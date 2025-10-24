X
শুক্রবার, ২৪ অক্টোবর ২০২৫
৮ কার্তিক ১৪৩২
বাসচাপায় ঠিকাদার নিহত

বাগেরহাট প্রতিনিধি
২৪ অক্টোবর ২০২৫, ১৩:২৭আপডেট : ২৪ অক্টোবর ২০২৫, ১৩:২৭
বাগেরহাট সদর থানা

বা‌গেরহা‌টে বাসচাপায় শামীম তালুকদার (৩০) নামের এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। শুক্রবার (২৪ অক্টোবর) সকালে খুলনা-বাগেরহাট মহাসড়কের দশানী পাসপোর্ট অফিসের সামনে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত শামীম তালুকদার  শরণখোলা উপজেলার কদমতলা গ্রামের মতিয়ার তালুকদারের ছেলে। তিনি পেশায় ঠিকাদার।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা শরণখোলা গামী ফাল্গুনী পরিবহনের একটি বাস ঘটনাস্থলে এসে পেছন দিক থেকে মোটরসাইকেল চালক শামীম তালুকদারকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই মারা যান। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে বাগেরহাট সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

বাগেরহাট সদর থানার ওসি মাহামুদ-উল-হাসান ঘটনা সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। পরিবহনটির চালক ও সহকারী পালিয়ে গেছে। তবে বাসটি এখনও পু‌লি‌শের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

