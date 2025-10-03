X
শুক্রবার, ০৩ অক্টোবর ২০২৫
১৮ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

সুন্দরবনে জিম্মিদশা থেকে ১০ দিন পর মুক্তি পেলেন চার জেলে

খুলনা প্রতিনিধি
০৩ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:৩৪আপডেট : ০৩ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:৩৪
উদ্ধার চার জেলে

সুন্দরবনের ‘দুর্ধর্ষ ডাকাত জাহাঙ্গীর বাহিনীর’ আস্তানা থেকে অস্ত্র-গোলাবারুদসহ জিম্মি থাকা ৪ জেলেকে উদ্ধার করেছে কোস্টগার্ড। শিবসা নদীসংলগ্ন আড়বাউনি খাল এলাকায় শুক্রবার (৩ অক্টোবর) ভোর ৫টায় অভিযান চালিয়ে এদের উদ্ধার করা হয়। এসব জেলে গত ১০ দিন ধরে জাহাঙ্গীর বাহিনীর কাছে জিম্মি ছিলেন।

উদ্ধার জেলেরা হলেন- খুলনার কয়রার মো. মফিজুল ইসলাম (৪২) ও মো. হাবিবুর রহমান (৩৭), দাকোপের মো. হাবিবুর (৩৫) এবং সাতক্ষীরার শ্যামনগরের শাহজাহান গাজী (৪০)।

কোস্টগার্ডের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সিয়াম-উল-হক এ তথ্য জানান।

তিনি বলেন, ‘গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানা যায়, সুন্দরবনের কুখ্যাত ডাকাত জাহাঙ্গীর বাহিনী শিবসা নদীসংলগ্ন আড়বাউনি খাল এলাকায় কয়েকজন জেলেকে জিম্মি করে রেখেছে। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে শুক্রবার ভোর ৫টায় কোস্টগার্ড বেইস মোংলা ও আউটপোস্ট নলিয়ান কর্তৃক উক্ত এলাকায় একটি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযান চলাকালীন কোস্টগার্ড আভিযানিক দল ডাকাতদের আত্মসমর্পণ আহ্বানের উদ্দেশ্যে ২ রাউন্ড ফাঁকা গুলি ছোড়ে। পরবর্তীতে ডাকাতরা বোট ও জিম্মিদের রেখে বনের ভেতর পালিয়ে যায়। আভিযানিক দল ডাকাতদের বোট তল্লাশি করে একটি একনলা বন্দুক, দুটি এয়ারগান এবং তিন রাউন্ড তাজা কার্তুজ জব্দ করে। এ সময় জিম্মি থাকা ৪ জন জেলেকে উদ্ধার করা হয়।’

উদ্ধারকৃত জেলেদের জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, জাহাঙ্গীর বাহিনীর সদস্যরা তাদের ১০ দিন ধরে জিম্মি করে রেখে মুক্তিপণ আদায়ের উদ্দেশ্যে নির্যাতন করছিল। উদ্ধারকৃত জেলে এবং জব্দকৃত অস্ত্র ও গোলাবারুদের পরবর্তী আইনিব্যবস্থা গ্রহণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

তিনি আরও বলেন, ‘সুন্দরবনকে দস্যুমুক্ত রাখতে বাংলাদেশ কোস্টগার্ড ভবিষ্যতেও এ ধরনের অভিযান অব্যাহত রাখবে।’

/কেএইচটি/
বিষয়:
সুন্দরবনউদ্ধার
সম্পর্কিত
টেকনাফে পাচারের উদ্দেশ্যে পাহাড়ে বন্দি নারী-শিশুসহ ৩৯ জন উদ্ধার
সুন্দরবনে জেলেকে টেনে নিয়ে গেলো কুমির, ৭ ঘণ্টা পর লাশ উদ্ধার
সুন্দরবনে জেলেকে ধরে নিয়ে গেছে কুমির
সর্বশেষ খবর
নির্বাচনি সমর্থন খুঁজতে বিশ্ব ভ্রমণে ব্যস্ত মিয়ানমার জান্তা
নির্বাচনি সমর্থন খুঁজতে বিশ্ব ভ্রমণে ব্যস্ত মিয়ানমার জান্তা
চাঁদাবাজি মামলা: রিমান্ড শেষে কারাগারে সাবেক সমন্বয়ক রাব্বিসহ ৪ জন
চাঁদাবাজি মামলা: রিমান্ড শেষে কারাগারে সাবেক সমন্বয়ক রাব্বিসহ ৪ জন
১২ ঘণ্টা পর ইসলামী ব্যাংকের হ্যাকড ফেসবুক পেজ উদ্ধার
১২ ঘণ্টা পর ইসলামী ব্যাংকের হ্যাকড ফেসবুক পেজ উদ্ধার
টেকনাফে পাচারের উদ্দেশ্যে পাহাড়ে বন্দি নারী-শিশুসহ ৩৯ জন উদ্ধার
টেকনাফে পাচারের উদ্দেশ্যে পাহাড়ে বন্দি নারী-শিশুসহ ৩৯ জন উদ্ধার
সর্বাধিক পঠিত
জানুয়ারিতেই চালু হতে পারে নতুন পে স্কেল
জানুয়ারিতেই চালু হতে পারে নতুন পে স্কেল
ক্যাডার পদ হারানোর আতঙ্ক, হতে চান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক
ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটিক্যাডার পদ হারানোর আতঙ্ক, হতে চান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক
ক্ষমতায় যাওয়ার তোড়জোড় জামায়াতের, ভোটের পরিসংখ্যান কী বলছে?
ক্ষমতায় যাওয়ার তোড়জোড় জামায়াতের, ভোটের পরিসংখ্যান কী বলছে?
শেষ পর্যন্ত ৪ উইকেটে জিতলো বাংলাদেশ
শেষ পর্যন্ত ৪ উইকেটে জিতলো বাংলাদেশ
তরমুজ-বাঁশি ও লাউসহ এনসিপিকে ৫০ প্রতীকের তালিকা দিলো ইসি
তরমুজ-বাঁশি ও লাউসহ এনসিপিকে ৫০ প্রতীকের তালিকা দিলো ইসি
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media