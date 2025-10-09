X
বৃহস্পতিবার, ০৯ অক্টোবর ২০২৫
২৪ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

বেনাপোল সীমান্তে ৯ পিস স্বর্ণের বারসহ পাচারকারী আটক

বেনাপোল প্রতিনিধি
০৯ অক্টোবর ২০২৫, ০৮:৫৭আপডেট : ০৯ অক্টোবর ২০২৫, ০৮:৫৭
উদ্ধার স্বর্ণের বার ও আটক পাচারকারী

যশোরের শার্শা উপজেলার বেনাপোল পোর্ট থানার পুটখালী বিজিবি ক্যাম্পের সদস্যরা অভিযান চালিয়ে এক কেজি ৪৯ গ্রাম ওজনের ৯ পিস স্বর্ণের বারসহ মনিরুজ্জামান (৩৭) নামে এক পাচারকারীকে আটক করেছে।

বুধবার (৮ অক্টোবর) সকালে সীমান্তের পুটখালী গ্রামে অভিযান চালিয়ে স্বর্ণের চালানটি আটক করা হয়। আটক মনিরুজ্জামান যশোর জেলার শার্শা উপজেলার বেনাপোল পোর্ট থানার পুটখালী গ্রামের কাদের আলীর ছেলে।

খুলনা ২১ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল মোহাম্মদ খুরশীদ আনোয়ার জানান, তাদের কাছে একটি গোপন সংবাদ আসে পুটখালী গ্রামের উত্তরপাড়া এলাকা দিয়ে স্বর্ণের একটি চালান ভারতে পাচার হবে। এ সংবাদের ভিত্তিতে ব্যাটালিয়নের সহকারী পরিচালক সফিয়ার রহমানের নেতৃত্বে বিজিবির একটি টহল দল সেখানে অভিযান চালায় এবং ৯ পিস স্বর্ণের বারসহ মনিরুজ্জামান নামে একজন পাচারকারীকে আটক করে। উদ্ধার স্বর্ণের সিজার মূল্য এক কোটি ৮০ লাখ ৫২ হাজার ২৪১ টাকা। উক্ত স্বর্ণের বারগুলো যশোর ট্রেজারি শাখায় এবং আসামিকে বেনাপোল পোর্ট থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

/এফআর/
সম্পর্কিত
সর্বশেষ খবর
ডাকসু-জাকসুর পর বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বইছে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের হাওয়া
ডাকসু-জাকসুর পর বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বইছে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের হাওয়া
গড়াই নদীর উপর শহীদ আবরার ফাহাদের নামে সেতুর দাবিতে সমাবেশ
গড়াই নদীর উপর শহীদ আবরার ফাহাদের নামে সেতুর দাবিতে সমাবেশ
বাংলাদেশের ‘বিতর্কিত’ সন্ত্রাসবিরোধী আইনের প্রয়োগে উদ্বিগ্ন এইচআরডব্লিউ
বাংলাদেশের ‘বিতর্কিত’ সন্ত্রাসবিরোধী আইনের প্রয়োগে উদ্বিগ্ন এইচআরডব্লিউ
স্কুলছাত্রী ধর্ষণ, আলামত নষ্টের অভিযোগে সাবেক ওসিসহ দুই জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট
স্কুলছাত্রী ধর্ষণ, আলামত নষ্টের অভিযোগে সাবেক ওসিসহ দুই জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট
সর্বাধিক পঠিত
মনোনয়নের রেওয়াজ বদলে দিচ্ছে বিএনপি, সামনে থাকছেন তারেক
মনোনয়নের রেওয়াজ বদলে দিচ্ছে বিএনপি, সামনে থাকছেন তারেক
সাবের হোসেন চৌধুরীর বাসায় রাষ্ট্রদূতদের বৈঠক প্রসঙ্গে যা বললেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
সাবের হোসেন চৌধুরীর বাসায় রাষ্ট্রদূতদের বৈঠক প্রসঙ্গে যা বললেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
স্বর্ণের ভরি ২ লাখ ৯ হাজার ১০১ টাকা
স্বর্ণের ভরি ২ লাখ ৯ হাজার ১০১ টাকা
ফিফার কমিটিতে তাবিথ আউয়াল
ফিফার কমিটিতে তাবিথ আউয়াল
‘আমার দলে থাকলে হামজাকে বেঞ্চে রাখতাম’
‘আমার দলে থাকলে হামজাকে বেঞ্চে রাখতাম’
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media