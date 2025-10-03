সুন্দরবনে জিম্মিদশা থেকে ১০ দিন পর মুক্তি পেলেন চার জেলে

সুন্দরবনের ‘দুর্ধর্ষ ডাকাত জাহাঙ্গীর বাহিনীর’ আস্তানা থেকে অস্ত্র-গোলাবারুদসহ জিম্মি থাকা ৪ জেলেকে উদ্ধার করেছে কোস্টগার্ড। শিবসা নদীসংলগ্ন আড়বাউনি খাল এলাকায় শুক্রবার (৩ অক্টোবর) ভোর ৫টায় অভিযান চালিয়ে এদের উদ্ধার করা হয়। এসব জেলে গত ১০ দিন ধরে জাহাঙ্গীর বাহিনীর কাছে জিম্মি ছিলেন।
উদ্ধার জেলেরা হলেন- খুলনার কয়রার মো. মফিজুল ইসলাম (৪২) ও মো. হাবিবুর রহমান (৩৭), দাকোপের মো. হাবিবুর (৩৫) এবং সাতক্ষীরার শ্যামনগরের শাহজাহান গাজী (৪০)।
কোস্টগার্ডের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সিয়াম-উল-হক এ তথ্য জানান।
তিনি বলেন, ‘গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানা যায়, সুন্দরবনের কুখ্যাত ডাকাত জাহাঙ্গীর বাহিনী শিবসা নদীসংলগ্ন আড়বাউনি খাল এলাকায় কয়েকজন জেলেকে জিম্মি করে রেখেছে। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে শুক্রবার ভোর ৫টায় কোস্টগার্ড বেইস মোংলা ও আউটপোস্ট নলিয়ান কর্তৃক উক্ত এলাকায় একটি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযান চলাকালীন কোস্টগার্ড আভিযানিক দল ডাকাতদের আত্মসমর্পণ আহ্বানের উদ্দেশ্যে ২ রাউন্ড ফাঁকা গুলি ছোড়ে। পরবর্তীতে ডাকাতরা বোট ও জিম্মিদের রেখে বনের ভেতর পালিয়ে যায়। আভিযানিক দল ডাকাতদের বোট তল্লাশি করে একটি একনলা বন্দুক, দুটি এয়ারগান এবং তিন রাউন্ড তাজা কার্তুজ জব্দ করে। এ সময় জিম্মি থাকা ৪ জন জেলেকে উদ্ধার করা হয়।’
উদ্ধারকৃত জেলেদের জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, জাহাঙ্গীর বাহিনীর সদস্যরা তাদের ১০ দিন ধরে জিম্মি করে রেখে মুক্তিপণ আদায়ের উদ্দেশ্যে নির্যাতন করছিল। উদ্ধারকৃত জেলে এবং জব্দকৃত অস্ত্র ও গোলাবারুদের পরবর্তী আইনিব্যবস্থা গ্রহণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
তিনি আরও বলেন, ‘সুন্দরবনকে দস্যুমুক্ত রাখতে বাংলাদেশ কোস্টগার্ড ভবিষ্যতেও এ ধরনের অভিযান অব্যাহত রাখবে।’