মঙ্গলবার, ১৪ অক্টোবর ২০২৫
২৯ আশ্বিন ১৪৩২
চুয়াডাঙ্গায় জমি নিয়ে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ, নিহত ১

চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি
১৪ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:৫৮আপডেট : ১৪ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:৫৮
তিন জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক

​চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার গোবিন্দহুদা গ্রামে জমিজমাসংক্রান্ত বিরোধের জেরে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে জয়নুর (৫৩) নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। তিনি গোবিন্দহুদা গ্রামের মৃত জড়ু মণ্ডলের ছেলে। 

এ ছাড়া তার দুই ভাই খাজা আহমেদ (৫৭) ও জাহীর ( ৫০) এবং খাজা আহমেদের ছেলে দিপু (১৬) আহত হয়েছেন। তারা তিন জন গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

​মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) গোবিন্দহুদা গ্রামের মাঠে এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

​দীর্ঘদিন ধরে গ্রামের নুরুল হক পেশকার গ্রুপ এবং মাসুদ বিল্লাহ মন্টু গ্রুপের মধ্যে জমি নিয়ে বিরোধ চলে আসছিল। 

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার নুরুল হক পেশকার গ্রুপের লোকজন দেশীয় অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে মাঠে কাজ করা প্রতিপক্ষ মাসুদ বিল্লাহ মন্টু গ্রুপের জয়নুরসহ ৪ জনকে একা পেয়ে ধারালো অস্ত্র ও শাবল দিয়ে কুপিয়ে ও বেধড়ক মারধর করে গুরুতর জখম করে। ​গুরুতর আহত ৪ জনকে উদ্ধার করে প্রথমে দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এবং পরে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে রেফার করা হয়। সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় জয়নুর মারা যান। 

সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক শাপলা খাতুন জানিয়েছেন, আহতদের মধ্যে খাজা আহমেদ ও দিপুকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকার পঙ্গু হাসপাতালে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

​দামুড়হুদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ুন কবির ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, জমিসংক্রান্ত বিরোধের জেরেই এই সংঘর্ষ হয়েছে এবং নিহত ব্যক্তির নাম জয়নুর। বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আছে এবং আইনি প্রক্রিয়া চলছে। ​এই ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে এবং পরবর্তী সংঘর্ষের আশঙ্কায় গ্রামে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

বিষয়:
সংঘর্ষনিহতআহত
