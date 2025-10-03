X
শুক্রবার, ০৩ অক্টোবর ২০২৫
১৮ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

৩০০ আসনে প্রার্থী দেওয়ার মাধ্যমে জামায়াতের নির্বাচনি প্রস্তুতি সম্পন্ন: গোলাম পরওয়ার

খুলনা প্রতিনিধি
০৩ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:০৫আপডেট : ০৩ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:১৪
প্রধান অতিথির বক্তব্যে অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল ও সাবেক সংসদ সদস্য অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেছেন, ‘আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামায়াত ৩০০ আসনেই প্রার্থী দেওয়ার মাধ্যমে পূর্ণ নির্বাচনি প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে। জামায়াতের প্রতিটি কর্মীকে এখন নির্বাচনি মাঠে নেমে পূর্ণশক্তিতে কাজ করতে হবে।’

শুক্রবার (৩ অক্টোবর) সকালে খুলনার আল ফারুক সোসাইটি মিলনায়তনে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির খুলনা মহানগর শাখা আয়োজিত সদস্য পুনর্মিলনী (১৯৭৭-২০২৫) অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

গোলাম পরওয়ার বলেন, ‘দ্বীনকে সংসদে পাঠানোর জন্য এ সময়টিই সবচেয়ে উপযুক্ত। যারা একসময় ছাত্ররাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাদের সবাইকে এখন আবার সক্রিয় হয়ে দেশের জন্য ভূমিকা রাখতে হবে।’

‘সম্প্রীতির টানে শিকড়ের পানে’—এ স্লোগানে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অধ্যাপক গোলাম পরওয়ার আবেগঘন স্মৃতিচারণ করেন। তিনি খুলনার শিবির নেতা আমিনুল ইসলাম বিমান, মুন্সী আব্দুল হালিম, আমানুল্লাহ আমান, রহমত আলী, আবুল কাশেম পাঠান ও সাংবাদিক শেখ বেলাল উদ্দিনের নাম উল্লেখ করে বলেন, ‘তাদের ত্যাগ ও অবদান আমাদের রাজনীতির ইতিহাসে এক উজ্জ্বল অধ্যায়।’ এ সময় মিলনায়তনে আবেগঘন পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা ছিলেন ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি জেনারেল নুরুল ইসলাম সাদ্দাম।

খুলনা মহানগর ছাত্রশিবির সভাপতি আরাফাত হোসেন মিলনের সভাপতিত্বে ও সেক্রেটারি রাকিব হোসাইনের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর খুলনা অঞ্চল সহকারী পরিচালক মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, মহানগরী আমির অধ্যাপক মাহফুজুর রহমান, খুলনা জেলা আমির মাওলানা এমরান হোসাইন, মহানগর নায়েবে আমির অধ্যাপক নজিবুর রহমান, মহানগর সেক্রেটারি অ্যাড. শেখ জাহাঙ্গীর হুসাইন হেলাল, সাবেক সভাপতি ও সেক্রেটারিবৃন্দ এবং বিভিন্ন সময়ে দায়িত্ব পালনকারী নেতৃবৃন্দ।

অন্যান্যের মধ্যে নড়াইল জেলা জামায়াতের আমির অ্যাডভোকেট আতাউর রহমান বাচ্চুসহ জামায়াত ও শিবিরের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

/কেএইচটি/এমওএফ/
বিষয়:
জামায়াতে ইসলামীছাত্রশিবিরত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন
সম্পর্কিত
‘জামায়াত-শিবিরের অন্য দলে নিজেদের কর্মী যুক্তের রাজনীতির নীতি বন্ধ করতে হবে’
নির্বাচনের জন্য ৫৬ প্রার্থীকে নাগরিক ঐক্যের প্রাথমিক বাছাই
ক্ষমতায় যাওয়ার তোড়জোড় জামায়াতের, ভোটের পরিসংখ্যান কী বলছে?
সর্বশেষ খবর
নবজাতককে পানিতে ফেলে হত্যার পর মায়ের ‘আত্মহত্যার চেষ্টা’
নবজাতককে পানিতে ফেলে হত্যার পর মায়ের ‘আত্মহত্যার চেষ্টা’
পাঁচ বছর পর আবারও ভারত-চীন সরাসরি বিমান চলাচল শুরু
পাঁচ বছর পর আবারও ভারত-চীন সরাসরি বিমান চলাচল শুরু
পানির সঠিক উৎপাদন-সিস্টেম লস নির্ধারণে ঢাকা ওয়াসার কমিটি
পানির সঠিক উৎপাদন-সিস্টেম লস নির্ধারণে ঢাকা ওয়াসার কমিটি
মুলাদী পৌরসভার সাবেক মেয়র রুবেল কারাগারে
মুলাদী পৌরসভার সাবেক মেয়র রুবেল কারাগারে
সর্বাধিক পঠিত
ক্যাডার পদ হারানোর আতঙ্ক, হতে চান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক
ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটিক্যাডার পদ হারানোর আতঙ্ক, হতে চান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক
ক্ষমতায় যাওয়ার তোড়জোড় জামায়াতের, ভোটের পরিসংখ্যান কী বলছে?
ক্ষমতায় যাওয়ার তোড়জোড় জামায়াতের, ভোটের পরিসংখ্যান কী বলছে?
শেষ পর্যন্ত ৪ উইকেটে জিতলো বাংলাদেশ
শেষ পর্যন্ত ৪ উইকেটে জিতলো বাংলাদেশ
যেসব কারণে বাড়ে ইলিশের দাম
যেসব কারণে বাড়ে ইলিশের দাম
গ্রেটা থানবার্গসহ গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলার সব নৌযান আটক, বিশ্বজুড়ে নিন্দা
গ্রেটা থানবার্গসহ গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলার সব নৌযান আটক, বিশ্বজুড়ে নিন্দা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media