতের অভিযোগ, এনসিপির সংবাদ সম্মেলন বয়কট
জুস খাইয়ে দুবাইপ্রবাসীর টাকা-মোবাইল লুট, লাগেজের লোভে ধরা পড়লো চোর
সর্বশেষ খবর
যুক্তরাজ্যে সিনাগগে ছুরিকাঘাতে নিহত ২, পুলিশের গুলিতে হামলাকারীর মৃত্যু
যুক্তরাজ্যে সিনাগগে ছুরিকাঘাতে নিহত ২, পুলিশের গুলিতে হামলাকারীর মৃত্যু
জানুয়ারিতেই চালু হতে পারে নতুন পে স্কেল
জানুয়ারিতেই চালু হতে পারে নতুন পে স্কেল
পতেঙ্গা সমুদ্রসৈকতে দেবী দুর্গার বিসর্জনে মানুষের ঢল
পতেঙ্গা সমুদ্রসৈকতে দেবী দুর্গার বিসর্জনে মানুষের ঢল
লালবাগে ছারপোকার ওষুধের গ্যাসে ভাঙারি ব্যবসায়ীর মৃত্যু
লালবাগে ছারপোকার ওষুধের গ্যাসে ভাঙারি ব্যবসায়ীর মৃত্যু
সর্বাধিক পঠিত
সবকিছু বললে অনেকের প্যান্ট খুলে যাওয়ার পরিস্থিতি হতে পারে: ইশরাক
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের নির্বাচনসবকিছু বললে অনেকের প্যান্ট খুলে যাওয়ার পরিস্থিতি হতে পারে: ইশরাক
কেউ একজন ফোনে বিরাট কোহলির কাছে অভিযোগ দিয়েছে: ক্রীড়া উপদেষ্টা
কেউ একজন ফোনে বিরাট কোহলির কাছে অভিযোগ দিয়েছে: ক্রীড়া উপদেষ্টা
সাবেক এমপি নুর উদ্দিন চৌধুরীর বাড়িতে আবারও অগ্নিসংযোগ, জিনিসপত্র লুট
সাবেক এমপি নুর উদ্দিন চৌধুরীর বাড়িতে আবারও অগ্নিসংযোগ, জিনিসপত্র লুট
ইসলামী ব্যাংকের চাকরি হারালেন আরও ২০০ জন
ইসলামী ব্যাংকের চাকরি হারালেন আরও ২০০ জন
ইসরায়েলি যুদ্ধজাহাজের বিরুদ্ধে সুমুদ ফ্লোটিলার নৌযান ঘিরে ফেলার অভিযোগ
ইসরায়েলি যুদ্ধজাহাজের বিরুদ্ধে সুমুদ ফ্লোটিলার নৌযান ঘিরে ফেলার অভিযোগ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media