বৃহস্পতিবার, ০৯ অক্টোবর ২০২৫
২৪ আশ্বিন ১৪৩২
গড়াই নদীর উপর শহীদ আবরার ফাহাদের নামে সেতুর দাবিতে সমাবেশ

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি 
০৯ অক্টোবর ২০২৫, ০৯:৫৯আপডেট : ০৯ অক্টোবর ২০২৫, ০৯:৫৯
সেতুর দাবিতে সমাবেশ

কুষ্টিয়ায় গড়াই নদীর ওপর ঘোড়াই ঘাট থেকে বড় বাজার পর্যন্ত শহীদ আবরার ফাহাদের নামে সংযোগ সেতু বাস্তবায়নের দাবিতে সমাবেশ করেছেন এলাকাবাসী। বুধবার (৮ অক্টোবর) বেলা ১১টার দিকে ঘোড়াই ঘাট এলাকায় সর্বস্তরের জনগণের ব্যানারে এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

এতে বিএনপি-জামায়াতসহ বিভিন্ন রাজনতিক দলের নেতাকর্মী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদফতরের (এলজিডি) ঢাকা অফিসের একটি কনসালটেন্ট টিম ও ভুক্তভোগী সহস্রাধিক মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

এ সময় বক্তারা বলেন, দীর্ঘদিন ধরে কুমারখালী উপজেলার ৪টি ইউনিয়নের লক্ষাধিক মানুষ গড়াই নদী পারাপারে চরম ভোগান্তির মধ্যে রয়েছেন। তাই অবিলম্বে গড়াই নদীর ওপর ঘোড়াই ঘাট থেকে বড় বাজার শহীদ আবরার ফাহাদের নামে একটি সংযোগ সেতু বাস্তবায়ন করতে হবে অন্যথায় আরও কঠোর কর্মসূচি দেওয়া হবে।

বিষয়:
আবরার হত্যানদী
ডাকসু-জাকসুর পর বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বইছে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের হাওয়া
বাংলাদেশের ‘বিতর্কিত’ সন্ত্রাসবিরোধী আইনের প্রয়োগে উদ্বিগ্ন এইচআরডব্লিউ
স্কুলছাত্রী ধর্ষণ, আলামত নষ্টের অভিযোগে সাবেক ওসিসহ দুই জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট
সারাদেশে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস
মনোনয়নের রেওয়াজ বদলে দিচ্ছে বিএনপি, সামনে থাকছেন তারেক
সাবের হোসেন চৌধুরীর বাসায় রাষ্ট্রদূতদের বৈঠক প্রসঙ্গে যা বললেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
স্বর্ণের ভরি ২ লাখ ৯ হাজার ১০১ টাকা
ফিফার কমিটিতে তাবিথ আউয়াল
‘আমার দলে থাকলে হামজাকে বেঞ্চে রাখতাম’
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেল
