খুলনা কারাগারে সংঘর্ষ, ২৫ হাজতি শনাক্ত

খুলনা জেলা কারাগারের অভ্যন্তরে মারামারির ঘটনায় ২৫ হাজতিকে প্রাথমিকভাবে শনাক্ত করা হয়েছে। এর মধ্য তিন হাজতিকে ঢাকার হাই সিকিউরিটি কাশিমপুর কারাগারে পাঠিয়েছে। রবিবার (১৯ অক্টোবর) সকালে পুলিশ পাহারায় প্রিজনভ্যানে তাদেরকে কাশিমপুর পাঠানো হয়।
তারা হলেন- কালা তুহিন, গ্রেনেড বাবুর ছোট ভাই রাব্বি ও জিতু।
খুলনা জেলা কারাগারের জেলার মুনীর হুসাইন বলেন, কারাগারের ভেতরে মারামারির ঘটনায় রাতে কারা হেড কোয়ার্টারে বিষয়টি জানানো হয়। এ ঘটনায় ২৫ জনের তালিকা তৈরি করে কারা কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয়েছে। তালিকা আরও বাড়তে পারে। যাচাই-বাছাই চলছে। হেড কোয়ার্টার থেকে নির্দেশনা পেয়ে সে মতে পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। প্রাথমিক পর্যায়ে রবিবার সকালে কালা তুহিন, গ্রেনেড বাবুর ছোটভাই রাব্বি এবং জিতুকে পুলিশ পাহারায় প্রিজন ভ্যানে করে ঢাকার কাশিমপুর কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
উল্লেখ, গত ১৮ অক্টোবর বিকালে খুলনা জেলা কারাগারের অভ্যন্তরে হাজতিদের মধ্য সংঘর্ষ হয়। একে অপরকে কটু কথা বলা নিয়ে এ সংঘর্ষ হয়। এ সময় ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া, হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। এতে কেউ আহত হননি। ঘটনার পরপরই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা হয়। খুলনায় মাদক ব্যবসা ও আধিপত্য বিস্তার নিয়ে সিরিজ সংঘর্ষ ও হতাহতের ঘটনায় গ্রেনেড বাবু ও লাভলু গ্রুপের বেশ কয়েকজন গ্রেফতার হয়ে কারাগারে রয়েছেন। এরা কারাগারের মধ্য এবং আদালতে হাজিরার সময় সামনাসামনি হলে একে অপকে কটু কথা বলে। এমন ঘটনার ধারাবাহিকতায় কারাগার অভ্যন্তরে দুই গ্রুপে সংঘর্ষ হয়।