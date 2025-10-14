চাঁদাবাজির সময় হাতেনাতে আটক বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের দুই নেতা

খুলনা খাদ্য বিভাগের ওএমএস পয়েন্টে চাঁদাবাজির অভিযোগে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক দুই নেতাকে আটক করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ৯টার দিকে মহানগরীর খালিশপুর বাস্তুহারা মোড়ে এ ঘটনা ঘটে।
আটক দুই জন হলেন- বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন খুলনার সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক আশিকুর রহমান ও সাবেক যুগ্ম সদস্য সচিব সৈয়দ আব্দুল্লাহ সিকি। সৈয়দ আব্দুল্লাহ সিকি নগরীর বাগমারা এলাকার বাসিন্দা মুরাদ আলীর ছেলে এবং আশিকুর রহমান একই এলাকার বাসিন্দা আজমলের ছেলে।
জানা গেছে, আশিক ও আব্দুল্লাহ নগরীর খালিশপুর বাস্তুহারা মোড়ে খাদ্য বিভাগের ওএমএস’র ডিলার আবুল কালাম আজাদের প্রতিষ্ঠান খান ট্রেডার্সে গিয়ে কাছে চাঁদা দাবি করেন। পরে স্থানীয়রা তাদেরকে আটক করে পুলিশের কাছে সোপর্দ করেন। এ সময় খাদ্য বিভাগের উপ-খাদ্য পরিদর্শক শাকিব আহমেদ উপস্থিত ছিলেন। বর্তমানে তারা খালিশপুর থানা পুলিশের হেফাজতে রয়েছে।
খান ট্রেডার্সের স্বত্বাধিকারী ওএমএস’র ডিলার আবুল কালাম আজাদ বলেন, আমরা ১৫ জন নতুন ডিলার নিয়োগ পাওয়ার পর থেকেই তারা চাঁদা দাবি করে আসছে। গত সপ্তাহেও এক হাজার টাকা নিয়ে গেছে। ওদের দাবি প্রতি সপ্তাহে ৫ হাজার টাকা। এটা না দিলে হুমকি দিতো। মঙ্গলবার এসেও টাকা দাবি করে। এরপর উপস্থিত গ্রাহকরা তাদের ধরে পুলিশে সোপর্দ করে।
খাদ্য বিভাগের উপ-খাদ্য পরিদর্শক শাকিব আহমেদ বলেন, চাঁদা দাবি করার সময় জনতা হাতেনাতে দুই জনকে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। এ সময় আমিও সেখানে উপস্থিত ছিলাম।
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন খুলনা মহানগরের সাবেক সদস্য সচিব জহিরুল তানভীর বলেন, চাঁদাবাজির সময় আটক দুই জন নানা অনিয়মের অভিযোগে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কমিটি থেকে বহিষ্কৃত ছিলেন। এখন তো কোনও কমিটি নেই। আর কোনও অন্যায়ের দায়ভার বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন মেনে নেবে না। এ ধরনের চাঁদাবাজিসহ অন্যায় কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে তিনি প্রশাসনের কঠোর পদক্ষেপ আশা করেন।
খালিশপুর থানার ওসি (তদন্ত) মুরাদ হোসেন মিলন বলেন, নগরীর খালিশপুর থানাধীন বাস্তুহারা মোড়ে ওএমএস’র ডিলার পণ্য বিক্রি করছিলেন। সকাল সাড়ে ৯টার দিকে আটক দুই জন যুবক এসে ওই ডিলারের কাছে চাঁদা দাবি করে। স্থানীয়রা বিষয়টি টের পেয়ে তাদের দুই জনকে ধরে রেখে পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ পরে তাদের থানায় নিয়ে আসে।
খালিশপুর থানার ওসি মীর আতাহার আলী বলেন, এ ঘটনায় ডিলার আবুল কালাম আজাদ বাদী হয়ে আটক দুই জনের নামে চাঁদাবাজির মামলা করেছেন। তাদের নামে আর কোনও থানায় মামলা আছে কি না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।