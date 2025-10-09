X
বৃহস্পতিবার, ০৯ অক্টোবর ২০২৫
২৪ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ভারতফেরত ১৮ বাংলাদেশিকে পরিবারের কাছে হস্তান্তর

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি
০৯ অক্টোবর ২০২৫, ২২:০২আপডেট : ০৯ অক্টোবর ২০২৫, ২২:০২
ফিরে আসা কয়েকজন

সাতক্ষীরা সীমান্ত দিয়ে ফেরত আসা ১৮ বাংলাদেশিকে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) সকালে সাতক্ষীরা সদর থানা থেকে তাদের পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়। 

এর আগে, বুধবার সন্ধ্যায় ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) কাছ থেকে পেয়ে ১৮ বাংলাদেশিকে সাতক্ষীরা সদর থানায় সোপর্দ করে তলুইগাছা বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ-বিজিবির ক্যাম্প কমান্ডার নায়েব সুবেদার আবুল কাশেম। 

হস্তান্তরকৃতরা হলেন- সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলার ভড়ভড়িয়া গ্রামের মো. জিন্টু, রাবেয়া খাতুন, জিন্টুর মেয়ে রায়হান মোল্যা (০১), আবাদচণ্ডিপুর গ্রামের মহব্বত ঢালী, রিজিয়া খাতুন, মহব্বত ঢালীর ছেলে ইয়াসিন ঢালী (১৫), মমতাজ পারভীন, নুর ইসলাম, তার মেয়ে জিম খাতুন (০৭), দাতিনাখালী গ্রামের উমর ফারুক, রুপা খাতুন, তার মেয়ে জান্নাতী খাতুন (০৪) ও খুলনার বয়রা এলাকার ফারুক সরদার, তার স্ত্রী রীনা বেগম, তাদের মেয়ে সুমাইয়া খাতুন, রুমী খাতুন, মামনি খাতুন, ছেলে সাকিব সরদার (০৭)।

সাতক্ষীরা ৩৩ বিজিবির তলুইগাছা বিজিবি ক্যাম্পের নায়েব সুবেদার মো. আবুল কাশেম জানান, বুধবার সন্ধ্যার দিকে বিএসএফের আমুদিয়া কোম্পানি কমান্ডার ইন্সপেক্টর বিকাশ কুমার তার কাছে ১৮ বাংলাদেশিকে হস্তান্তর করেন। পরে তিনি তাদের সাতক্ষীরা সদর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করে সোপর্দ করেন।

ফেরত আসা ফারুক সরদার জানান, তারা দীর্ঘদিন ধরে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় শ্রম দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন। সম্প্রতি ভারতে ধরপাকড় বেড়ে যাওয়ায় তারা বিএসএফের কাছে আত্মসমর্পণের উদ্যোগ নেন।

সাতক্ষীরা সদর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) শফিুকর রহমান বলেন, ‘থানায় সোপর্দ করা ১৮ জনকে যাচাই-বাছাই শেষে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।’

/কেএইচটি/
বিষয়:
সাতক্ষীরাভারতফেরতভারত সীমান্ত
সম্পর্কিত
চুরি ঠেকাতে ৩ হাজারের সাইকেলে ৪ হাজার টাকার তালা
ভারতে আটক বাংলাদেশিকে ফেরত দিলো বিএসএফ
যে বনাঞ্চল রক্ষা করছে উপকূল, তা উজাড় করে দিচ্ছে ‘দুর্বৃত্তরা’
সর্বশেষ খবর
যুক্তরা‌জ্যে অপ্রাপ্তবয়স্ক যুগ‌লের বি‌য়ে পড়ানোর স্বীকারোক্তি বাংলাদেশি ইমা‌মের
যুক্তরা‌জ্যে অপ্রাপ্তবয়স্ক যুগ‌লের বি‌য়ে পড়ানোর স্বীকারোক্তি বাংলাদেশি ইমা‌মের
সংকট আছে, সামনে আরও আসছে: মাহফুজ আলম
সংকট আছে, সামনে আরও আসছে: মাহফুজ আলম
বাসা ভাড়া নেওয়ার ছলে মোবাইল চুরি: চক্রের ৩ নারী গ্রেফতার
বাসা ভাড়া নেওয়ার ছলে মোবাইল চুরি: চক্রের ৩ নারী গ্রেফতার
করোনা পরবর্তীকালে সর্বনিম্ন জিডিপি প্রবৃদ্ধি গত অর্থবছরে, ৩.৬৯ শতাংশ
করোনা পরবর্তীকালে সর্বনিম্ন জিডিপি প্রবৃদ্ধি গত অর্থবছরে, ৩.৬৯ শতাংশ
সর্বাধিক পঠিত
আজ রাতে বাংলাদেশ-হংকং ম্যাচ, দেখবেন কোথায়?
আজ রাতে বাংলাদেশ-হংকং ম্যাচ, দেখবেন কোথায়?
সারা দেশে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস
সারা দেশে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস
বাংলাদেশে ভারতের দূতাবাস ও সব মিশনে আসছেন নতুন প্রধান
বাংলাদেশে ভারতের দূতাবাস ও সব মিশনে আসছেন নতুন প্রধান
শুক্রবার ১৬ ঘণ্টা গ্যাস থাকবে না যেসব এলাকায়
শুক্রবার ১৬ ঘণ্টা গ্যাস থাকবে না যেসব এলাকায়
আলোকচিত্রী শহিদুল আলম ইসরায়েলের কেৎজিয়েত কারাগারে: দৃক
আলোকচিত্রী শহিদুল আলম ইসরায়েলের কেৎজিয়েত কারাগারে: দৃক
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media