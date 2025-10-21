ভাড়া বাসা থেকে তরুণীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

সাতক্ষীরায় একটি ভাড়া বাসা থেকে তাসলিমা আক্তার হিরা (১৯) নামে এক তরুণীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার (২১ অক্টোবর) বিকালে শহরের পলাশপোল এলাকার বাসা থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।
তাসলিমা আক্তার যশোরের বাগআঁচড়া গ্রামের শাজাহান আলীর মেয়ে। তিনি সাতক্ষীরা শহরের অ্যাডলিব শোরুমে কাজ করতেন এবং এক মাস আগে শহরের পলাশপোল এলাকায় ভাড়া বাসায় উঠেছিলেন।
তাসলিমার বাসার মালিক মাসুম বিল্লাহ শুভ বলেন, ‘আমার বাসায় এক মাস ধরে থাকছিলেন তাসলিমা। তিনি অ্যাডলিব শোরুমে চাকরি করতেন। বিস্তারিত তথ্য শোরুম থেকেই জানা যাবে। আমি বেশি কিছু জানি না।’
স্থানীয় বাসিন্দা আছিয়া খাতুন বলেন, ‘শুনেছি মেয়েটা গলায় দড়ি দিয়েছে। আমি এসে দেখি বাসায় পুলিশ। পরে পুলিশ আমাকে ডেকে লাশ নামাতে সহযোগিতা করতে বলে। এরপর লাশ নামাতে সহায়তা করি।’
তাসলিমার ভাবি মোবাইল ফোনে বলেন, ‘চাকরির কারণে সাতক্ষীরায় ভাড়া থাকতো তাসলিমা। তার বাবা-মা যশোরে আছেন। এর আগে নাভারণে থাকতো। আমরা খবর পেয়ে সাতক্ষীরায় রওনা দিয়েছি।’
অ্যাডলিব শোরুমের ম্যানেজার আতিয়ার রহমান বলেন, ‘তাসলিমা আমাদের স্টাফ ছিলেন। মঙ্গলবার তার অফ ডে ছিল। সকালে বলেছিলেন যশোর যাবেন, তাই আমরা খোঁজ নিইনি। বিকাল ৪টার দিকে বাড়ির মালিক এসে জানান, তখন আমরা মৃত্যুর কথা জানতে পারি। এরপর আমাদের একজন স্টাফ গিয়ে ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেন। তারা গিয়ে দরজা ভেঙে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান এবং পুলিশকে খবর দেন।’
সাতক্ষীরা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শামিনুল হক বলেন, ‘খবর পেয়ে লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে, এটি আত্মহত্যা। তবে কী কারণে আত্মহত্যা করেছেন, তা এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি। ঘটনাটি তদন্ত করছি। এরপর বিস্তারিত জানাবো।’