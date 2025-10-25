X
শনিবার, ২৫ অক্টোবর ২০২৫
৮ কার্তিক ১৪৩২
যশোরে পাটকল শ্রমিকদের ন্যায্য দাবিতে সমাবেশ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট  
২৫ অক্টোবর ২০২৫, ০৪:২০আপডেট : ২৫ অক্টোবর ২০২৫, ০৪:২০
যশোরে পাটকল শ্রমিকদের সমাবেশ।

যশোরের রাজঘাটে জেজেআই জুট মিলের গেটে শুক্রবার (২৪ অক্টোবর) পাটকল শ্রমিকদের ন্যায্য দাবিতে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। সমাবেশের আয়োজন করে জুট মিল ও শিল্পাঞ্চল পুনরুদ্ধার পরিষদ। এতে শ্রমিক, ছাত্র ও প্রগতিশীল বিভিন্ন সংগঠনের নেতারা অংশ নেন এবং শ্রমিকদের সঙ্গে পূর্ণ সংহতি প্রকাশ করেন।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, ‘এই আন্দোলন কেবল বকেয়া মজুরি আদায়ের দাবি নয়—এটি রাষ্ট্রীয় উৎপাদনব্যবস্থা জনগণের হাতে ফিরিয়ে দেওয়ার সংগ্রাম।’

তারা অভিযোগ করেন, পতিত স্বৈরাচারী সরকারের সিদ্ধান্তে রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল বন্ধ হওয়ায় শুধু শ্রমিকদের জীবিকা নয়, জাতীয় অর্থনীতিও ধ্বংসের মুখে পড়েছে।

সমাবেশে বক্তৃতা করেন পরিষদের আহ্বায়ক জাকির হোসেন, যুগ্ম আহ্বায়ক আলমগীর হোসেন, সদস্য সচিব সামস সারফিন সামনসহ বিভিন্ন পাটকল ও ছাত্র সংগঠনের নেতারা।

সমাবেশে সাত দফা দাবি উপস্থাপন করা হয়, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—সব রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল অবিলম্বে পুনরায় চালু করা, শ্রমিকদের বকেয়া পরিশোধ, মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার, এবং সকল বেসরকারি পাটকল শ্রমিকের ন্যূনতম দৈনিক মজুরি ৫৬০ টাকা নির্ধারণ।

তাদের দাবি—শ্রমিকের মর্যাদা ফিরিয়ে দাও, পাটশিল্প বাঁচাও, অর্থনীতিকে জনগণের হাতে ফিরিয়ে দাও।

বিষয়:
পাটশ্রমিকশিল্প খাত
