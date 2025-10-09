বেনাপোল সীমান্তে ৯ পিস স্বর্ণের বারসহ পাচারকারী আটক

যশোরের শার্শা উপজেলার বেনাপোল পোর্ট থানার পুটখালী বিজিবি ক্যাম্পের সদস্যরা অভিযান চালিয়ে এক কেজি ৪৯ গ্রাম ওজনের ৯ পিস স্বর্ণের বারসহ মনিরুজ্জামান (৩৭) নামে এক পাচারকারীকে আটক করেছে।
বুধবার (৮ অক্টোবর) সকালে সীমান্তের পুটখালী গ্রামে অভিযান চালিয়ে স্বর্ণের চালানটি আটক করা হয়। আটক মনিরুজ্জামান যশোর জেলার শার্শা উপজেলার বেনাপোল পোর্ট থানার পুটখালী গ্রামের কাদের আলীর ছেলে।
খুলনা ২১ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল মোহাম্মদ খুরশীদ আনোয়ার জানান, তাদের কাছে একটি গোপন সংবাদ আসে পুটখালী গ্রামের উত্তরপাড়া এলাকা দিয়ে স্বর্ণের একটি চালান ভারতে পাচার হবে। এ সংবাদের ভিত্তিতে ব্যাটালিয়নের সহকারী পরিচালক সফিয়ার রহমানের নেতৃত্বে বিজিবির একটি টহল দল সেখানে অভিযান চালায় এবং ৯ পিস স্বর্ণের বারসহ মনিরুজ্জামান নামে একজন পাচারকারীকে আটক করে। উদ্ধার স্বর্ণের সিজার মূল্য এক কোটি ৮০ লাখ ৫২ হাজার ২৪১ টাকা। উক্ত স্বর্ণের বারগুলো যশোর ট্রেজারি শাখায় এবং আসামিকে বেনাপোল পোর্ট থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।