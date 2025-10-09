গড়াই নদীর উপর শহীদ আবরার ফাহাদের নামে সেতুর দাবিতে সমাবেশ

কুষ্টিয়ায় গড়াই নদীর ওপর ঘোড়াই ঘাট থেকে বড় বাজার পর্যন্ত শহীদ আবরার ফাহাদের নামে সংযোগ সেতু বাস্তবায়নের দাবিতে সমাবেশ করেছেন এলাকাবাসী। বুধবার (৮ অক্টোবর) বেলা ১১টার দিকে ঘোড়াই ঘাট এলাকায় সর্বস্তরের জনগণের ব্যানারে এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।
এতে বিএনপি-জামায়াতসহ বিভিন্ন রাজনতিক দলের নেতাকর্মী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদফতরের (এলজিডি) ঢাকা অফিসের একটি কনসালটেন্ট টিম ও ভুক্তভোগী সহস্রাধিক মানুষ উপস্থিত ছিলেন।
এ সময় বক্তারা বলেন, দীর্ঘদিন ধরে কুমারখালী উপজেলার ৪টি ইউনিয়নের লক্ষাধিক মানুষ গড়াই নদী পারাপারে চরম ভোগান্তির মধ্যে রয়েছেন। তাই অবিলম্বে গড়াই নদীর ওপর ঘোড়াই ঘাট থেকে বড় বাজার শহীদ আবরার ফাহাদের নামে একটি সংযোগ সেতু বাস্তবায়ন করতে হবে অন্যথায় আরও কঠোর কর্মসূচি দেওয়া হবে।