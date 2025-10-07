X
মঙ্গলবার, ০৭ অক্টোবর ২০২৫
২১ আশ্বিন ১৪৩২
ঘুষের টাকাসহ এনজিওকর্মী আটক, বললেন টাকাগুলো রাজস্ব কর্মকর্তার

বেনাপোল প্রতিনিধি
০৭ অক্টোবর ২০২৫, ০০:০৯আপডেট : ০৭ অক্টোবর ২০২৫, ০০:০৯
বেনাপোল কাস্টমস হাউজে ঘুষের টাকাসহ হাসিবুর রহমান নামে এক এনজিও কর্মীকে আটক করেছে দুদক

বেনাপোল কাস্টমস হাউজে ঘুষের টাকাসহ হাসিবুর রহমান নামে এক এনজিও কর্মীকে আটক করেছে দুদক। এই টাকার সঙ্গে কাস্টমসের রাজস্ব কর্মকর্তা শারমিন আক্তারের সংশ্লিষ্টতা পেলেও তাকে ছেড়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। আটক এনজিও কর্মী হাসিবুর রহমানকে বেনাপোল পোর্ট থানায় সোপর্দ করা হয়েছে। হাসিবুর বেনাপোল পোর্ট থানার রাজবাড়ি গ্রামের নাজমুল ইসলামের। সোমবার (৬ অক্টোবর) সন্ধ্যার দিকে তাকে আটক করা হয়।    

রাত ৯টার দিকে যশোর জেলা দুদকের উপপরিচালক মোহাম্মদ সালাউদ্দীন বলেন, ‘কাস্টমসে কতিপয় কর্মকর্তা এনজিও সদস্য হাসিবুর রহমানের মাধ্যমে মোটা অংকের টাকা লেনদেন করছেন। এ ধরনের সংবাদের ভিত্তিতে কাস্টমসের সামনে তিন লাখ টাকাসহ হাসিবুরকে আটক করা হয়। আটক হাসিবুর স্বীকার করেন এই টাকাগুলো বেনাপোল কাস্টমস হাউজের ৬ নম্বর গ্রুপের রাজস্ব কর্মকর্তা শারমিন আক্তারের। এ তথ্যের ভিত্তিতে আমরা কাস্টমস হাউজে প্রবেশ করে সেখানে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। শারমিন আক্তার দুদককে জানান হাসিবকে আমি টাকার কথা বলেছিলাম। প্রাথমিক তদন্তের ভিত্তিতে হাসিবুরকে টাকাসহ হাতেনাতে আটক করার কারণে তার বিরুদ্ধে মামলা দিয়ে থানায় সোপর্দ করা হয়েছে। তদন্ত কমিটি গঠন করে জানা যাবে এর সঙ্গে কাস্টমসের কোনও কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট আছে কিনা।’

কাস্টমস কর্মকর্তাকে কেন আটক করা হলো না সাংবাদিকদের এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে দুদক কর্মকর্তারা দ্রুত চলে যাওয়ার চেষ্টা করেন। তাদের গাড়ির সামনে দাঁড়ালে দুদকের কর্মকর্তারা সাংবাদিকদের ধাক্কা দিলে উত্তেজনা দেখা দেয়। পরে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনে দুদক কর্মকর্তাদের গাড়ি বের করে দেয়।

আটককাস্টম হাউস
